పర్యటకులకు సొంతింటి అనుభూతి - అందుబాటులోకి హోంస్టేలు
రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల హోం స్టేల ఏర్పాటు - ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో హోం టూరిజం ప్రాజెక్టును అమలు చేసేందుకు అడుగులు
Published : November 8, 2025 at 1:30 PM IST
Home Tourism Project in Kurnool District: పర్యాటకులకు సొంత ఇంట్లో ఉన్న అనుభూతి చెందేలా హోం స్టేలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వీటిని ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యాచరణను రూపొందిస్తోంది. పట్టణ, గ్రామీణ, గిరిజన ప్రాంతాల్లో ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించేందుకు వచ్చే పర్యాటకులకు స్థానికంగా అన్ని సదుపాయాలతో హోం స్టేలను సిద్ధం చేస్తున్నారు.
ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో హోం టూరిజం ప్రాజెక్టును అమలు చేసేందుకు అడుగులు పడుతున్నాయి. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు రెండు, మూడు రోజుల పాటు ఆధ్యాత్మిక, చారిత్రక, ప్రకృతి రమణీయ ప్రాంతాలను చుట్టి వచ్చేలా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. పర్యాటకులకు సరైన బస ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు రుచికరమైన ఇంటి భోజనం కల్పించేందుకు వీలుగా ‘హోం స్టే’లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
అర్హులు ఎవరంటే:
- హోంస్టేలు కోసం ఇచ్చే ఇల్లు ఆరు గదుల వరకు ఉండాలి. ఎలాంటి వివాదాల్లో ఉండకూడదు.
- ముఖ్యంగా ఇంటి యజమానులపై పోలీసు కేసులు ఉండకూడదు. వివాదరహితులై ఉండాలి.
- దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలోనే సంబంధిత వ్యక్తి వివరాలను పోలీసు శాఖ పరిశీలన చేసి హోంస్టేలకు అనుమతినిస్తుంది.
- మహిళా సంఘాలకు తొలి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు:
- ఇళ్లలో కొంత భాగాన్ని అతిథుల కోసం కేటాయిస్తారు. ఒక గది నుంచి ఆరు గదుల వరకు హోంస్టేలు ఏర్పాటు చేస్తారు.
- ఎన్నారైలు తమ ఇళ్లను ఆధునీకరించి హోంస్టేలు, బెడ్ అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లుగా మార్చుకునే అవకాశం కల్పిస్తారు.
- హోంస్టేలు ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఎక్కడెక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారంటే:
- బెలుం, వాల్మీకి గుహలు, యాగంటి, మద్దిలేటి స్వామి క్షేత్రాలకు సమీపంలోని బనగానపల్లి, డోన్ ప్రాంతాల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
- అహోబిలం, సంగమేశ్వరం క్షేత్రాల్లో గిరిజన ప్రజల ఆచార వ్యవహారాలు, జీవన విధానాలు, ఆహార పద్ధతులు పర్యాటకులకు తెలిపేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
- మంత్రాలయం, శ్రీశైలం నుంచి మహానంది, అహోబిలం వరకు వీటిని పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు.
రాయితీలూ ఇస్తారు:
- హోంస్టేలకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వివిధ రకాల రాయితీలు ఇవ్వనున్నాయి.
- 7 ఏళ్ల పాటు రాష్ట్ర జీఎస్టీ పునః చెల్లింపులు. విద్యుత్తు, నీరు, ఆస్తి పన్నులు అన్నింటినీ గృహ విభాగంలో చెల్లించొచ్చు.
- స్వదేశ దర్శన్ ద్వారా వీటి ఏర్పాటుకు రూ.5 లక్షలు, పునరుద్ధరణకు రూ.3 లక్షలను కేంద్ర ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంది.
- హోంస్టే ఏర్పాటు చేసుకునే మహిళా సంఘాల సభ్యులకు పర్యాటకశాఖ, మెప్మా సంయుక్త సహకారం అందించనున్నాయి.
- స్థానిక ప్రత్యేక వంటకాలు, ప్రత్యేక వంట గదులతో పాటు ఇంటికి వచ్చిన వారిని సొంత అతిథిలా, బంధువులా చూసుకునేలా అవసరమైన ట్రైనింగ్ ఇస్తారు.
మహిళలకు రుణ సౌకర్యం:
- గ్రామీణ, పట్టణ, గిరిజన ప్రాంతాల్లో హోం స్టే ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చే స్వయం సహాయక సంఘాలకు పెట్టుబడి అవసరాల కోసం మెప్మా, సెర్ప్ నుంచి రుణ సౌకర్యం కల్పిస్తారు.
- గిరిజన ప్రాంతాల్లో హోం స్టే నిర్వహణకు ముందుకు వచ్చే వారికి స్వదేశ్ దర్శన్ పథకంలో నూతన నిర్మాణానికి రూ.5 లక్షల వరకు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తారు.
- పాత ఇళ్ల నవీకరణకు రూ.3 లక్షలు సమకూరుస్తారు.
- పీఎం ముద్ర యోజన కింద బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు అందించనున్నారు.
- గిరిజన ప్రాంతాల్లో 1000 హోం స్టేల ఏర్పాటు లక్ష్యం.
- ఉద్యోగ, వ్యాపార రీత్యా విదేశాల్లో ఉంటున్న ఎన్నారైలు (NRI) కూడా గ్రామాలు, పట్టణాల్లోని తమ ఇళ్లను హోం స్టే కోసం ఇవ్వొచ్చని ప్రభుత్వం సూచించింది.
