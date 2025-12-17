ETV Bharat / state

వైఎస్సార్​సీపీ హయాంలో అధిక వడ్డీకి రుణాలు - భారీగా రెవెన్యూ లోటు

అధిక వడ్డీలకు రూ.వేల కోట్ల అప్పులు తెచ్చిన కార్పొరేషన్లు - బ్యాంకులతో సంప్రదించిన కూటమి ప్రభుత్వం - ఏడాదికి రూ.542 కోట్ల భారం తగ్గుదల

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 9:59 AM IST

3 Min Read
Receives Relief from High Interest Rates: గత ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్ట్రంలోని వివిధ శాఖల్లోని కార్పొరేషన్లు అధిక వడ్డీ రేట్లకు తీసుకున్న రుణాల పై ప్రభుత్వం సీరియస్​గా దృష్టి సారించింది. వడ్డీ భారాన్ని తగ్గించడానికి బ్యాంకులతో సంప్రదింపులు జరిపింది. కొంత మేర విజయం సాధించింది. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంతమాత్రంగా ఉన్నందున, ఆయా కార్పొరేషన్ల వడ్డీ రేట్లు, రుణాలను రీషెడ్యూల్ చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా ప్రయత్నాలు చేసింది. సుమారు 10 ప్రభుత్వ శాఖల్లోని 22 కార్పొరేషన్లు తీసుకున్న రుణాలను పరిశీలించింది. సంబంధిత బ్యాంకులతో చర్చలు జరిపింది.

ఈ కార్పొరేషన్లు అన్నీ కలిపి రూ. 89,607 కోట్ల రుణం సమీకరించాయి.ఇప్పటికే చెల్లించిన మొత్తాన్ని మినహాయించగా, ఇంకా రూ. 68,402 కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉంది. ఈ కార్పొరేషన్లు 11.9%, 10.4%, 9.6%, 8.5% ఇలా అధిక వడ్డీ రేట్లకు రుణాలు తీసుకున్నాయి. రుణాలను సకాలంలో తిరిగి చెల్లించడంలో విఫలమైనందున, నిర్ణయించిన దాని కంటే అధిక వడ్డీ రేట్లను వసూలు చేయడానికి ప్రయత్నించిన బ్యాంకులు కూడా ఉన్నాయి.

కొన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు అవసరమైన సంప్రదింపులు చేయకపోవడం, డాక్యుమెంటేషన్​ సరిగా ఇవ్వకపోవడం తదితర కారణాల వల్ల బ్యాంకులు రుణం మంజూరు చేసే సమయంలో అంగీకరించిన దాని కంటే వడ్డీ రేటును పెంచి మరీ వసూలు చేసే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి.

అప్పు తీరేసరికి రూ.7,000 కోట్లు ఆదా: ఈ క్రమంలో రాష్ట్ర ఆర్థికశాఖ ప్రతి రుణాన్ని మళ్లీ సమీక్షించింది. బ్యాంకర్లతో సంప్రదింపులు జరిపింది. ఫలితంగా 22 కార్పొరేషన్లకు సంబంధించి వడ్డీ రేట్లను సవరించారు. దీనివల్ల ఏటా రూ.542 కోట్లు ఆదా అవ్వనుంది. ఈ మొత్తం అప్పు తీరే సమయానికి ఏపీకు రూ.7,000 కోట్ల వరకు ఆదా అవుతుందని ఆర్థిక శాఖ లెక్కలు వేసింది. కార్పొరేషన్ల పరిధిలో నిర్మాణాల పేరు చెప్పి రుణాలు తీసుకువచ్చారు. ఆ పనులు పూర్తి చేయకపోవడం వల్ల అప్పులు ఇచ్చిన బ్యాంకర్లు వడ్డీ రేట్లను తగ్గించేందుకు ఇష్టపడడం లేదు.

ఏకంగా రూ.227 కోట్ల ఆదా:-

  • మౌలిక సౌకర్యాల కల్పన శాఖలో ఉన్న 2 కార్పొరేషన్లు తీసుకువచ్చిన రుణాల్లోనే వడ్డీ సవరణ ద్వారా ఏకంగా రూ.227 కోట్ల ఆదా అవుతుందని లెక్కించారు.
  • పౌరసరఫరాలశాఖ కార్పొరేషన్లు తీసుకున్న రుణాలపై వడ్డీ భారం ఏటా రూ.101 కోట్లు తగ్గించారు. ఇక్కడ 10.8%, 9.25%, 9.05%, 9% వడ్డీ రేట్లకు కూడా రూణాలు తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు గరిష్ఠంగా 8.95% వరకు వడ్డీ ఉండేలా సవరణలు చేశారు.
  • ఇంధన, మౌలిక సౌకర్యాలశాఖ పరిధిలోని కార్పొరేషన్లు తీసుకున్న రుణాలపై వడ్డీ భారం రూ.71 కోట్ల వరకు తగ్గుతోంది.
  • వ్యవసాయ మార్కెటింగ్‌ శాఖ మొత్తం మూడు కార్పొరేషన్ల ద్వారా రూ.2,119 కోట్ల అప్పు తెచ్చింది.
  • కొన్ని కార్పొరేషన్లు ప్రారంభంలో 7.9%గా తీసుకున్న వడ్డీ కూడా 11.9%కి పెంచారు. ఏపీ విత్తనాభివృద్ధి సంస్థలో రుణం తీసుకున్నప్పుడు వడ్డీ రేటు 8.10%గా ఉంది. తర్వాత 10.4%కి పెంచగా, ప్రస్తుతం 9.4% వరకు తగ్గించారు.
  • ఒక అవసరం పేరు చెప్పి రుణం తీసుకుని దానిని మరో అవసరానికి వినియోగించిన ఫలితంగా వ్యవసాయ మార్కెటింగ్‌ శాఖ కార్పొరేషన్ల వ్యవహారంలో వడ్డీ భారం తడిసి మోపెడయింది.

అప్పుల ఊబిలో తెలుగు ప్రజలు - తొలి రెండు స్థానాల్లో ఏపీ, తెలంగాణ!

ఇటీవలే తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు అత్యధికంగా అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయినట్లు కేంద్ర గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. 2020-21 లెక్కల ప్రకారం ఏపీలో 43.7% మంది, తెలంగాణలో 37.2% మంది అప్పులపై ఆధారపడినట్లు కేంద్ర గణాంకాల శాఖ సర్వే వెల్లడించింది. తొలి 2 స్థానాల్లో వరుసగా ఏపీ, తెలంగాణ నిలిచాయి.

వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వదిలివెళ్లిన రూ.26వేల కోట్ల అప్పులు తీర్చాం: నీలాయపాలెం

