మత్స్యకారులకు వరంలా నాచు సాగు - ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శిక్షణ
వేట నిషేధకాలంలో ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి మార్గం - మత్స్యకారులకు వరంలా మారిన నాచు సాగు - నాచుసాగుకు ప్రత్యేక చొరవ చూపిస్తున్న ప్రభుత్వం - తీరప్రాంతాల్లో మహిళలు, పొదుపు సంఘాలకు అవగాహన
Published : May 29, 2026 at 2:05 PM IST
Government Specialized Training To Fishermen For Seaweed Cultivation : 'వేట బంద్ కానీ ఆదాయానికి నో ఎండ్' అన్నట్టుగా మత్స్యకారుల జీవితాల్లో ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని తెచ్చే 2 నెలల వేట నిషేధ కాలానికి చెక్ పడింది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో తీరప్రాంతాల్లోని పొదుపు సంఘాల మహిళలకు ఆదాయ మార్గం సుగమమైంది. సముద్రంలో నాచు పెంపకంపై ప్రభుత్వం అవగాహన కల్పిస్తూ ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తోంది.
వేట నిషేధం సమయంలో నాచు పెంపకానికి తీర ప్రాంత ప్రజల్ని ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది. ప్రకాశం జిల్లా కొత్తపట్నం మండలంలోని తీర గ్రామాల్లో మత్స్యకారులకు నాచు పెంపకంపై శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. సబ్సిడీపై కిలో నాచు విత్తనాన్ని కేవలం 25 రూపాయలకే అందిస్తోంది. మార్కెట్లో కిలో నాచు ధర 40 నుంచి 50 రూపాయల వరకు పలుకుతోంది. ఆసక్తి ఉన్నవారికి సమాచారంతో పాటు విత్తనాన్ని కూడా అందిస్తామని జిల్లా మత్స్యశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.
మత్స్యకారులకు అదనపు ఆదాయం : సమద్రంలో అలలు లేని ప్రాంతంలో బెడ్లు ఏర్పాటు చేసుకుని నాచు సాగు చేయాల్సి ఉంటుంది. నీటి నాణ్యత ప్రమాణాలు, ఉష్ణోగ్రత 30 నుంచి 33 డిగ్రీల వరకు ఉన్న ప్రదేశాలు నాచు పెంపకానికి అనుకూలంగా ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఒక విడత నాచు పంట రావడానికి 45 రోజుల సమయం పడుతుందని, నిత్యం నాచు సాగు చేస్తే మత్స్యకారులకు అదనపు ఆదాయం లభిస్తుందంటున్నారు.
ప్రత్యేక శిక్షణ శిబిరాలు : సముద్రం అంటే చేపల వేట మాత్రమే తెలిసిన మత్స్యకారులకు ఇప్పుడు “నాచు పంట” కొత్త అనుభవంగా మారుతోంది. సముద్ర జలాల్లో తాడులు, తేలియాడే పరికరాల సహాయంతో నాచు పెంచే విధానాన్ని అధికారులు నేర్పిస్తున్నారు. మహిళలు, యువకులు సైతం ఈ పనిలో భాగస్వాములవుతున్నారు. తీరప్రాంతాల్లో నాచు సాగును విస్తరించేందుకు అధికారులు శిక్షణ శిబిరాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఉత్పత్తి నుంచి మార్కెటింగ్ వరకు సహకారం అందించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
"మత్య్సకారులు సముద్రంలో వేట ఒక్కటే కాకుండా ప్రత్యమ్నయంగా నాచు సాగును చేయాలనేది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. అందులో భాగంగా మేము తీర ప్రాంత గ్రామాల్లో మత్స్యకారులకు నాచు పెంపకంపై ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం. పురుషులకు 40 శాతం, మహిళలకు 60 శాతం వరకు సబ్సిడీ ఇస్తున్నాం. అలాగే ఉత్పత్తి నుంచి మార్కెటింగ్ వరకు సహకారం అందించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నాం." - శ్రీనివాసులు, మత్స్యశాఖ సహాయసంచాలకులు
"నాచు పెంపకంలో వారం క్రితం మా ఊరిలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. పురుషులు, మహిళలకు కలిపి మొత్తం 40 మందికి శిక్షణ ఇచ్చారు. ఇది కొంచెం ఖర్చుతో కూడుకున్న పనిలా ఉంది. ప్రభుత్వం సహకరించి మాకు ఉచితంగా పనిముట్లను పంపిణీ చేస్తే, నాచు సాగు చేసేందుకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం." - శ్రీనివాసరావు, మత్స్యకారుడు
