ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు మరో గుడ్న్యూస్ - ఎస్ఆర్బీఎస్ నిధులు విడుదల
స్టాఫ్ రిటైర్మెంట్ బెట్ ఫిట్ స్కీం నిధులు వాపస్ చేసేందుకు నిధులు విడుదల చేసిన ఏపీ ప్రభుత్వం - 8,450 మంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు రూ. 75 కోట్లు విడుదల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 3:32 PM IST
Government Released SRBS Funds To APSRTC Employees : ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం మరో తీపికబురు చెప్పింది. స్టాఫ్ రిటైర్మెంట్ బెట్ ఫిట్ స్కీం (SRBS) నిధులు వాపస్ చేసేందుకు నిధులు విడుదల చేసింది. APSRTC లోని ఎస్ఆర్బీఎస్ సభ్యులై పొదుపు చేసిన ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల డబ్బు వాపస్ చేయనుంది. 2030 మే నెల వరకు రిటైర్డ్ అయ్యే ఉద్యోగులుకు చెల్లింపులు చేయాలని నిర్ణయించింది. దీంతో 8450 మంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు రూ. 75 కోట్లును ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. రిటైర్మెంట్ తర్వాత పింఛన్ కోసం SRBS ను ఏర్పాటు చేసుకున్న ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు నెల నెలా కొంత మొత్తాన్ని పొదుపు చేసుకునేవారు.
ప్రభుత్వంలో విలీనం అనంతరం SRBSను వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. తాము పొదుపు చేసిన మొత్తం తిరిగి ఇవ్వాలని ఉద్యోగుల కోరిక మేరకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. నిధులు విడుదల చర్యలు తీసుకోవడంపై ఆర్టీసీ కార్మికపరిషత్ నేతలు కూటమి ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు, రవాణామంత్రి రాంప్రసాదరెడ్డి, ఆర్టీసీ చైర్మన్, MD కు కార్మిక పరిషత్ శేషగిరిరావు, వై శ్రీనివాస్ తదితరులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ఏపీఎస్ఆర్టీసీలో 7,673 పోస్టులు : మరోవైపు ఏపీఎస్ ఆర్టీసీలో ఖాళీగా ఉన్న డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, మెకానిక్స్ తదితర పోస్టులకు ప్రాధాన్యతతో భర్తీ చేసేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని రవాణాశాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి ఇప్పటికే అధికారులను ఆదేశించారు. వివిధ విభాగాల్లో 7,673 పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వ అనుమతి కోరాలని సూచించిన మంత్రి, అనుమతి రాగానే ప్రాధాన్యత క్రమంలో పోస్టులు భర్తీ చేయాలని ఆదేశించారు. 2020లో ఆర్టీసీలో 51,488 మంది ఉద్యోగులు ఉండగా ప్రస్తుతం 44,131 మంది మాత్రమే ఉన్నారని తెలిపారు. రానున్న 3 ఏళ్లలో పెద్ద సంఖ్యలో ఉద్యోగులు రిటైర్ కానున్నందున ఉద్యోగుల భర్తీపై దృష్టి పెట్టాలని ఆదేశించారు.
అదేవిధంగా ఉద్యోగుల ప్రమోషన్లు, బకాయిల చెల్లింపులు, నియామకాలు, వైద్య కారణాలతో రిటైర్ అయిన ఉద్యోగుల సమస్యలు, కారుణ్య నియామకాలు, సీనియారిటీ జాబితాలు, కోర్టు కేసుల స్థితిగతులపై అధికారులకు మంత్రి పలు సూచనలు చేశారు. వైద్య కారణాలతో రిటైర్ అయిన ఉద్యోగుల గురించి చర్చించారు. 2020 జనవరి నుంచి వైద్య కారణాలతో 682 మంది ఉద్యోగులు రిటైర్ అయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వీరిలో 36 మందికి ప్రత్యామ్నాయ ఉద్యోగం, మిగిలిన 646 మంది ఉద్యోగులకు ఆర్థిక పరిహారం చెల్లించాల్సి ఉందని వివరించారు.
ఒక్కో ఉద్యోగికి రూ.15 లక్షలు : ఇలా ఒక్కో ఉద్యోగికి రూ.15 లక్షల చొప్పున మొత్తం ఆర్థిక భారం 96.90 కోట్ల రూపాయులు చెల్లించాల్సి ఉందని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ అధికారులకు వివరించారు. అలాగే సీనియారిటీ జాబితాల ఆధారంగా డీపీసీలు నిర్వహించేందుకు ప్రతిపాదనలు ప్రభుత్వానికి పంపినట్లు తెలిపారు. కోర్టు కేసుల స్థితిగతులపై అధికారుల నుంచి నివేదిక తీసుకున్న మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి త్వరిత చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.
మెడికల్ అన్ఫిట్ అయిన ఉద్యోగులకు ఉద్యోగాలు: ప్రభుత్వంలో విలీనం తర్వాత మెడికల్ అన్ఫిట్ అయిన ఆర్టీసీ ఉద్యోగులందరికీ ప్రత్యామ్నాయ ఉద్యోగాలివ్వాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు కొద్దిరోజుల క్రితమే కీలక అదేశాలు జారీ చేసింది. 2020 జనవరి 1 తర్వాత మెడికల్ అన్ఫిట్ అయిన ఉద్యోగులకు ఆర్టీసీలో లేదా ప్రభుత్వ విభాగాల్లో ప్రత్యామ్నాయ ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. ప్రభుత్వంలో ఆర్టీసీ విలీనం కాక మునుపు మెడికల్ అన్ఫిట్ అయిన డ్రైవర్లకు మాత్రమే ప్రత్యామ్నాయ ఉద్యోగాలిచ్చే విధానం అమల్లో ఉండేది. ఇకపై ఆర్టీసీలో డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, సహా మిగిలిన ఉద్యోగులందరికీ ప్రత్నామ్నాయ ఉద్యోగాలివ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.
