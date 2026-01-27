ETV Bharat / state

పట్టణాల్లో మౌలిక వసతుల మెరుగుదలకు ప్రభుత్వం కసరత్తు- రూ.52 వేల కోట్లతో ప్రణాళికలు

వచ్చే 20 ఏళ్ల అవసరాలు తీర్చేలా ప్రతిపాదనలు - తాగునీరు, డ్రైన్లు, రోడ్లు, ప్రజారోగ్యం, వీధిదీపాలకు ప్రాధాన్యం - కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఉమ్మడి రోడ్‌ మ్యాప్‌ రూపకల్పన

Andhra Pradesh Govt Plans Better Infrastructure In Cities
Andhra Pradesh Govt Plans Better Infrastructure In Cities (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 10:14 AM IST

AP Govt Plans Better Infrastructure In Cities: పట్టణాల్లో మౌలిక వసతులు మరింత మెరుగు చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. మొత్తం రూ. 52 వేల కోట్ల అంచనాలతో అభివృద్ధి పనులకు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. తాగునీరు, రోడ్లు, ముగురుకాల్వలు, ప్రజారోగ్యం, వీధిదీపాలు, ఇలా వచ్చే 20 ఏళ్ల అవసరాలు తీర్చేలా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉమ్మడి రోడ్‌ మ్యాప్‌ రూపొందిస్తున్నాయి. పట్టణీకరణతో పెరుగుతున్న జనాభా అవసరాలకు అనుగుణంగా రహదారులు, వరద నీటి కాలువలు, తాగునీరు, వీధి దీపాలు, ప్రజారోగ్యం అంశాల్లో సౌకర్యాలు మెరుగు పరిచేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.

20 ఏళ్ల అవసరాలు తీర్చేలా కార్యచరణ: పట్టణవాసులకు ప్రస్తుతం అందిస్తున్న సేవల్లో లోటు భర్తీ చేయడంతోపాటు వచ్చే 20 ఏళ్ల అవసరాలు తీర్చేలా కార్యచరణ రూపొందిస్తోంది. కేంద్ర పథకాల సమర్థ వినియోగంతోపాటు పుర, నగరపాలక సంస్థల నిధులతో పట్టణాల్లో మెరుగైన సేవలు అందించవచ్చని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. 2028 నాటికి రూ. 52 వేల కోట్లతో ప్రతిపాదిత పనులు పూర్తి చేయాలని యోచిస్తోంది. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం రాష్ట్రంలో పట్టణ జనాభా 29.47 శాతం నుంచి 37 శాతానికి పెరిగిందని అంచనా.

పట్టణాల్లో మౌలిక వసతుల మెరుగుదలకు ప్రభుత్వం కసరత్తు- రూ.52 వేల కోట్లతో ప్రణాళికలు (ETV)

విశాఖ, విజయవాడ నగరాలు విస్తరించగా గుంటూరు జనాభా పది లక్షలకు చేరువలో ఉంది. నెల్లూరు, ఒంగోలు, కాకినాడ, కర్నూలు, అనంతపురం, కడప నగరాలూ ఏటేటా విస్తరిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలోని 123 పుర, నగర పాలికలు, నగర పంచాయతీల పరిధిలో ప్రస్తుతం 20 వేల 513 కిలోమీటర్ల మేర రహదారులుండగా కొత్తగా 1450 కిలోమీటర్ల మేర సిమెంట్, తారు రోడ్ల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు వేసింది. కొత్తగా వెలుస్తున్న చాలా కాలనీల్లో పుర, నగరపాలక సంస్థల సాధారణ నిధులతో అక్కడ రోడ్లు వేయనున్నారు.

తాగునీటి సరఫరాకు కొత్త ప్రాజెక్టులు: ఇక నగరాలు, పట్టణాల్లో కొత్తగా 23వేల 611 కిలోమీటర్ల మేర వరద నీటి కాలువలు నిర్మించాలని ప్రతిపాదించారు. ఇందుకు రూ. 4 వేల 849 కోట్లు అవసరమని అంచనా వేశారు. ఇక ప్రతిరోజూ 302.01 మిలియన్‌ లీటర్ల మురుగునీటిని శుద్ధి చేసేలా ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదించారు. ప్రస్తుతం రోజూ వస్తున్న 1,957 మిలియన్‌ లీటర్ల మురుగు నీటిలో 533.65 మిలియన్‌ లీటర్లను శుద్ధి చేస్తున్నారు. మరో 711.76 మిలియన్‌ లీటర్లు శుద్ధి చేసేందుకు చేపట్టిన ఎస్​టీపీలు నిర్మాణ దశల్లో ఉన్నాయి. కొత్తగా 289 మిలియన్‌ లీటర్ల తాగునీటి సరఫరాకు కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రతిపాదించారు.

'అర్బన్‌ ఛాలెంజ్‌ ఫండ్‌’ కింద కేంద్రం నుంచి ఏటా రూ. 10 వేల కోట్ల చొప్పున పదేళ్లలో లక్ష కోట్లు సాధించి వాటితో నగరాలు, పట్టణాల రూపురేఖలు మార్చాలని ప్రణాళిక వేశారు. తొలిదశలో రూ. 30 వేల కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపారు. సాస్కీ పథకంలో కేంద్రం నుంచి రూ. 2 వేల కోట్లు రాబట్టాలనే యోచనలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది. పట్టణ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి నిధి, ఏషియన్‌ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ బ్యాంకు రుణాలతోపాటు అమృత్‌ పథకంలో రూ. 15 వేల 500 కోట్లతో వివిధ దశల్లోని అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది.

