ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో భూగర్భ జలాల పెంపుకోసం 'ఇంజెక్షన్‌ బావులు' - తొలి విడతగా ఆ జిల్లాల్లో తవ్వకాలు

నీటి ఎద్దడి ఉన్న గ్రామాల్లో వర్షపు నీరు ఇంకించే బావులు - ఉపాధి పనుల్లో తొలి దశలో 200 వరకు తవ్వేందుకు నిర్ణయం - కలెక్టర్లకు వీటి మంజూరు అధికారం

Government Plans To Injection To Boost Groundwater Level Water
Government Plans To Injection To Boost Groundwater Level Water (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Government Plans To Injection To Boost Groundwater Level Water : భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోతున్న పలు గ్రామాల్లో వర్షపు నీటిని నేరుగా భూమిలోకి పంపే ప్రత్యేక రీఛార్జ్‌ బావుల (ఇంజెక్షన్‌ వెల్‌) నిర్మాణానికి కూటమి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుడుతోంది. భూగర్భ జలాలను ఎక్కువగా వినియోగించి ప్రస్తుతం నీటి కొరత అధికంగా ఉన్న 258 గ్రామాల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందులో శ్రీకాకుళంలో జిల్లాలో 76, ప్రకాశంలో 91, పల్నాడులో 20, శ్రీసత్యసాయిలో 39, వైఎస్సార్‌ కడపలో 10, అనంతపురంలో 14, చిత్తూరు జిల్లాలో 8 గ్రామాలున్నాయి.

ఆ జిల్లాల్లో ఇంజెక్షన్‌ బావులు ఏర్పాటు : జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకంలో మెటీరియల్‌ కాంపొనెంట్‌ కింద మొదటగా 200 బావులు మంజూరు చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం వర్షపు నీటిని ఒడిసిపట్టి, భూమిలో ఇంకింపజేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జలధార పేరుతో అనేక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. అయితే భూగర్భ జలాలు బాగా అడుగంటిపోయిన జిల్లాల్లో మాత్రం ఇంజెక్షన్‌ బావులు ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందన్న కృష్ణా, తూర్పు గోదావరి జిల్లాల కలెక్టర్ల సూచనలపై పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ ప్రణాళికలు రూపొందించింది.

అంతేగాక ఇంజక్షన్‌ బావులతో తమిళనాడులోని పలు ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలు పెరిగినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అందులోభాగంగా రాష్ట్రంలో భూగర్భ జలాలు బాగా అడుగంటిన జిల్లాలకు ప్రాధాన్యమిచ్చి ప్రత్యేక రీఛార్జ్‌ బావులు తవ్వించాలని సంబంధిత అధికారులు నిర్ణయించారు. అందులో భాగంగా కలెక్టర్లకు వీటి మంజూరు అధికారం కల్పించారు.

ఇంజెక్షన్‌ బావి తవ్వే విధానం :

  • ముందుగా 300 మిల్లీమీటర్ల వ్యాసం (డయా)లో 50 మీటర్ల లోతులో ఇంజెక్షన్‌ బావిని తవ్వుతారు. అనంతరం ఇందులో కేసింగ్‌ పైపు వేస్తారు.
  • అడుగున ఒక లేయర్‌లో 75-100 మి.మీ. వ్యాసంలో రాళ్లు, రెండో లేయర్‌లో 40-60 వ్యాసంలో మెటల్ వేస్తారు.
  • మూడో లేయర్‌లో 12-20 మి.మీ. వ్యాసంలో రాళ్లు (హెచ్‌బీజీ మెటల్‌)కంకర వేస్తారు.
  • వర్షపు నీరు మాత్రమే నేరుగా భూమిలోకి వెళ్లేలా బావిపైన జల్లెడ ఆకారంలో మూతను ఏర్పాటు చేస్తారు.
  • వర్షపు నీరు గ్రామం నుంచి కిందికి వెళ్లే ప్రదేశంలో, చెరువుల్లో నుంచి నీరు వృథాగా బయటకు పోతున్న ప్రాంతాల్లో బోర్లు తవ్వనున్నారు.
  • ఒక్కో దానికి రూ.2 లక్షల చొప్పున ఖర్చు చేసే బోర్ల తవ్వకాల పనులు నెలాఖరులోగా పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించారు.

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక నిర్ణయాలు : ఇప్పటికే భూగర్భజలాల పెంపుపై ప్రభుత్వం పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. రాష్ట్రమంతటా భూగర్భ జలాలు సగటున 3 మీటర్లలోపు అందుబాటులో ఉండాలని, దాని ద్వారా విద్యుత్తు వినియోగంలో రూ. 7-8 కోట్లు ఆదా చేయొచ్చని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. దీనివల్ల పర్యావరణానికి కూడా మేలు జరుగుతుందని అన్నారు. ప్రస్తుతం వ్యవసాయంలో విద్యుత్తు వినియోగానికి రాయితీ కింద రూ. 15 వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నామని తెలిపారు.

భూగర్భ జలాల పెంపుతో పాటుగా ఆరోగ్య రంగంలోను నూతన మార్పులు తీసుకొస్తున్నామని అన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ రంగంలో ఔషధాలు, హెల్త్‌ కేర్‌ కింద రూ.20 వేల కోట్లు వెచ్చిస్తున్నామన్నారు. దీనికి 25 శాతం సామర్థ్యం పెంచితే సుమారు రూ.5 వేల కోట్లు మిగులుతుందని వెల్లడించారు. దీనికోసమే సంజీవని పథకాన్ని తీసుకొస్తున్నామని వివరించారు.

భూగర్భ జలాల పెంపుతో పర్యావరణానికీ మేలు - నీటి భద్రతపై సీఎం చంద్రబాబు

జాతీయ రహదారి వెంట జలసిరి - భూగర్భ జలాల వృద్ధికి కేంద్రం ఒక వినూత్న ఆలోచన

TAGGED:

INCRESE GROUNDWATER
GOVERNMENT ON GROUNDWATER LEVEL
INJECTION TO BOOST GROUNDWATER
INJECTION WELLS IN ANDHRA PRADESH
GOVERNMENT FOCUS ON GROUNDWATER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.