రాయలచెరువు బాధితుల కోసం ప్రభుత్వం చర్యలు - రూ.3.23 కోట్ల నిధులు మంజూరు
తిరుపతి జిల్లాలో రాయల చెరువు కట్ట తెగి నష్టపోయిన ప్రజలను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు - బాధిత కుటుంబాలకు నిత్యావసరాలు, పరిహారం పంపిణీకి ఆదేశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 3:47 PM IST
Govt Release Funds to Rayalacheruvu Affected People: తిరుపతి జిల్లాలో కేవీబీ పురం మండలం ఒల్లూరు గ్రామ సమీపంలో రాయల చెరువు కట్ట తెగి నష్టపోయిన ప్రజలను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. బాధిత కుటుంబాలకు నిత్యావసరాలు, పరిహారం పంపిణీకి ఆదేశాలు విడుదల చేసింది. సాయం కోసం రూ.3.23 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. 960 బాధిత కుటుంబాలకు రూ.3000 చొప్పున ప్రత్యేక ఆర్ధిక సాయం అందించాలని ఆదేశాల్లో తెలిపింది. మృతి చెందిన 1100 పశువులకు పరిహారంగా మొత్తం రూ.2.95 కోట్లు సీఎం ఆర్ ఎఫ్ నిధుల నుంచి అందించాలని ఆదేశించింది.
960 బాధిత కుటుంబాలకు ఉచితంగా నిత్యావసరాలు పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాల్లో తెలిపింది. 25 కేజీల బియ్యం, 1 లీటర్ పామాయిల్, ఉల్లిపాయలు, బంగాళదుంపలు, చక్కెర, కందిపప్పు కేజీ చొప్పున అందించాలని సూచించింది. నిత్యావసరాల పంపిణీకి చర్యలు తీసుకోవాలని పౌర సరఫరాలు, మార్కెటింగ్ శాఖ కమిషనర్లకు ఆదేశించింది. ఈ మేరకు చేసిన రెవెన్యూ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జి. జయలక్ష్మి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. చెరువుకు గండి పడినప్పుడు పలు గ్రామాల్లో 980 ఇళ్లు దెబ్బతినడం సహా పెద్దఎత్తున పశువులు మృతి చెందినట్లు ప్రభుత్వానికి కలెక్టర్ నివేదించారు. ఈ క్రమంలో టీఆర్ 27, సీఎంఆర్ఎఫ్ నుంచి నిధులను అత్యవసరంగా వినియోగించేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతించింది.
రాయలచెరువు కట్టకు గండి: ఈ నెల 6వ తేదీన రాయలచెరువు కట్టకు గండిపడటంతో పలు గ్రామాలు జలదిగ్బంధమయ్యాయి. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు చెరువులో నీళ్లు చేరడంతో గండి పడినట్లు గ్రామస్థులు భావిస్తున్నారు. దీంతో వరద నీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో చెరువు సమీపంలో ఉన్న పాతపాలెం, కలెత్తూరు అరుంధతి వాడ గ్రామాల్లో వరదనీరు ప్రవహించడంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ గ్రామాల పరిధిలో పొలాలన్నీ నీట మునిగాయి. ప్రవాహ ఉద్ధృతి కాలంగి నదిపై పడడంతో ముందస్తుగా అధికారులు 3 గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువ ప్రాంతాలకు విడుదల చేశారు. చెరువుకు గండి నేపథ్యంలో సాగుపై ఆశలు పెంచుకున్న ఆయకట్టు రైతులు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు.
గ్రామాల్లోని ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. గ్రామస్థులు మిద్దెలపైకి ఎక్కి ప్రాణాలు కాపాడుకున్నారు. గ్రామం మొత్తం జలదిగ్బంధం కావడంతో స్థానికుల అవస్థలు పడుతున్నారు. వరద ఉద్ధృతిలో మూగజీవాలు కొట్టుకుపోయి చనిపోయాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. చెరువు వరద ఉద్ధృతంగా ఉండటంతో మరికొన్ని గ్రామాలకు ముంపు పొంచి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పాతపాలెం, అరుంధతివాడకు రాకపోలకు స్తంభించాయి.
వరద ఉద్ధృతి సమీపంలోని మరికొన్ని గ్రామాలను ముంచెత్తింది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద కారణంగా రాయలచెరువుకు ఉద్ధృతి పెరిగింది. ఈ క్రమంలో చెరువుకట్ట తెగింది. రాయలచెరువు నుంచి వరద సమీపంలో కాలంగి రిజర్వాయర్లోకి చేరుతోంది. 5700 క్యూసెక్కులకుపైగా వరదు రావడంతో 3 గేట్లు ఎత్తి దిగువ ప్రాంతాలకు విడుదల చేశారు. ముందస్తు జాగ్రత్తగా అధికారులు గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.
