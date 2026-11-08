ఏపీలో సహకార పోరుకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు
AP Cooperative Elections: సహకార ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ మేరకు ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘాల వారీగా ఓటర్ల జాబితాలు తయారు చేయాలని పోలింగ్ కేంద్రాలు గుర్తించాలని ఆదేశాలిచ్చింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 4:48 PM IST
రాష్ట్రంలో సహకార సంఘాల ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘాల (పీఏసీఎస్) వారీగా ఓటర్ల జాబితాల తయారీ, పోలింగ్ కేంద్రాల గుర్తింపు ప్రక్రియను తక్షణమే ప్రారంభించాలని సహకారశాఖ ఆదేశాలిచ్చారు. ఒకే విడతలో ఈ ఎన్నికలను అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించేందుకు వీలుగా అవసరమైన ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేయాలని జిల్లా సహకార అధికారులను కోరింది.
ఈ మేరకు ఎన్నికల నిర్వహణ, సన్నాహక చర్యలపై రాష్ట్ర సహకారశాఖ కమిషనర్ ఎ.బాబు శనివారం సమగ్ర మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. జిల్లాల సహకార శాఖాధికారులంతా ఈ పనులను తక్షణమే ప్రారంభించాలని, విధుల్లో ఎలాంటి జాప్యం జరిగినా, నిర్లక్ష్యం వహించినా తీవ్రంగా పరిగణిస్తామని కమిషనర్ తెలిపారు. అధికారిక ఎన్నికల షెడ్యూల్, నోటిఫికేషన్ కోసం వేచిచూడకుండా క్షేత్రస్థాయిలో చేపట్టాల్సిన కసరత్తును ముందుగానే పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. తమ పరిధిలోని శాఖాధికారులు, సిబ్బందికి ఎన్నికల నిర్వహణ విధానం, చట్టపరమైన నిబంధనలపై పూర్తి అవగాహన కల్పించాలన్నారు. ఉత్తర్వులు అందిన పది రోజుల్లోగా సన్నాహక చర్యలపై క్షేత్రస్థాయి నివేదికను కమిషనర్ కార్యాలయానికి సమర్పించాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
ఈ మార్గదర్శకాల ప్రకారం పీఏసీఎస్ల వారీగా సభ్యత్వ సమాచారాన్ని సమగ్రంగా సరిచూడటంతో పాటు, నిర్దేశిత కట్ ఆఫ్ తేదీలకు లోబడి ప్రత్యేక ఈకేవైసీ డ్రైవ్ నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. సంఘాల్లోని సభ్యుల కేవైసీ, ఈకేవైసీ స్థితి, వాటా ధనం, లావాదేవీలు, సేవల ప్రమాణాలు, సభ్యత్వ కాలపరిమితి తదితర వివరాలన్నింటినీ అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి. అలాగే సంఘాల వారీగా ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాలను గుర్తించి, సరిహద్దులను స్పష్టంగా నిర్ణయించడంతో పాటు వాటి పరిధిలోకి వచ్చే రైతు సేవా కేంద్రాల సమాచారం, మ్యాప్లను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
నిబంధనల ప్రకారం వర్గీకరణను అనుసరిస్తూ రైతు సేవా కేంద్రాల వారీగా ప్రాథమిక ఓటర్ల జాబితాలను తయారు చేసి, ఆ వివరాలను ఈ-పీఏసీఎస్ ఈఆర్పీ పోర్టల్లో పొందుపరచాలి. ఓటర్ల రాకపోకలకు వీలుగా ఉండేలా పోలింగ్ కేంద్రాలను గుర్తించడంతో పాటు సమస్యాత్మక, తీవ్ర సమస్యాత్మక ప్రాంతాల జాబితాను ముందుగానే రూపొందించాలని కమిషనర్ స్పష్టం చేశారు.
ముందస్తు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు పక్కా ప్రణాళిక : ఒకే విడతలో ఎన్నికలు జరపాల్సి ఉన్నందున, అందుకు అవసరమైన సంఖ్యలో ప్రింటింగ్ ప్రెస్ల లభ్యతను ముందే పరిశీలించి, బ్యాలట్ బాక్సులు, అదనపు బ్యాలట్ బాక్సులతో పాటు ఎన్నికల సామాగ్రి ఎంత అవసరమో అంచనా వేసి సిద్ధం చేసుకోవాలని మార్గదర్శకాల్లో పేర్కొన్నారు. వీటిని భద్రపరిచేందుకు అనువైన స్ట్రాంగ్ రూమ్లను కూడా గుర్తించాల్సి ఉంటుంది. సహకార ఎన్నికల నిర్వహణలో చట్టపరమైన అంశాలపై పట్టున్న నిపుణులైన అధికారులు, గతంలో అనుభవం ఉన్న సిబ్బందిని గుర్తించి బాధ్యతలు అప్పగించాలన్నారు.
శాఖాపరమైన సిబ్బందితో పాటు పోలింగ్ సిబ్బంది, ఎన్నికల అధికారులు, రూట్ అధికారులు, జోనల్ అధికారులకు ముందస్తు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు పక్కా ప్రణాళిక సిద్ధం చేయాలని, ఇతర శాఖల నుంచి అవసరమయ్యే సిబ్బంది వివరాలను సేకరించాలని సూచించారు. ఎన్నికల నిర్వహణకు జిల్లాస్థాయిలో అయ్యే ప్రాథమిక ఖర్చులను అంచనా వేయడంతో పాటు, డీసీసీబీలకు అనుబంధంగా ఉన్న సహకార సంఘాల ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం సంబంధిత రిజిస్ట్రార్లతో నిరంతరం సమన్వయం చేసుకోవాలన్నారు. సిబ్బంది సమీకరణ, ఎన్నికల వేళ శాంతి భద్రతల ఏర్పాట్లు, ఇతర క్షేత్రస్థాయి అవసరాల కోసం జిల్లా కలెక్టర్లు, రెవెన్యూ, పోలీసు మరియు ఇతర ప్రభుత్వ శాఖలతో కలిసి సంయుక్తంగా పనిచేయాలని కమిషనర్ ఎ.బాబు అధికారులను ఆదేశించారు.
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