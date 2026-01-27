3 నెలల్లో 54 ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు- సుమారు 1.24 లక్షల మందికి ఉపాధి
రూ.3.71 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు - కార్యాచరణ సిద్ధం చేసిన అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 11:02 AM IST
AP Govt Plans to Lay Foundation Stones for 54 Projects in Three Months: ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్న కొన్ని ప్రాజెక్టుల గ్రౌండింగ్పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. ఈ ఏడాది మొదటి మూడు నెలల్లో 54 ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు చేసేలా అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. వాటిలో ఇప్పటికే 8 కంపెనీలకు శంకుస్థాపనలు నిర్వహించారు. ఇంకా 41 కొత్త ఎంవోయూలు ఇప్పటికే ఉత్పత్తిలో ఉన్న 5 కంపెనీల విస్తరణ ప్రాజెక్టులు గ్రౌండింగ్ చేసేలా అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. వాటి ద్వారా జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలల్లో రూ.3.71 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు రానున్నాయి. సుమారు 1.24 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించనున్నట్లు సంస్థలు దాఖలు చేసిన డీపీఆర్లో పేర్కొన్నాయి.
2024 జూన్ నుంచి ఆమోదించిన ప్రాజెక్టులు: కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి పెట్టుబడుల ఆకర్షణపై దృష్టి పెట్టింది. ఈ ప్రయత్నాలతో వివిధ సంస్థలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వచ్చాయి. ఇప్పటి వరకు నిర్వహించిన 14 ఎస్ఐపీబీ సమావేశాల్లో వివిధ రంగాలకు చెందిన 211 కంపెనీల ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభించింది. వాటి ద్వారా రూ.8,74,705 కోట్ల పెట్టుబడులు 8,35,675 మందికి ఉపాధి కల్పించనున్నట్లు సంస్థలు డీపీఆర్లో తెలిపాయి. వాటిని దశల వారీగా గ్రౌండింగ్ చేసే చర్యలను ప్రభుత్వం చేపట్టింది. ఎస్ఐపీబీ ఆమోదించిన ప్రాజెక్టుల్లో కొన్నింటిని గ్రౌండింగ్ (49 కొత్త ప్రాజెక్టులు 9 కంపెనీల విస్తరణ ప్రాజెక్టులు కలిపి) చేయడంపై అధికారులు దృష్టి సారించారు. ఆయా కంపెనీలకు అవసరమైన అనుమతులు స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానంలో ఇప్పటికే అందించారు.
జనవరిలో 13, ఫిబ్రవరిలో 20, మార్చిలో 13 ప్రాజెక్టులు: ప్రభుత్వంతో ఎంవోయూ కుదుర్చుకున్న ఓ కొత్త ప్రాజెక్టుతో పాటు.. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో ఉత్పత్తిలో ఉన్న మరో మూడు కంపెనీల విస్తరణ ప్రాజెక్టులు పూర్తయ్యాయి. ఈ ఒప్పందాల ద్వారా రూ.3,707 కోట్ల పెట్టుబడులు 3,591 మందికి ఉపాధి కల్పించినట్లు సంస్థలు తెలిపాయి. కొత్తగా ఎంవోయూలు చేసుకున్న 7 సంస్థలు, మరో కంపెనీ విస్తరణ ప్రాజెక్టుకు అధికారులు శంకుస్థాపన పూర్తి చేశారు. ఈ ప్రతిపాదనల ద్వారా రూ.10,119 కోట్ల పెట్టుబడులు 13,091 మందికి ఉపాధి లభించనుంది. ఇంకా మిగిలిన 46 ప్రాజెక్టులకు (జనవరిలో 13, ఫిబ్రవరిలో 20, మార్చిలో 13 ప్రాజెక్టులు) శంకుస్థాపన నిర్వహించేలా అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందించారు.
పట్టణాల్లో మౌలిక వసతుల మెరుగుదలకు ప్రభుత్వం కసరత్తు- రూ.52 వేల కోట్లతో ప్రణాళికలు
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు పట్టణాల్లో మౌలిక వసతులు మరింత మెరుగు చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. మొత్తం రూ. 52 వేల కోట్ల అంచనాలతో అభివృద్ధి పనులకు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. తాగునీరు, రోడ్లు, ముగురుకాల్వలు, ప్రజారోగ్యం, వీధిదీపాలు, ఇలా వచ్చే 20 ఏళ్ల అవసరాలు తీర్చేలా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉమ్మడి రోడ్ మ్యాప్ రూపొందిస్తున్నాయి. పట్టణీకరణతో పెరుగుతున్న జనాభా అవసరాలకు అనుగుణంగా రహదారులు, వరద నీటి కాలువలు, తాగునీరు, వీధి దీపాలు, ప్రజారోగ్యం అంశాల్లో సౌకర్యాలు మెరుగు పరిచేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.
పీపీపీకి కేంద్రం మద్ధతు - రాష్ట్రాలకు వీజీఎఫ్ కింద 20 శాతం వరకు ఆర్థికసాయం