లబ్ధిదారులకు గుడ్న్యూస్ - 'తల్లికి వందనం' నిధులు విడుదల
అర్హులైన విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో రూ.13,000లు జమ - విద్యాసంవత్సరం ఆరంభంలోనే రెండో ఏడాది తల్లికి వందనం నిధులన్న మంత్రి లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 11:39 AM IST
Talliki Vandanam Funds Released : తల్లికి వందనం నిధులను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. అర్హులైన విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో రూ.13,000లు జమ కానున్నాయి. ఈ పథకం కింద ఒకటి నుంచి ఇంటర్ వరకు ఎంతమంది చదువుకునే పిల్లలు ఉంటే అంత మందికీ ఈ పథకం వర్తిస్తుంది. ఈ ఏడాది 67.47 లక్షల మంది విద్యార్థులకు లబ్ధి కలగనుంది. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం 10,120.78 కోట్లు కేటాయించింది. ఈనెల 24 వరకు తల్లుల ఖాతాల్లో నిధుల జమ కానున్నాయి.
పిల్లలే మన సంపద వారి చదువులే మనకు తరగని ఆస్తి అని విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్ పేర్కొన్నారు విద్యే మన రాష్ట్ర వెలకట్టలేని పెట్టుబడి అని చెప్పారు. ఏ ఒక్క చిన్నారి విద్యకు దూరం కాకూడదనేది తమ ప్రభుత్వం లక్ష్యమని స్పష్టంచేశారు. అందుకే ఒక ఇంట్లో ఎంతమంది పిల్లలు చదివితే అంతమందికి ఎలాంటి ఆంక్షలు లేకుండా ఇచ్చే విధంగా తల్లికి వందనం పథకాన్ని రూపొందించామని తెలిపారు. వరుసగా రెండో ఏడాది తల్లికి వందనం నిధులు విద్యాసంవత్సరం ఆరంభంలోనే విడుదల చేశామన్నారు.
తల్లికి వందనం ద్వారా ఈ ఏడాది 67.47 లక్షల మంది విద్యార్థులకు లబ్ధి కలగనుందని లోకేశ్ వివరించారు. 42.70 లక్షల మంది తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాలకు 10,120.78 కోట్లు జమ చేస్తున్నామన్నారు. ఈ ప్రక్రియ 24వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుందని తెలిపారు. పిల్లలను చదివించే ప్రతి తల్లికీ తన వందనమని లోకేశ్ ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు.
#TallikiVandanam— Lokesh Nara (@naralokesh) July 22, 2026
పిల్లలే మన సంపద. వారి చదువులే మనకు తరగని ఆస్తి. విద్యే మన రాష్ట్ర వెలకట్టలేని పెట్టుబడి. ఏ ఒక్క చిన్నారి విద్యకు దూరం కాకూడదనేది మా కూటమి ప్రభుత్వం లక్ష్యం. అందుకే ఒక ఇంట్లో ఎంతమంది పిల్లలు చదివితే అంతమందికి ఎటువంటి ఆంక్షలు లేకుండా ఇచ్చే పథకం తల్లికి వందనం… pic.twitter.com/28fuFNL3Ma
Thalliki Vandanam Scheme 2026 : గతంలో ఈ పథకానికి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అమలు చేసిన నిబంధనలనే కూటమి ప్రభుత్వం కొనసాగించిన విషయం తెలిసిందే. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కుటుంబ ఆదాయం నెలకు రూ.10,000లు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో రూ.12,00లకు మించకూడదు. రేషన్ కార్డు కలిగి ఉండాలి. కుటుంబానికి 3 ఎకరాల్లోపు మాగాణి, 10 ఎకరాల్లోపు మెట్ట లేదా రెండూ కలిపి 10 ఎకరాల్లోపు ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరికైనా ఫోర్ వీలర్ ఉంటే పథకం వర్తించదు. ట్రాక్టర్లు, ఆటోలు, ట్యాక్సీలకు మినహాయింపు ఇచ్చారు.
అలాగే సంవత్సరం నెెలకు కరెంట్ వినియోగం సగటున 300 యూనిట్లలోపు ఉండాలి. పురపాలిక పరిధిలో 1000 చదరపు అడుగుల కంటే ఎక్కువ స్థిరాస్తిని కలిగి ఉండకూడదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ తర్వాత పింఛన్ పొందేవారు ఈ పథకానికి అనర్హులు. పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు మినహాయింపు ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరైనా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెల్లిస్తే ఈ పథకం వర్తించదు. లబ్ధిదారులు రాష్ట్ర గృహ డేటాబేస్లో ఉండాలి.
విద్యార్థుల కోణం నుంచే సంస్కరణలు - షైనింగ్ స్టార్లే మా బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు: మంత్రి లోకేశ్
సర్కారీ బడులకు సంస్కరణల కళ - మారుతున్న పరిస్థితి, పెరుగుతున్న అడ్మిషన్లు