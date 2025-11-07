రేషన్ బియ్యం పట్టుబడిన చోటే తనిఖీలు - ర్యాపిడ్ కిట్ల ద్వారా క్షణాల్లో ఫలితం
విశాఖపట్నం జిల్లాకు చేరిన ఎనిమిది ర్యాపిడ్ కిట్లు - ఆలస్యానికి ఇక చెక్ !
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 5:08 PM IST
Rapid Kits For Ration Rice: పేదలకు ఇచ్చే బియ్యం పక్కదారి పట్టకుండా కూటమి ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటోంది. ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ద్వారా పేదలకు అందించే బియ్యాన్ని అక్రమంగా నిల్వ చేస్తే సులభంగా గుర్తించేలా ర్యాపిడ్ కిట్ల ద్వారా అడ్డుకట్ట వేయడానికి ముందుకు వచ్చింది. బియ్యం పట్టుబడిన చోటే తనిఖీల కోసం సమయం వృథా చేయకుండా వెంటనే డిపో గుర్తించే అవకాశం ఈ కిట్ల ద్వారా సాధ్యమవుతుంది.
వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో నాయకులు చౌక బియ్యాన్ని చక్కగా కొట్టేసి నాయకులు భారీగా వెనుకేసుకున్నారు. ఇక క్షేత్రస్థాయిలో సరైన తనిఖీ వ్యవస్థ కరవైంది. చౌక బియ్యాన్ని క్షణాల్లో గుర్తించే విధంగా ప్రత్యేక కిట్లు అవసరమని భావించి కూటమి ప్రభుత్వం వీటిని పంపిణీ చేసింది. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అనకాపల్లి జిల్లాకు ఎనిమిది కిట్లును సరఫరా చేసింది. వీటి వినియోగంపై ఇప్పటికే తనిఖీ అధికారులకు శిక్షణ ఇచ్చారు. జిల్లాలోని ఎనిమిది మంది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సబ్-తహసీల్దార్లు, విజిలెన్స్, పౌరసరఫరాల అధికారులకు వీటిని అందించారు.
ఆలస్యానికి ఇక చెక్: విశాఖపట్నం జిల్లాలో 1069 డిపోల ద్వారా పేదలకు బియ్యంతో పాటు ఇతర నిత్యావసర సరకులు పంపిణీ చేస్తున్నారు. నేటికీ జిల్లాలోని అనేక ప్రాంతాల్లో రేషన్ బియ్యం వ్యాపారం కొనసాగుతోంది. తనిఖీలు తగ్గిపోవడం, క్రమం తప్పకుండా ప్రతినెలా మామూళ్ల మత్తులో తనిఖీలు చేయడం లేదు. వీధి వ్యాపారుల నుంచి బియ్యాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్న మిల్లర్లు వాటిని పెద్ద ఎత్తున సొంత గిడ్డంగుల్లో నిల్వ చేస్తున్నారు.
మరికొందరు ముఠాగా ఏర్పడి కార్డుదారులకు ఎంతో కొంత డబ్బులు చేతుల్లో పెట్టి నేరుగా మిల్లర్లకు లోడు చేరవేసేవారు. మిల్లర్ల వద్ద ఉన్నది రేషన్ బియ్యమా, కాదా అనేది నిర్థారించడం ఇంతవరకు సాధ్యం లేదు. దీనినే అవకాశంగా మార్చుకొని కొందరు ఈ వ్యాపారాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.
ఎలా గుర్తించాలంటే: పేదలకు పోషకాలు అందించేందుకు చౌక బియ్యంలో ఐరన్, బీ 12, ఫోలిక్ యాసిడ్ వంటి పోషకాలు కలుపుతారు. ఇక సాధారణ బియ్యంలో అయితే ఇటువంటి పోషకాలు, రసాయనాలు వంటివి ఉండవు. బియ్యం పట్టుకున్న తరువాత దానిలో 50 గ్రాముల బియ్యాన్ని ఒక ప్లేట్లో తీసి ఈ బియ్యం మొత్తం తడిసేలా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ జల్లుతారు.
దీనిలో 10 శాతం థియోసైనేట్ ద్రావణాన్ని దానిలో పోస్తారు. ఇలా చేసిన వెంటనే ప్రత్యేక పోషకాలు కలిగిన చౌక బియ్యం ఎరుపు రంగులోకి మారిపోతుంది. అదే సాధారణ బియ్యమైతే రంగు మారకుండా యథాస్థితిలో కనిపిస్తాయి. ఇలా చౌక బియ్యాన్ని క్షణాల్లో గుర్తించి అక్రమార్కులపై చర్యలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
గతంలో అయితే: గతంలో బియ్యం పట్టుకున్న సందర్భాల్లో నమూనాలు సేకరించి ల్యాబ్లకు పంపించేవారు. అక్కడి నుంచి నివేదిక వచ్చి రహస్యాలను నిగ్గు తేల్చాలంటే చాలా రోజులు పట్టేది. ఈలోగా అక్రమార్కులు తెరచాటు చక్రం తిప్పేవారు. ఇప్పుడు బియ్యం స్వాధీనం చేసుకున్న వెంటనే ద్రావకాలతో తనిఖీ చేసి నిర్ధారించే ప్రత్యేక కిట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీంతో ఘటనా స్థలంలోనే చౌకబియ్యానికి సంబంధించి అక్రమార్కుల గుట్టు విప్పే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో అక్రమార్కులు తప్పించుకునే అవకాశం ఉండదు.
