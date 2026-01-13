కరెంట్ షాక్లతో హింసించి చీకటి గదుల్లో పడేసి నిర్బంధం - సైబరాసురుల చెర వీడిన బాధితులు
చుట్టూ ప్రైవేటు సైన్యం చేతుల్లో ఆయుధాలు - ముఠాలు చెప్పినట్లు చేయకపోతే పస్తులే - నరక కూపాలుగా దక్షిణాసియా దేశాల్లో సైబర్ నేరాల కాంపౌండ్లు
AP Government Rescues 22 Youths Trapped in Cybercrime Compound in Myanmar: చుట్టూ ప్రైవేటు సైన్యం, వారి చేతుల్లో అత్యాధునిక ఆయుధాలు వారు చెప్పినట్లు చేయకపోతే చీకటి గదుల్లో పడేస్తారు. విద్యుత్తు షాక్లు ఇచ్చి హింసిస్తారు. తిండి పెట్టకుండా పస్తులుంచుతారు. విచక్షణరహితంగా కొడతారు. భారీ వాటర్ క్యాన్లు చేతిలో పెట్టి 6-7 గంటల పాటు గుంజీలు తీయిస్తారు. తప్పించుకుని పారిపోదామంటే పిట్టల్ని కాల్చినట్టు కాల్చి పడేస్తారు. ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా రోజుకు 19-20 గంటల పాటు పనిచేయాల్సిందే. కాదూ కూడదంటే వారు పెట్టే చిత్రహింసలు భరించాల్సిందే.
విదేశాల్లో ఉద్యోగాల పేరిట అంతర్జాతీయ సైబర్ నేరాల ముఠాలు విసిరిన వలలో చిక్కుకుపోయి మయన్మార్, కాంబోడియా, థాయలాండ్, వియత్నాం, లావోస్ తదితర దేశాల్లో చైనీయుల ఆధ్వర్యంలోని సైబర్ నేరాల కాంపౌండ్ల్లో బందీలుగా మారిన వేలాది మంది భారతీయులు అనుభవాలివి.
మయన్మార్లోని కాంపౌండ్ల్లో చిక్కుకున్న కొంతమంది బాధితుల్ని భారత విదేశాంగ శాఖ విడిపించి, 2 రోజుల కిందట ఇండియాకు తీసుకొచ్చింది. వారిలో 22 మంది ఆంధ్రప్రదేశ్ వారున్నారు. అక్కడి కాంపౌండ్ల్లో తాము పడిన బాధలను సీఐడీ సైబర్ నేరాల విభాగం ఎస్పీ అధిరాజ్సింగ్ రాణా, డీఎస్పీ రవికిరణ్తో కలిసి వారు నిన్న (సోమవారం) మంగళగిరిలోని సీఐడీ ప్రధాన కార్యాలయంలో మీడియాకు వివరించారు. ప్రధానాంశాలివి.
సైబర్ నేరాల కాంపౌండ్లో చిక్కుకున్న బాధితులు: విదేశాల్లో డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, కాల్సెంటర్ ఉద్యోగ అవకాశాలున్నాయని, లక్షల్లో జీతమంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఆకర్షణీయ ప్రకటనలిచ్చి ఉచ్చులోకి లాగారని సైబర్ నేరాల కాంపౌండ్లో చిక్కుకున్న బాధితులు వాపోయారు. స్థానికంగా ఉండే ఏజెంట్ల ద్వారా కూడా అక్కడకు చేరుకున్నట్లు కొందరు వివరించారు. పర్యాటక వీసా, విమాన టికెట్ పంపించి తొలుత థాయ్లాండ్ తీసుకెళ్లారని అక్కడి విమానాశ్రయంలో దిగిన వెంటనే చైనా హ్యాండ్లర్లు ఆధీనంలోకి తీసుకుని పాస్పోర్టులు, మొబైల్ స్వాధీనం చేసుకున్నారన్నారు.
అక్కడి నుంచి 12-13 గంటల పాటు ప్రయాణం చేయించి దట్టమైన అటవీ ప్రాంతాల ద్వారా సరిహద్దులు దాటించి మయన్మార్కు తీసుకెళ్లినట్లు చెప్పారు. ఎత్తైన ప్రహరీగోడలతో కూడిన, జైళ్ల మాదిరిగా ఉండే కాంపౌండ్ల్లోకి తరలించారని వాటి చుట్టూ పెద్ద సంఖ్యలో ప్రైవేటు సైన్యముంటుందని భయానక అనుభవాలను గర్తు చేసుకున్నారు.
'విదేశీ ఉద్యోగాల ప్రకటనలపై యువత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇలాంటివి గుర్తిస్తే 1930 టోల్ఫ్రీ నంబర్కు ఫిర్యాదు చేయాలి. ఇలాంటి కేసులు చాలా చూస్తున్నాం. జాగ్రత్తగా ఉండాలి.' - అదిరాజ్ సింగ్ రాణా, సీఐడీ సైబర్ క్రైమ్ ఎస్పీ
దక్షిణాసియా దేశాల్లోని సైబర్ నేరాల కాంపౌండ్ల్లో చిక్కుకుపోయిన భారతీయుల్లో 15 వందల 86 మందిని కేంద్ర ప్రభుత్వం గతేడాది నవంబరు నుంచి ఇప్పటివరకూ 3 విడతల్లో ఇండియాకు తీసుకొచ్చిందని సీఐడీ అధికారులు తెలిపారు. అందులో 120 మంది ఏపీకి చెందిన వాళ్లున్నారన్నారు. వీరిలో కొందరు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రకటనలు చూసి వెళ్లగా మరికొందరు ఏజెంట్ల ద్వారా వెళ్లారని చెప్పారు. అలాంటి ఏజెంట్లపై 15 కేసులు నమోదు చేసి 30 మందిని అరెస్టు చేసినట్లు వివరించారు. ఇప్పటికీ విదేశాల్లో ఉన్న మరికొందరు ఏజెంట్లపై లుక్ అవుట్ సర్క్యులర్ జారీ చేశామన్నారు. విదేశాల్లో ఉద్యోగాలనే ప్రకటనలు చూసి మోసపోవొద్దని సీఐడి సైబర్ క్రైమ్ ఎస్పీ అదిరాజ్ సింగ్ రాణా తెలిపారు.
మయన్మార్లోని మయవాడీ కేకే పార్క్ ప్రాంతంలో ఇలాంటివి దాదాపు 7-8కు సైబర్ నేరాల కాంపౌండ్లు ఉన్నాయని బాధితులు చెప్పారు. ఒక్కో కాంపౌండ్లో ఒక్కో తరహా సైబర్ నేరాలు చేయిస్తుంటారన్నారు. ఇవి కాకుండా కాంబోడియా, వియత్నాం, థాయలాండ్ దేశాల్లో అనేక సైబర్ నేరాలు కాంపౌండ్లు ఉన్నట్లు వివరించారు. వాటిల్లో 10 వేల మందికి పైగా భారతీయులు ఇప్పటికీ బందీలుగానే ఉన్నారన్నారు. ఎక్కువగా శ్రీలంక, పాకిస్థాన్, ఇథియోపియా, నేపాల్తో పాటు ఆఫ్రికా దేశాలకు చెందిన వారు వీరి ఉచ్చులో చిక్కుకుంటున్నారని తెలిపారు.
