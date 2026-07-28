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కామన్వెల్త్​లో రజతం - వెయిట్ లిఫ్టర్ అజయ్​బాబుకు సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం అభినందనలు

కామన్వెల్త్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్‌లో 79 కేజీల విభాగంలో పాల్గొన్న అజయ్ - 2010 దిల్లీ కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో కాంస్య పతకాన్ని సాధించిన శ్రీనివాసరావు - తండ్రి శిక్షణలో రజత పతకాన్ని సాధించిన తనయుడు

AP Ministers praised weightlifter Valluri Ajay Babu
AP Ministers praised weightlifter Valluri Ajay Babu (From Kondapalli Srinivas Twitter)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 2:39 PM IST

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AP Government praised weightlifter Valluri Ajay Babu : గ్లాస్గోలో జరిగిన 2026 కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో రజత పతకం సాధించిన వెయిట్‌లిఫ్టర్ వల్లూరి అజయ్ బాబును ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, కూటమి ప్రభుత్వ మంత్రులు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఆయన పట్టుదల, క్రీడా వారసత్వం , విజయనగరం జిల్లాకు తెచ్చిన కీర్తిని ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు.

పురుషుల 79 కేజీల వెయిట్‌లిఫ్టింగ్ విభాగంలో రజత పతకం సాధించి, భారతదేశానికి మరో ఘనమైన కీర్తిని చేకూర్చారని ప్రశంసించారు. అజయ్ సాధించిన విజయానికి దేశం మొత్తం సంబరాలు చేసుకుంటోందని, అంకితభావం, క్రమశిక్షణ, పట్టుదల, నిరంతర కృషితో అజయ్ ముందుకు సాగుతున్నారని అన్నారు. ప్రపంచ వేదికపై మరిన్ని గొప్ప విజయాలు సాధించడానికి ఇది తొలి అడుగుగా అభివర్ణించారు.

అభినందించిన ముఖ్యమంత్రి : వెయిట్ లిఫ్టర్ అజయ్ బాబుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అభినందనలు తెలిపారు. గ్లాస్గో 2026 కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో పురుషుల 79 కిలోల వెయిట్‌లిఫ్టింగ్ విభాగంలో వల్లూరి అజయ్ బాబు రజత పతకం సాధించారన్నారు. తన తండ్రి శ్రీనివాసరావు అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ అజయ్ క్రీడా వారసత్వాన్ని విజయవంతంగా కొనసాగించారని ప్రశంసించారు. అజయ్ సాధించిన ఈ విజయం ఏపీతో పాటు యావత్ భారతదేశానికే గర్వకారణమన్నారు. అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత్ క్రీడా కీర్తిని మరింత ఉన్నత శిఖరాలకు తీసుకెళ్లాలని చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు.

గ్లోబల్ స్టేజ్​పై భారత బిడ్డ: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన అజయ్, తన తండ్రి కామన్వెల్త్ గేమ్స్ మెడలిస్ట్ అయిన వల్లూరి శ్రీనివాసరావు అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ అద్భుతమైన క్రీడా వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారని అన్నారు. అంకితభావం, క్రమశిక్షణ, పట్టుదల, శ్రేష్ఠత వైపు సాగిన ఆయన స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రయాణం ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణగా నిలుస్తుందని పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. చాలా స్వల్ప తేడాతో బంగారు పతకాన్ని కోల్పోయినప్పటికీ, ఈ అసాధారణ ప్రదర్శన ఒక నిజమైన ఛాంపియన్‌కు ఉండాల్సిన ధైర్యం, స్థితిస్థాపకత, పట్టుదలను ప్రతిబింబిస్తోందని అజయ్‌ను పవన్ కల్యాణ్ కొనియాడారు.

ఈ ఘనవిజయాన్ని దేశమంతా సంబరంగా జరుపుకుంటుంటే, భరతమాత కీర్తిని గ్లోబల్ స్టేజ్​పై నిలిపిన తన ముద్దుల బిడ్డను చూసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎంతో గర్విస్తోందని అన్నారు. ఈ అద్భుత విజయం అంతర్జాతీయ వేదికలపై అజయ్‌బాబు సాధించబోయే మరెన్నో గొప్ప విజయాలకు తొలి అడుగు కావాలని ఆకాంక్షించారు. భవిష్యత్తులో అజయ్‌బాబు ఇలాంటి మరెన్నో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ పవన్ కల్యాణ్ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు.

అభినందనలు తెలిపిన మంత్రులు: అల్లూరి అజయ్‌బాబు, అతని తండ్రి శ్రీనివాసరావును మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ అభినందించారు. కామన్వెల్త్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్‌లో 79 కేజీల విభాగంలో రజత పతకం సాధించిన అజయ్‌బాబు తండ్రి శ్రీనివాసరావును క్యాంప్ కార్యాలయానికి పిలిపించి సన్మానించారు. అనంతరం అజయ్‌బాబుతో వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడి అభినందనలు తెలిపారు. దేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచినందుకు మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.

కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో రజత పతకం సాధించిన వెయిట్‌లిఫ్టర్ వల్లూరి అజయ్ బాబుకు క్రీడా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, శాప్‌ ఛైర్మన్‌ రవినాయుడు అభినందనలు తెలిపారు. గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో అద్భుత ప్రదర్శనతో దేశానికి కీర్తి తీసుకురావడంతో పాటు రజత పతకం సాధించడం అజయ్ బాబు ప్రతిభకు నిదర్శనమన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన క్రీడాకారుడు అంతర్జాతీయ వేదికపై సత్తా చాటడం రాష్ట్ర యువతకు స్ఫూర్తిదాయకమని అన్నారు. క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించడం, ప్రపంచ స్థాయి అవకాశాలు కల్పించడం కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయకత్వంలో రాష్ట్రంలో క్రీడల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తోందన్నారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని అంతర్జాతీయ పోటీల్లో స్వర్ణ పతకాలు సాధించి దేశానికి, రాష్ట్రానికి మరింత గౌరవం తీసుకురావాలని క్రీడాకారులకు సూచించారు.

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