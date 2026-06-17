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ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - ఇకపై బీచ్‌ల్లో బార్లు ఏర్పాటు, మార్గదర్శకాలు ఇవే

రాష్ట్రంలోని బీచ్‌ల్లో బార్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు మార్గదర్శకాలు జారీ - బీచ్ షాక్స్‌ పేరుతో ఏర్పాటు చేసేందుకు జీవో ఇచ్చిన ఎక్సైజ్ శాఖ - పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద సూర్యలంక, విశాఖ బీచ్‌ల్లో ఏర్పాటు

AP Beach Shacks
AP Beach Shacks (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 10:23 PM IST

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AP Beach Shacks Guidelines: రాష్ట్రంలో టూరిజం అభివృద్ధిలో భాగంగా బీచ్ షాక్స్​ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు ప్రయోగాత్మకంగా బీచ్ బార్ల ఏర్పాటు కోసం మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఇచ్చిన సిఫార్సుల మేరకు ప్రభుత్వం తాజాగా మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. బీచ్ షాక్ (shacks) పేరిట వీటిని ఏర్పాటు చేయడానికి ఎక్సైజ్ శాఖ జీవోను విడుదల చేసింది. రాష్ట్రంలో 12 తీర ప్రాంత జిల్లాలో ఏపీటీడీసీ గుర్తించిన చోట్ల బీచ్ షాక్స్ ఏర్పాటునకు విధివిధానాలు రూపొందించారు. ప్రయోగాత్మకంగా పైలెట్ ప్రాజెక్టుగా విశాఖ, సూర్యలంక బీచ్​లలో ఈ బీచ్ షాక్స్ ఏర్పాటుకోసం స్టార్ హోటళ్లు, టూరిజం గుర్తింపు ఉన్న హోటళ్లకు అనుమతి ఇవ్వనున్నారు.

రాష్ట్రంలో బీచ్ లో బార్లు ఏర్పాటుకు మార్గదర్శకాలు విడుదలయ్యాయి. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి 2029 ఆగస్టు 31 వరకు ఈ విధానం కింద బీచ్ షాక్స్ ఏర్పాటునకు నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. పైలెట్ ప్రాజెక్టు కింద సూర్యలంక, విశాఖపట్నం బీచ్లలో వీటిని ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం శాఖ అనుమతి ఉన్న స్టార్ హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ల నిర్వాహకులకు వీటిని ఏర్పాటు చేసేందుకు లైసెన్స్​లు మంజూరు చేస్తారు.

తక్కువ ఆల్కహాల్ డ్రింకులను మాత్రమే : ఉదయం 10 నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు మాత్రమే ఈ బీచ్ షాక్స్ తెరిచి ఉంచుతారు. నిర్దేశిత ప్రాంతాలలో మాత్రమే వీటి ఏర్పాటునకు అనుమతిస్తారు. తక్కువ ఆల్కహాల్ ఉన్న డ్రింకులను మాత్రమే ఇక్కడ సరఫరా చేయాలని నిబంధన వర్తింపజేస్తారు. ఐఎంఎఫ్​ఎల్​కు, ఫారిన్ లిక్కర్​కి ఇక్కడ అనుమతి ఉండదు. సుప్రీం కోర్ట్ మార్గదర్శకాలు అనుసరించి హైవేలలో మద్యం అమ్మకాల నిబంధనలను వీటికి ప్రభుత్వం వర్తింపజేసింది. ఏడాది తర్వాత పైలట్ దుకాణాలు తీరుపై రివ్యూ ఆ తరువాతనే వాటి విస్తరణకు నిర్ణయం తీసుకుంటారు.

1000 నుంచి 1500 అడుగులు వరకు : బీచ్ షాక్స్​లో కేవలం సెమిపర్మినెంట్ నిర్మాణాలు మాత్రమే అనుమతిస్తారు. బీచ్ ఫ్రంట్​లో ఏర్పాటుచేసే ఈ బార్లు పర్యావరణ హిత మెటీరియల్​తో మాత్రమే నిర్మించాల్సి ఉంటుంది. టూరిజం శాఖ గుర్తించిన భూముల్లో మాత్రమే వీటిని ఏర్పాటు చేయాలి. కనీసం వెయ్యి అడుగులు నుంచి 1500 అడుగులు వరకు మాత్రమే ఉండాలి. మూడేళ్ల పాటు అమల్లో ఉండే విధంగా ఈ లైసెన్స్ మంజూరుచేస్తారు.

పర్యాటకులకు మరింత ఆకర్షణగా : అయితే తక్కువ మత్తు ఉన్న పానీయాలను మాత్రమే ఇక్కడ సరఫరా చేయాల్సి ఉంటుంది. రాష్ట్రంలో అతి పొడవైన సముద్ర తీర ప్రాంతం చూసేందుకు, ఇక్కడ సేద తీరేందుకు వచ్చిన పర్యాటకులకు మరింత ఆకర్షణగా ఉండడం, స్ధానికంగా ఉపాధి వంటి అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని వీటిని ప్రయోగాత్మకంగా మంజూరు చేయనున్నట్టు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.

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