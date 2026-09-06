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ఉద్యోగుల సంక్షేమంలో ఎవరి పాలన ఎలా? - లెక్కలు బయటపెట్టిన కూటమి ప్రభుత్వం

అధికారంలోకి వచ్చిన 27 నెలల్లో పాత బకాయిల్లో చెల్లించాం - జీతాలు, పెన్షన్లు ఒకటో తేదీనే ఇస్తున్నామని వెల్లడి - పదో పీఆర్సీలో 43% ఫిట్‌మెంట్, 20% మధ్యంతర భృతి ఇచ్చామన్న ప్రభుత్వం

ఉద్యోగుల సంక్షేమంపై విశ్లేషించిన కూటమి ప్రభుత్వం
ఉద్యోగుల సంక్షేమంపై విశ్లేషించిన కూటమి ప్రభుత్వం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 7:36 AM IST

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AP Government Released Facts On Employee Benefits : ఉద్యోగుల సంక్షేమంలో ఎవరి పాలన ఎలా? అని విశ్లేషిస్తూ కూటమి ప్రభుత్వం లెక్కలు బయటపెట్టింది. 2014-19లో పీఆర్సీ, ఫిట్‌మెంట్‌, డీఏలు, పెన్షన్‌ సహా పలు ప్రయోజనాలు కల్పించామని వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రివర్స్‌ పీఆర్సీతో పాటు భారీగా బకాయిలు పేరుకుపోయాయని వెల్లడించింది. అధికారంలోకి వచ్చిన 27 నెలల్లో పాత బకాయిల్లో అధికభాగం చెల్లించి, జీతాలు-పెన్షన్లు ఒకటో తేదీనే ఇస్తున్నామని తెలిపింది. ఇంకా మిగిలిన పీఆర్సీ, డీఏ, ఈఎల్‌ బకాయిలతో పాటు 12వ పీఆర్సీ, మధ్యంతర భృతిపై నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉందని స్పష్టం చేసింది.

రాష్ట్ర విభజనతో తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ 2014-19 మధ్య ఉద్యోగులకు పలు ప్రయోజనాలు కల్పించామని ప్రభుత్వం తెలిపింది. పదో పీఆర్సీలో 43 శాతం ఫిట్‌మెంట్, 20 శాతం మధ్యంతర భృతి ఇచ్చామని వెల్లడించింది. పీఆర్సీ బకాయిల కింద ఒక్కో ఉద్యోగికి సుమారు రూ.50 వేల నుంచి రూ.2 లక్షల వరకు చెల్లించడంతో పాటు 2014 జూన్ 2 నుంచి 2015 మార్చి 31 వరకు 10 నెలల బకాయిలను విడుదల చేసినట్లు వివరించింది. కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్‌ ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు గ్రాట్యుటీ, కుటుంబ పెన్షన్‌ మంజూరు చేసిన దేశంలోనే తొలి రాష్ట్రంగా ఏపీ నిలిచిందని స్పష్టం చేసింది. కారుణ్య నియామకం సాధ్యం కాని సందర్భాల్లో కుటుంబాలకు రూ.10 లక్షల వరకు ఎక్స్‌గ్రేషియా ఇచ్చినట్లు తెలిపింది.

మినిమం టైమ్ స్కేల్‌తో ఉద్యోగ భద్రత : హైదరాబాద్‌లో విభజనకు ముందు పొందిన హెచ్‌ఆర్‌ఏ, సీసీఏ ప్రయోజనాలను కొనసాగించడంతో పాటు సీపీఎస్‌ ఖాతాల్లో ఉద్యోగి వాటాతో పాటు ప్రభుత్వ వాటాను ప్రతి నెలా జమ చేసినట్లు వెల్లడించింది. అంగన్‌వాడీ కార్యకర్తలు, సహాయకులు, పొరుగు సేవల ఉద్యోగుల వేతనాలను పెంచామని ప్రభుత్వం తెలిపింది. కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులకు మినిమం టైమ్ స్కేల్‌తో ఉద్యోగ భద్రత కల్పించి 010 అకౌంట్‌ నుంచి వేతనాలు చెల్లించినట్లు పేర్కొంది. కాంట్రాక్టు, అవుట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల వేతనాలను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు 50 శాతం వరకు పెంచామని తెలిపింది.

జీపీఎఫ్‌, డీఏ బకాయిలు, రుణాలను కూడా ఎప్పటికప్పుడు మంజూరు చేసినట్లు వివరించింది. 2019-24 మధ్య ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారని కూటమి ప్రభుత్వం ఆరోపించింది. 2019 జులై నుంచి 27 శాతం మధ్యంతర భృతి ఇచ్చినా పీఆర్సీ ఫిట్‌మెంట్‌ను 23 శాతానికే పరిమితం చేసి ‘రివర్స్ పీఆర్సీ’ అమలు చేశారని గుర్తుచేసింది. మిగిలిన 4 శాతం మధ్యంతర భృతిని వెనక్కి తీసుకునే ప్రయత్నం ఉద్యోగుల ఉద్యమంతో నిలిచిపోయిందని తెలిపింది.

సర్వీస్‌ రిజిస్టర్లలో బకాయిలు : 2020 ఏప్రిల్‌ నుంచి 2021 డిసెంబరు వరకు పీఆర్సీ బకాయిలు వెంటనే చెల్లించలేదని ప్రభుత్వం విమర్శించింది. బకాయిలను లెక్కించి సర్వీస్‌ రిజిస్టర్లలో నమోదు చేస్తామని హామీ ఇచ్చినా కనీసం లెక్కించేందుకు కూడా అనుమతించలేదని ఆరోపించింది. 2022 పీఆర్సీ నాటికి ఐదు డీఏలు పెండింగ్‌లో ఉంచి, వాటిని పీఆర్సీ బకాయిల్లో కలిపారని తెలిపింది. పెండింగ్ డీఏలను విడుదల చేసి, వాటినే జీతాల పెరుగుదలగా ప్రచారం చేశారని విమర్శించింది. జీపీఎఫ్‌ ఉపసంహరణ, ఫైనల్ సెటిల్‌మెంట్లు, ఈఎల్‌, గ్రాట్యుటీ, పెన్షన్‌ వంటి పదవీవిరమణ ప్రయోజనాల చెల్లింపుల్లో తీవ్ర జాప్యం జరిగిందని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. సీపీఎస్‌ కాంట్రిబ్యూషన్‌, ఏపీజీఎల్‌ఐ, జీఐఎస్‌, ఈఎల్‌, వైద్య బిల్లులు కూడా దీర్ఘకాలం పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని ప్రస్తావించింది.

ఉద్యోగుల జీపీఎఫ్‌ ఖాతాల్లోని నిధులను ప్రభుత్వం వినియోగించిందని, పిల్లల విద్య, వివాహాలు వంటి అవసరాలకు రుణాలు కోరినా సమయానికి అందలేదని ఆరోపించింది. సీపీఎస్‌ ఉద్యోగులు, ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సిన వాటాలు 10 నెలలపాటు బకాయి పడ్డాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఉద్యోగుల సమస్యలపై అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఉద్యోగ సంఘాలతో సమావేశం కాలేదని విమర్శించింది. మంత్రివర్గ ఉపసంఘ సభ్యుడిగా ఉన్న బొత్స సత్యనారాయణ చేసిన వ్యాఖ్యలను కూడా ప్రస్తావించింది. న్యాయమైన డిమాండ్ల కోసం ఆందోళనలు చేసిన ఉద్యోగులపై కేసులు పెట్టడంతో స్వేచ్ఛగా సమస్యలు వ్యక్తం చేసే పరిస్థితి లేకుండా పోయిందని ఆరోపించింది. ఉద్యోగులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులకు రావాల్సిన రూ.40 వేల కోట్లకు పైగా బకాయిలు వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో చెల్లించలేదని కూటమి ప్రభుత్వం తప్పుపట్టింది. పీఆర్సీ, డీఏలకు సంబంధించి కనీసం ఒక విడత బకాయిని కూడా పూర్తిగా చెల్లించలేదని పేర్కొంది.

ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఒకటో తేదీనే జీతాలు : 2022 పీఆర్సీలో హెచ్‌ఆర్‌ఏను 30, 20, 14.5, 12 శాతం నుంచి 24, 16, 8 శాతానికి తగ్గించారని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఉద్యోగుల ఆందోళన తర్వాత దాన్ని 24, 16, 12, 10 శాతంగా సవరించారని వెల్లడించింది. పీఆర్సీలో సీసీఏను రద్దు చేసి, ఉద్యమం తర్వాత తిరిగి పునరుద్ధరించారని తెలిపింది. 70-75 ఏళ్ల వయసులో 10 శాతం, 75-80 ఏళ్లలో 15 శాతం ఉన్న అదనపు క్వాంటమ్‌ పెన్షన్‌ను తొలుత 80 ఏళ్లలోపు వారికి తొలగించే ప్రయత్నం జరిగిందని ప్రభుత్వం వివరించింది. తర్వాత 70 ఏళ్ల నుంచే అర్హతను పునరుద్ధరించినా ప్రయోజనాన్ని 7, 12 శాతానికి తగ్గించారని తెలిపింది. ప్రతి ఐదేళ్లకు ఇవ్వాల్సిన పీఆర్సీని 10 ఏళ్లకు మార్చి ఉద్యోగుల ఆందోళన తర్వాత తిరిగి ఐదేళ్లకు తీసుకొచ్చారని పేర్కొంది.

2004 సెప్టెంబరు 1కు ముందు నోటిఫికేషన్‌తో ఉద్యోగంలో చేరిన 11 వేల మందికి పాత పెన్షన్ విధానం అమలు చేయలేదని ఆరోపించింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏళ్లుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న సీపీఎస్‌ కాంట్రిబ్యూషన్‌, ఏపీజీఎల్‌ఐ, వైద్య బిల్లులను పాత బకాయిలతో సహా చెల్లించినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఉద్యోగులు, పదవీవిరమణ చేసిన వారికి జీపీఎఫ్‌, గ్రాట్యుటీ తదితర బకాయిలను చెల్లించామని రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల పెండింగ్‌ ఈఎల్‌ బకాయిలను 2025 జూన్‌ వరకు చెల్లించినట్లు గుర్తు చేసింది.

పోలీసు సిబ్బందికి సంబంధించిన అదనపు ఈఎల్‌ బకాయిలను కూడా విడుదల చేసినట్లు తెలిపింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ప్రతి నెల ఒకటో తేదీనే జీతాలు, పెన్షన్లు చెల్లిస్తున్నామని ప్రభుత్వం వివరించింది. అర్హులైన 11 వేల మంది ఉద్యోగులకు పాత పెన్షన్‌ విధానాన్ని అమలు చేసినట్లు తెలిపింది. సొసైటీలు, కార్పొరేషన్లు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల పదవీవిరమణ వయసును 60 నుంచి 62 ఏళ్లకు పెంచామని వెల్లడించింది.

ఉద్యోగుల క్రమబద్ధీకరణ తిరిగి ప్రారంభం : కాంట్రాక్టు పద్ధతిలో పనిచేస్తున్న 8 వేల మంది ఉద్యోగుల క్రమబద్ధీకరణను తిరిగి ప్రారంభించామని ప్రభుత్వం తెలిపింది. మహిళా ఉద్యోగులకు చైల్డ్‌ కేర్‌ లీవ్‌లో గరిష్ఠ వయసు పరిమితిని తొలగించడంతో పాటు 180 రోజుల ప్రసూతి సెలవుకు ఉన్న షరతును తొలగించినట్లు వెల్లడించింది. ఈ-డీపీసీ విధానం ద్వారా పెద్ద సంఖ్యలో ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు కల్పించామని వివరించింది. ఉద్యోగులపై నమోదైన అక్రమ, అనవసర కేసులను ఉపసంహరించి తమ సమస్యలు, డిమాండ్లను స్వేచ్ఛగా వ్యక్తం చేసుకునే వాతావరణాన్ని కల్పించామని కూటమి ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఉద్యోగులకు న్యాయం చేయడం నిరంతర ప్రక్రియేనని, వారి డిమాండ్లను సానుకూలంగా పరిష్కరించడమే తమ ఉద్దేశమని స్పష్టం చేసింది.

ఉద్యోగుల ముందు ఇంకా కొన్ని కీలక అంశాలు ఉన్నాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో పెండింగ్‌లో ఉన్న 11వ పీఆర్సీ బకాయిల్లో 90 శాతం, అలాగే పెండింగ్‌లో ఉన్న నాలుగు విడతల డీఏలతో కలిపి మొత్తం ఐదు డీఏల బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉందని వెల్లడించింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాం ఈఎల్‌ బకాయిలతో పాటు 12వ పీఆర్సీ కమిషనర్‌ నియామకం, మధ్యంతర భృతి మంజూరు అంశాలపై కూడా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉందని ప్రభుత్వం వివరించింది. గతంలో ఏం జరిగింది? ఇప్పుడు ఏం జరుగుతోంది? ఇక ఏం చేయాలి? ఉద్యోగుల ఆర్థిక ప్రయోజనాలపై పాలనల వారీగా లెక్కలు చెప్పిన కూటమి ప్రభుత్వం పెండింగ్‌ అంశాల పరిష్కారమే తదుపరి లక్ష్యమని స్పష్టం చేసింది.

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