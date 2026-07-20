వర్షాభావ ప్రాంతాలకు వరం - 406 వాటర్షెడ్ ప్రాజెక్టులకు రాష్ట్ర ప్రతిపాదనలు
9 జిల్లాలు, 4 ఐటీడీఏల పరిధిలో ఐదేళ్లలో 406 ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ - కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆమోదానికి ప్రతిపాదనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 1:17 PM IST
State Proposals For Watershed Projects Worth Rs 3,520 Crore : వర్షాభావ ప్రాంతాల్లో భూసారాన్ని పెంపొందించడం, వర్షపు నీటిని సమర్థంగా వినియోగించడం, రైతులకు దీర్ఘకాలిక నీటి భద్రత కల్పించడం లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. కేంద్రం అమలు చేయనున్న ప్రధానమంత్రి కృషి సంచాయీ యోజన-వాటర్షెడ్ డెవలప్మెంట్ కాంపొనెంట్ (డబ్ల్యూడీసీ) 3.0 కింద రూ.3520 కోట్లతో 406 వాటర్షెడ్ ప్రాజెక్టులను ప్రతిపాదించింది.
ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా రాష్ట్రంలోని 19 జిల్లాలు, నాలుగు ఐటీడీఏల పరిధిలో ఐదేళ్లలో 16.10 లక్షల హెక్టార్ల భూభాగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆమోదం కోసం సమగ్ర ప్రతిపాదనలు పంపింది. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న డబ్ల్యూడీసీ 2.0 కార్యక్రమం ముగింపు దశకు చేరుకుంది. 2021-2022 నుంచి రూ.555 కోట్ల వ్యయంతో ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో 50 వాటర్షెడ్ ప్రాజెక్టులు చేపట్టి 2.44 లక్షల హెక్టార్లలో పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టులు మరో రెండు నెలల్లో పూర్తికానుండగా, తదుపరి దశలో మరింత విస్తృతంగా కార్యక్రమాన్ని అమలు చేసేందుకు కేంద్రం రాష్ట్రాల నుంచి కొత్త ప్రతిపాదనలు కోరింది.
నీటి సంరక్షణకు సమగ్ర ప్రణాళిక : వాటర్షెడ్ డెవలప్మెంట్ కాంపొనెంట్ (డబ్ల్యూడీసీ) 3.0లో వర్షపు నీటిని గరిష్ఠంగా నిల్వ చేసి వ్యవసాయానికి ఉపయోగించే విధంగా నీటి సంరక్షణ, నిల్వ, పంపిణీ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయనున్నారు. నదుల పునరుద్ధరణతో పాటు చెరువులు, కుంటలు వంటి సంప్రదాయ జలవనరులను పునరుజ్జీవింపజేసే కార్యక్రమాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. కొండ ప్రాంతాలు, ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో సహజ నీటి ఊటలను పునరుద్ధరించి, వాటి పరీవాహక ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక నీటి లభ్యతను పెంచాలని కేంద్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
అదే సమయంలో సమగ్ర వ్యవసాయ విధానాలు, వ్యవసాయ వాతావరణ సూచనల ఆధారంగా రైతులకు సలహాలు అందించి వాతావరణ మార్పుల వల్ల కలిగే నష్టాలను తగ్గించే చర్యలు కూడా చేపట్టనున్నారు. గ్రామస్థాయిలోనే పనుల ప్రణాళిక రూపొందించి, గ్రామపంచాయతీలు, వాటర్షెడ్ రైతు సంఘాలను అమలులో భాగస్వాములుగా చేయడం ద్వారా పనుల నిర్వహణ, సంరక్షణ మరింత సమర్థంగా సాగుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
డ్రోన్లు, ఉపగ్రహాలతో ఆధునిక పర్యవేక్షణ : వాటర్షెడ్ ప్రాజెక్టుల ప్రణాళికల రూపకల్పనలో ఆధునిక సాంకేతికతకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోంది. డ్రోన్లు, ఉపగ్రహ చిత్రాలను వినియోగించి భూభాగ స్వరూపం, నీటి ప్రవాహ మార్గాలు, నీటి నిల్వ సామర్థ్యం వంటి అంశాలను ఖచ్చితంగా అంచనా వేయాలని రాష్ట్రాలకు సూచించింది. దీంతో అవసరమైన ప్రాంతాల్లో శాస్త్రీయంగా పనులు చేపట్టడంతో పాటు, పనుల పురోగతిని రియల్ టైంలో పర్యవేక్షించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధానం ద్వారా ప్రజాధనం సమర్థవంతంగా వినియోగించడంతో పాటు, వర్షాభావ ప్రాంతాల్లో భూసారం పెంపు, భూగర్భ జలాల అభివృద్ధి, వ్యవసాయ ఉత్పాదకత పెరుగుదలకు గణనీయమైన తోడ్పాటు లభిస్తుందని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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