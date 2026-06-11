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కాల్ లెటర్ వచ్చినంత మాత్రాన ఉద్యోగం వచ్చినట్లు కాదు : ఏపీ విద్యాశాఖ కార్యదర్శి కోన శశిధర్‌

డీఎస్సీలో ఎలాంటి ఉల్లంఘనలు, అక్రమాలు జరగలేదు - ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటే రండి, తీరుస్తాం - అక్టోబర్‌లో జాబ్ క్యాలెండర్ ద్వారా మరో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ -డీఎస్సీ-2025 ఆరోపణలపై మరోసారి క్లారిటీ ఇచ్చిన అధికారులు

​AP DSC 2025 Transparency
​AP DSC 2025 Transparency (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 10:38 PM IST

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​AP DSC 2025 Transparency : ఎలాంటి అక్రమాలు, అవకతవకలు లేకుండా డీఎస్సీ-2025 పారదర్శకంగా నిర్వహించామని ప్రభుత్వం కుండ బద్దలు కొట్టింది. దీనిపై ఎన్నిసార్లు స్పష్టత ఇచ్చిన కొందరు పదే పదే అసత్య ఆరోపణలు చేయటం సరికాదని హితవుపలికింది. క్రీడా కోటకు సంబంధించిన నియమాకాలు అన్ని పారదర్శకంగా ఆన్ లైన్​లో ఉంచామంటూ పవర్ పాయింట్ ప్రెజేంటేషన్ ఇచ్చింది.

డీఎస్సీ-2025 పై రెండు సార్లు సమగ్ర వివరణ ఇచ్చినా నిరాధార ఆరోపణలే మళ్లీ మళ్లీ వస్తున్నాయని విద్యాశాఖ కార్యదర్శి కోన శశిధర్ స్పష్టం చేశారు. అక్టోబర్​లో జాబ్ క్యాలెండర్​లో భాగంగా మళ్లీ డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ వస్తోందని, దీనిపై ఎవరికీ ఎలాంటి అపోహలు వద్దని తేల్చిచెప్పారు. లీక్​కు ఎలాంటి స్కోప్ లేకుండా డీఎస్సీ నిర్వహించామన్నారు. హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ అర్ధం చేసుకోని వాళ్లే అనవసర విమర్శలు చేస్తున్నారని తెలిపారు.

కమిషనర్ ఆఫీస్​లో ప్రత్యేక సెల్ : కాల్ లెటర్ వచ్చినంత మాత్రాన ఉద్యోగం వచ్చినట్లు కాదనే విషయాన్ని నోటిఫికేషన్ లోనే స్పష్టం చేశామన్నారు. సర్టిఫికేట్ ధ్రువీకరణ కోసమే కాల్ లెటర్​లు అని కూడా స్పష్టం చేశామన్నారు. ఎక్కడైనా సెలెక్షన్ లిస్ట్ ఉంటుంది తప్ప రిజెక్షన్ లిస్ట్ ఉండదని గుర్తుచేశారు. ఇంకో డీఎస్సీ కూడా వస్తున్నందున అభ్యర్ధులు విధానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని కోరారు. ఎవరికైనా ఇంకా అనుమానాలు ఉంటే కమిషనర్ ఆఫీస్​లో ప్రత్యేక సెల్ పెట్టి అందరి అనుమానాలు నివృత్తి చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.

"డీఎస్సీ నిర్వహణకు వివిధ పద్ధతులు ఉన్నాయి.పేపర్‌ అప్‌లోడింగ్‌పై కొందరు అనవసర ఆరోపణలు చేశారు. సిస్టమ్‌ పాస్‌వర్డులు రోజూ మార్చుతారు. ఇందులో ఔట్‌సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగుల ప్రమేయం లేదు. టెట్‌ స్కోరు 20 శాతం, డీఎస్సీ స్కోరు 80 శాతం కలిపి జనరల్‌ మెరిట్‌ లిస్టు తయారు చేశాం. మెరిట్‌ లిస్టులన్నీ వెబ్‌సైట్‌లో ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. 1:1 కోసం కాల్‌లెటర్‌ వచ్చినంత మాత్రాన అపాయింట్‌మెంట్ వచ్చినట్టు కాదు. సర్టిఫికెట్‌ వెరిఫికేషన్‌కు వచ్చిన అందరికీ ఉద్యోగాలు రావని నోటిఫికేషన్‌లోనే స్పష్టంగా చెప్పాం."-కోన శశిధర్, ఏపీ విద్యాశాఖ కార్యదర్శి

అలాంటి వారే కోర్టుకు వెళ్లారు : డీఎస్సీలో క్రీడా కోటా పారదర్శకంగా అమలు చేశామనటానికి అన్నీ ఆన్లైన్​లో ఉంచామని ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్ జైన్ స్పష్టం చేశారు. ఉన్న ఉత్తర్వులు ప్రకారమే పకడ్బందీగా చేశామని వెల్లడించారు. 2019లో ఇంటర్ కాలేజ్ రిక్రూట్మెంట్ జరిగిన, కానీ ఇప్పుడలా చేయలేదన్నారు. ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్, స్టేట్, ఇంటర్నేషనల్, ఒలంపిక్స్ వరకు సర్టిఫికేట్​లు స్పోర్ట్స్ కోటాలో చూశామని తెలిపారు. నిబంధనల ప్రకారం ధ్రువపత్రాలు అప్లోడ్ చేయని వారికి ఉద్యోగం రాలేదని గుర్తుచేశారు. అలాంటి వారు కొందరు కోర్టుకు వెళ్లారన్న అజయ్ జైన్, కోర్టు ఇచ్చే ఆదేశాలు ప్రకారం నడుచుకుంటామని వివరించారు.


"స్పోర్ట్స్ కోటా పారదర్శకంగా అమలు చేశామనటానికి అన్నీ ఆన్‌లైన్‌లో పెట్టాం. ఉన్న ఉత్తర్వుల ప్రకారమే పకడ్బందీగా నిర్వహించాం. 2019 లో ఇంటర్ కాలేజ్ రిక్రూట్మెంట్ జరిగింది. కానీ ఇప్పుడలా చేయలేదు. ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్, స్టేట్, ఇంటర్నేషనల్, ఒలింపిక్స్ వరకు ఉన్న సర్టిఫికేట్‌లనే స్పోర్ట్స్ కోటాలో చూశాం. కొందరు కోర్టుకు వెళ్లారు. కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం నడుచుకుంటాం."-అజయ్ జైన్, ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి

ఈ ఏడాది మరో అవకాశం ఉంది : డీఎస్సీలో సెలెక్ట్ కానీ అభ్యర్థులకు నిరాశ వుంటుందన్న ప్రభుత్వం, ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయ్యారో వారు నూటికి నూరు శాతం వారి మెరిట్​లో వచ్చిన వారు అనే విషయం గుర్తించాలని కోరింది. గత సారీ అవకాశం చేజారీన వారికి ఈ ఏడాది మరో అవకాశం ఉందని గుర్తుచేసింది. అధికారులుగా ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా తమ బాధ్యతను తాము పారదర్శకంగా నిర్వర్తించామని వారు స్పష్టంచేశారు.

వెరిఫికేషన్ కాల్ లెటర్ వస్తే జాబ్ వచ్చినట్లు కాదు - అధికారుల క్లారిటీ

డీఎస్సీ నిర్వహణపై ఆరోపణలు అవాస్తవం - మెరిట్‌ ఆధారంగానే నియామకాలు: కోన శశిధర్

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ఏపీ డీఎస్సీపై అధికారుల వివరణ
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