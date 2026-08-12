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నిరుద్యోగుల‌కు గుడ్​న్యూస్‌ - పదో తరగతి అర్హతతో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తులకు ఆహ్వానం

యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం చర్యలు - భవన, ఇతర నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ మండలి ఆధ్వర్యంలో ఉచితంగా శిక్షణ -సోలార్‌ టెక్నీషియన్, ప్లంబర్, తాపీ మేస్త్రీ శిక్షణకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం

Free Training For Unemployed Youth in AP
Free Training For Unemployed Youth in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 6:49 PM IST

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Free Training For Unemployed Youth in AP : చదువుకున్న యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది. పదో తరగతి, ఇంటర్‌ పాస్‌ లేదా ఫెయిల్‌ కనీస అర్హతతోనే ఉద్యోగాలు కల్పిస్తుంది. అంతేగాక విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇచ్చి స్థానికంగానే ఉపాధిని చూపిస్తుంది. భవన, ఇతర నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ మండలి ఆధ్వర్యంలో నచ్చిన రంగాల్లో ఉచితంగా శిక్షణ ఇచ్చేందుకు యువత నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలోని గణేష్‌పురం రోడ్డులోని నాక్‌ భవనంలో జరిగే సోలార్‌ టెక్నీషియన్, ప్లంబర్, తాపీ మేస్త్రీ శిక్షణకు ఆసక్తి కలిగిన 18 నుంచి 45 సంవత్సరాల వయస్సు వారు అర్హులు. ఈనెల 15లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

అందుబాటులో ఉన్న కోర్సులు ఉపయోగాలు..

కోర్సు పేరు: సోలార్‌ టెక్నీషియన్‌

అర్హత: పదో తరగతి, ఇంటర్‌ పాస్‌ లేదా ఫెయిల్‌

శిక్షణ కాలం: 70 రోజులు

సీట్లు: 30

ఫీజు: రూ.200 చెల్లించి లేబర్‌కార్డు తీసుకోవాలి

నేర్పించే అంశాలు: సోలార్‌ పలకలు అమర్చడం, కనెక్షన్లు ఇవ్వడం, సూర్యకాంతికి అనుగుణంగా ఏ విధంగా అమర్చాలి, ఇళ్లకు సోలార్‌ పలకలు, ఇన్వర్టర్లను అమర్చడం వంటివి.

ఉద్యోగావకాశాలు: కుప్పం నియోజకవర్గంలో సోలార్‌ ప్లాంట్లు అధికంగా వస్తున్నందున స్థానికంగానే ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

కోర్సు పేరు: ప్లంబర్‌

అర్హత: పదో తరగతి, ఇంటర్‌ పాస్‌ లేదా ఫెయిల్‌

శిక్షణ కాలం: 70 రోజులు

సీట్లు: 30

ఫీజు: రూ.200 చెల్లించి లేబర్‌ కార్డు తీసుకోవాలి

నేర్పించే అంశాలు: ఇళ్లు, భవనాలకు ప్లంబింగ్‌ పనులు నేర్పించడంతో పాటు పైపులను శుభ్రపరచడంపై ప్రత్యేక శిక్షణ ఉంటుంది.

ఉద్యోగావకాశాలు: బెంగళూరులోని నిర్మాణ రంగ కంపెనీతో పాటు అమరావతిలో మంచి డిమాండ్‌ ఉంది.

కోర్సు పేరు: తాపీ మేస్త్రి

అర్హత: భవన నిర్మాణ కార్మికుడిగా లేబర్‌ కార్డు తీసుకోవాలి

శిక్షణ కాలం: 15 రోజులు మాత్రమే (రోజుకు రూ.300 గౌరవవేతనం)

సీట్లు: 30

నేర్పించే అంశాలు: రెండు, మూడు రకాల కట్టడాలపై శిక్షణ

ఉద్యోగావకాశాలు: దేశంలో జనాభా పెరుగుదలకు అనుగుణంగా నిర్మాణ పనులు జరుగుతోంది. తద్వారా తాపీ మేస్త్రీలకు మంచి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి.

సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణలో :

"చదువుకున్న యువతకు ప్రత్యేక నైపుణ్య శిక్షణ అందించి ఉపాధి కల్పించడమే ధ్యేయంగా కుప్పం నాక్‌ భవనంలో శిక్షణ ఇస్తున్నాం. ఈనెల 15లోపు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణలో శిక్షణ ఇస్తాం. మూడు పూటలా భోజనం, బస కల్పిస్తాం." - నారాయణరెడ్డి, శిక్షణ కేంద్రం ఇన్‌ఛార్జి, కుప్పం

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