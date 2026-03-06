ETV Bharat / state

నాడు 3206 - నేడు 663 - సరైన ప్రణాళిక, సాంకేతితతో అసెంబ్లీకి బందోబస్తు

అసెంబ్లీ సమావేశాలకు భారీగా బందోబస్తును తగ్గించిన ప్రభుత్వం - వైఎస్సార్సీపీ హాయాంలో అసెంబ్లీ బందోబస్తుకు 3,206 మంది భద్రతా సిబ్బంది - ప్రస్తుతం 663 మందితో భద్రత

Government Reduce Security at AP Assembly
Government Reduce Security at AP Assembly (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 1:37 PM IST

Government Reduce Security at AP Assembly : ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు బందోబస్తు భారీగా తగ్గింది. సరైన ప్రణాళిక, సాంకేతికతతో బందోబస్తుకు వచ్చే భధ్రతా సిబ్బందిని కూటమి ప్రభుత్వం తగ్గించింది. గత ప్రభుత్వం అసెంబ్లీ బందోబస్తుకు 3,206 మంది భద్రతా సిబ్బందితో యుద్ద వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. ఇప్పుడు కేవలం 663 మందితో కూటమి ప్రభుత్వం అసెంబ్లీ సమావేశాలకు భద్రత చేపడుతుంది.

గత ప్రభుత్వ హయాంలో అమరావతి ఉద్యమం తాకిడికి భద్రత పెంచి గ్రామస్థులను భయభ్రాంతులకు వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ గురి చేసేలా వ్యవహరించింది. నాటి సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ ప్రజా ప్రతినిధులు వీఐపీ మార్గం పొడవునా పోలీసుల భద్రత, పరదాల మాటున అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరయ్యారు.

కానీ ఇప్పుడు వీఐపీ మార్గంలో తక్కువ సంఖ్యలో భద్రతా సిబ్బంది ఉండగా, ఎక్కడా పరదాలు కన్పించడం లేదు. అసెంబ్లీకి సందర్శకులను కూడా నాటి ప్రభుత్వం అనుమతించకుండా కట్టడి చేసింది. ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున సందర్శకులకు అనుమతిస్తున్నారు. ప్రతి రోజూ వివిధ స్కూళ్ల నుంచి వచ్చి అసెంబ్లీ సమావేశాలను విద్యార్థినీ విద్యార్థులు వీక్షిస్తున్నారు. ఇలా అసెంబ్లీ ప్రాంగణం మొత్తం మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలతో పాటు నిత్యం విద్యార్థులతో కళకళలాడుతోంది.

విద్యార్థులు హర్షం : అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలను ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశం దక్కడం పట్ల పాఠశాల విద్యార్థులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగే సమయంలో సుమారు 10 పాఠశాలల విద్యార్థులు గ్యాలరీలో కూర్చొని వీక్షించేలా స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఇప్పటివరకు మొత్తం 154 పాఠశాలలకు చెందిన 5,615 మంది విద్యార్థులు బడ్జెట్ సమావేశాలను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించారు. రాజకీయాల్లోకి రావాలన్న భావన కలుగుతోందని పిల్లలు చెప్పారు.

సంప్రదించాల్సిన నెంబర్లు : రాష్ట్ర అసెంబ్లీ బడ్జెట్‌ సమావేశాలను వీక్షించేందుకు ఆసక్తి గల విద్యార్థుల పేర్లు, వారి ఆధార్‌ నంబర్లతో కూడిన జాబితాలపై సంబంధిత పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులు సంతకం చేసి, స్టాంప్‌ వేసి పంపాలని సూచించారు. జాబితాను legis.passes@ gmail.comకు మెయిల్‌ చేయాలని, మరిన్ని వివరాలకు 86324 49184, 86324 49185 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చని తెలిపారు.

అందుబాటులో ఉన్నతాధికారులు : ప్రస్తుత శాసనసభ/మండలి సమావేశాల సమయంలో రోజూ మధ్యాహ్నం 3 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు అన్ని శాఖల ఉన్నతాధికారులు వారి వారి కార్యాలయాల్లో అందుబాటులో ఉండాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.విజయానంద్‌ స్పష్టం చేశారు. ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ప్రధానమైన ప్రజాసమస్యలపై చర్చించేందుకు ఆయా శాఖల ఉన్నతాధికారులను కలుసుకోవడంలో ఇబ్బందులున్నట్లు ప్రభుత్వం దృష్టికి వచ్చిన నేపథ్యంలో సీఎస్‌ ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అన్ని శాఖల ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శులు, ముఖ్య కార్యదర్శులు, కార్యదర్శులు, ఎక్స్‌ అఫిషియో కార్యదర్శులు తప్పనిసరిగా తమ కార్యాలయాల్లో ఉండాలని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత సమావేశాలు ముగిసే వరకు దీనిని తప్పకుండా పాటించాలని స్పష్టం చేశారు.

నేటితో ముగుస్తున్న సమావేశాలు : అసెంబ్లీ సమావేశాలు నేటి(శుక్రవారం)తో ముగుస్తాయని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు ప్రకటించారు. ఈ సమావేశాల్లో 80 నక్షత్ర గుర్తు ప్రశ్నలు, 6 నక్షత్ర గుర్తు లేని ప్రశ్నలకు సభ్యులు సమాధానం ఇచ్చారని తెలిపారు. 2 స్వల్ప వ్యవధి ప్రశ్నలు, 2 సాధారణ ప్రతిపాదనలకు సమాధానం ఇచ్చారని వెల్లడించారు. ఈ ప్రశ్నలు, సమాధానాలు సభా కార్యక్రమాల్లో స్పీకర్‌ భాగమవుతాయని తెలిపారు. సమాధానాలు ఇవ్వని ప్రశ్నలకు మంత్రులు నేరుగా సభకు పంపాలని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు స్పష్టం చేశారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

