నిర్మాణ కార్మికుల కోసం లేబర్ అడ్డాలు - సౌకర్యాలతో కూడిన ప్రత్యేక సముదాయాలు

కార్మికులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా అడ్డాలు- నైపుణ్య శిక్షణ పని ప్రదేశ భద్రతపై అవగాహన - విజయవాడ, బెంజ్ సర్కిల్ వద్ద ఒక లేబర్ అడ్డా ఏర్పాటు - లేబర్ అడ్డాలలో సహాయ కేంద్రాలు

Published : May 7, 2026 at 12:10 PM IST

Labour Adda For Construction Labours : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భవన ఇతర నిర్మాణ కార్మికుల జీవితాల్లో వెలుగు నింపే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఒక బృహత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. నగర కూడళ్లలో, ఫుట్‌పాత్‌లపై ఎండ, వానలను సైతం లెక్కచేయకుండా కార్మికులు పని కోసం వేచి ఉండే సాంప్రదాయ అడ్డాలను (సమావేశ స్థలాలను) ఆధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన సేవా కేంద్రాలుగా మార్చాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.

కార్మికులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా అడ్డాలు : కార్మికులు పని కోసం ఎదురుచూసేందుకు ఎటువంటి ఇబ్బందులకు గురికావొద్దని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 15 ప్రదేశాలలో కార్మికుల సౌకర్యాల కోసం ఉద్దేశించిన సమీకృత సముదాయాలైన లేబర్ అడ్డాలను పైలట్ ప్రాతిపదికన ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అటువంటి ఒక కేంద్రాన్ని ఇప్పటికే విజయవాడలో ఏర్పాటు చేయగా విశాఖపట్నం, రాజమహేంద్రవరం, నెల్లూరు, తిరుపతి నగరాల్లో ఇలాంటి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ అడ్డాలలో విశ్రాంతి గదులు టెలివిజన్లు వంటి సౌకర్యాలతో పాటు వివిధ సంక్షేమ పథకాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే సదుపాయాలు కూడా ఉంటాయి. ఈ లేబర్ అడ్డాలలో పురపాలక పరిపాలన & పట్టణాభివృద్ధి MEPMA, MSME, కార్మిక నైపుణ్యాభివృద్ధి & శిక్షణ శాఖల ద్వారా సేవలు అందించనున్నారు.

లేబర్ అడ్డాలలో సహాయ కేంద్రాలు : ప్రతి కార్మికుడు ప్రభుత్వ గుర్తింపు పరిధిలోకి వచ్చేలా చూసేందుకు లేబర్ అడ్డాలలో సహాయ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ ప్రదేశాలలో కార్మికులు తమ వివరాలను భవన, ఇతర నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డు వద్ద, అలాగే ఇ-శ్రమ్ పోర్టల్‌లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. ప్రభుత్వ ప్రాయోజిత సంక్షేమ పథకాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే సదుపాయాలు కూడా ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ కేంద్రాలలోని సిబ్బంది ఆధార్ అనుసంధానం బ్యాంకు ఖాతాలు తెరవడం వంటి పనులలో సహాయం అందిస్తారు. తత్ఫలితంగా కార్మికులు మధ్యవర్తుల ప్రమేయం లేకుండా బీమా, పింఛను, సామాజిక భద్రతా పథకాలను పొందవచ్చు. కార్మికులకు ఐటీఐ లేదా డిప్లొమా అర్హతలకు సమానమైన నైపుణ్య శిక్షణ అందించనున్నారు. ఈ "అడ్డాలు" (కార్మిక కేంద్రాలు) అన్ని సేవలు ఒకేచోట లభించే కేంద్రాలుగా పనిచేస్తాయి.

కాంట్రాక్టర్లతో కార్మికులను అనుసంధానించడం: లేబర్ అడ్డాలలో త్రాగునీటి సౌకర్యాలు, విశ్రాంతి గదులు, బయో-టాయిలెట్లు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. కాంట్రాక్టర్లు యజమానులు కార్మికులను ముందుగానే బుక్ చేసుకోవడానికి ఈ కేంద్రాలలోని సిబ్బందిని సంప్రదించవచ్చు. పని దొరక్క కార్మికులు ఒట్టి చేతులతో ఇంటికి తిరిగి వెళ్లే పరిస్థితిని ఎదుర్కోకుండా ఇది నిర్ధారిస్తుంది.

పనిలేని రోజులలో నైపుణ్య శిక్షణ : కార్మికులకు పని దొరకని రోజులలో వారి సమయం వృధా కాకుండా చూసేందుకు నైపుణ్య శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. వారిని వాహనాల ద్వారా సమీపంలోని నిర్మాణ ప్రదేశాలకు తీసుకువెళతారు. అక్కడ ప్రస్తుతం ఉపయోగిస్తున్న ఆధునిక పద్ధతులపై వారికి శిక్షణ ఇస్తారు. నిర్మాణ రంగం, దాని అనుబంధ రంగాలలో వస్తున్న కొత్త పద్ధతులు, పరికరాల గురించి కూడా వారికి అవగాహన కల్పిస్తారు. నిర్మాణ రంగంలో కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన పరికరాలు, పని విధానాలలో మార్పులు, పని ప్రదేశాలలో పాటించాల్సిన భద్రతా చర్యలకు సంబంధించిన సమాచారం లేబర్ అడ్డాలలో ఉన్న తెరలపై ప్రదర్శిస్తుంది.

కార్మికులకు అవసరమైన సౌకర్యాలు : ఆధునిక టూల్ కిట్‌ల వాడకంపై అవగాహన కల్పిస్తారు. అదనంగా కార్మికులకు క్యాంటీన్ కోసం ఫుడ్ కూపన్‌లు అందిస్తారు. కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (CSR) కార్యక్రమాలు ,మొబైల్ వైద్య సేవలను అందించే సంస్థల ద్వారా కార్మికులకు ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. వివిధ ప్రాంతాలలో కార్మికులలో ప్రబలంగా ఉన్న నిర్దిష్ట ఆరోగ్య సమస్యలను గుర్తిస్తారు. తదనంతరం అవసరమైన చికిత్సలను సులభతరం చేయడానికి వారిని వైద్య ఆరోగ్య సేవల విభాగానికి అనుసంధానిస్తారు.

పిల్లలకు విద్య ఉపాధి హామీ : ఈ కేంద్రాలు కార్మికుల పిల్లల విద్య ఉపాధికి సంబంధించి హామీని అందిస్తాయి. పిల్లలు తమ చదువులను కొనసాగించడంలో సహాయపడటానికి ఇవి మార్గనిర్దేశం చేస్తాయి. తమ విద్యను పూర్తి చేసి, ప్రస్తుతం నిరుద్యోగులుగా ఉన్నవారి వివరాలు ఒక ప్రత్యేక 'నైపుణ్యాల పోర్టల్' అప్‌లోడ్ చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత ఈ వ్యక్తులను నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ (స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్) నిర్వహించే శిక్షణా కార్యక్రమాలకు ఉద్యోగ మేళాలకు పంపడం జరుగుతుంది. సొంత వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వారికి శిక్షణతో పాటు రుణ సౌకర్యాలు కూడా కల్పిస్తారు. MEPMAకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ, ఒక ప్రత్యేక వనరుల వ్యక్తి (రిసోర్స్ పర్సన్) కార్మికుల సమావేశ కేంద్రాల వద్ద అందుబాటులో ఉంటారు. ఈ వ్యక్తి కార్మికుల పిల్లల విద్యా అర్హతలు ఇతర సంబంధిత సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. వారి అర్హతల ఆధారంగా, ఉపాధి అవకాశాలను సులభతరం చేయడానికి లేదా వారిని పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దడానికి వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలతో అనుసంధానం చేస్తారు.

