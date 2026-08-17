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ఇక ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో మేయర్, మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్ల ఎన్నిక - రేపు శాసనసభ ముందుకు బిల్లు

మేయర్, మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్లను ప్రజలే ఎన్నుకునే విధానం - స్థానిక సంస్థలకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు - శాసనసభ ముందుకు రేపు బిల్లు

AP Municipal Elections 2026
AP Municipal Elections 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 2:08 PM IST

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AP Municipal Elections 2026 : రాష్ట్రంలో మేయర్, మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్లను ఎన్నుకునే విధానంలో పాత విధానాన్ని తీసుకురానుంది. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మాదిరిగా ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో ప్రజలే మేయర్‌, మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్లను ఎన్నుకునే పద్ధతిని తిరిగి ప్రవేశపెట్టనుంది. ఇందుకు సంబంధించిన బిల్లును రేపు శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టి ఆమోదించనుంది.

మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ స్థానాలకు ప్రత్యక్ష విధానంలో ఇక ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన మున్సిపల్ చట్టాల సవరణ ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం మంగళవారం నాడు అసెంబ్లీలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టనుంది. త్వరలో నిర్వహించే పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రత్యక్ష ఎన్నికల విధానాన్ని అమలు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటోంది. 2005కు ముందు వరకు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమయంలో మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్నన్లను ప్రత్యక్ష విధానంలోనే ఓటర్లు నేరుగా ఎన్నుకునేవారు. 2005లో అప్పటి ప్రభుత్వం ఎన్నికల నిర్వహణ పరోక్ష పద్ధతిలోనే నిర్వహించేలా చట్టం తీసుకువచ్చింది.

ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు మేలని సూచన: ఎన్నికైన కార్పొరేటర్లు వారిలో ఒకర్ని మేయర్​గా, మున్సిపల్, నగర పంచాయతీల్లో కౌన్సిలర్లు వారిలో ఒకర్ని మున్సిపల్ ఛైర్మన్​గా ఎన్నుకుంటున్నారు. ఈ విధానం లోపభూయిష్టంగా ఉందని నీతి ఆయోగ్ ఇటీవల రాష్ట్రాలకు నివేదిక అందించింది. అనేక రాష్ట్రాల్లో మేయర్లు, మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్లపై సహచర సభ్యులు ఏడాది నుంచి 2 ఏళ్ల ఒకసారి అవిశ్వాసం పెట్టి దించేయడం ద్వారా పరిపాలనపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని నీతి ఆయోగ్‌ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఈ పదవులకు ప్రత్యక్ష విధానాన్ని అవలంభించడమే మేలని ఎన్నిక రాష్ట్రాలకు సూచించింది. అప్పటికే ఇదే అభిప్రాయంతో ఉన్న కూటమి ప్రభుత్వం త్వరలో నిర్వహించే పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మేయర్, ఛైర్మన్‌ స్థానాలకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికల విధానాన్ని అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది.

శాసనసభ ముందుకు రేపు బిల్లు: సీఎం చంద్రబాబు ఇటీవల ఎమ్మెల్యేల అభిప్రాయాలు కూడా సేకరించారు. ఇందుకు చట్ట సవరణ తప్పనిసరి కావడంతో మంగళవారం ఉదయం మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఇందుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తీసుకుంది. అదే రోజు అసెంబ్లీలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఫలితంగా అక్టోబరులో నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్న 123 పుర, నగర పాలిక సంస్థల్లో, నగర పంచాయతీల్లో మేయర్, మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్లను ప్రజలే నేరుగా ఎన్నుకోనున్నారు.

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AP MUNICIPAL ELECTIONS 2026
MUNICIPAL ELECTIONS 2026
స్థానిక సంస్థలకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు
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