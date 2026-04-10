ETV Bharat / state

విమానాశ్రయానికి విజయవాడ బైపాస్ లింక్ - అంచనాల తయారీకి సీఎం ఆదేశాలు

విజయవాడ బైపాస్‌ను గన్నవరం విమానాశ్రయానికి అనుసంధానం - బైపాస్​ లింక్​ లేకపోవడం వల్ల ప్రయాణికులకు అనేక అసౌకర్యాలు - త్వరగా నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించాలని అధికారులను ఆదేశించిన ముఖ్యమంత్రి

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 1:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vijayawada Bypass Airport Link : విజయవాడ బైపాస్‌ను గన్నవరం విమానాశ్రయానికి నేరుగా అనుసంధానించాల్సిన అవసరం అత్యంత కీలకంగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న రవాణా వ్యవస్థలో ఈ అనుసంధానం లేకపోవడం వల్ల ప్రయాణికులకు అనేక అసౌకర్యాలు, ట్రాఫిక్ రద్దీ సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం త్వరితగతిన నిర్ణయం తీసుకుని, బైపాస్-విమానాశ్రయం నేరుగా కలుపుకునే రహదారి అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయాలి.

నాలుగు లేన్ల రహదారి అభివృద్ధి : ప్రస్తుత పరిస్థితిని పరిశీలిస్తే, వేదురుపావులూరు నుంచి సావరగూడెం, కేసరపల్లి మార్గం ద్వారా విమానాశ్రయానికి వెళ్లే మార్గం ఉంది గానీ, అది అనేక ప్రమాదకర మలుపులు, ఇరుకైన దారులతో నిండి ఉండటం వలన ప్రయాణం సిగ్గుచాటుకునేలా ఉంటుంది. ఈ మార్గంలో నాలుగు లేన్ రహదారిని అభివృద్ధి చేసి, మలుపులు తగ్గించి, సులభమైన ట్రావెల్‌ను కల్పించడం ద్వారా ప్రయాణ సమయాన్ని 15 నుంచి 20 నిమిషాలు వరకూ తగ్గించవచ్చు.

తీవ్రమైన రద్దీ సమస్యలు : అదేవిధంగా, రామవరప్పాడు ప్రాంతంలో నగర నివాసితులు బైపాస్ చేరుకోవడానికి ప్రస్తుతం గొల్లపూడి లేదా చిన్నావుటపల్లి ప్రాంతాలవైపు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. నగర కేంద్రం నుంచి నేరుగా బైపాస్‌కు ప్రవేశ మార్గం లేకపోవడం వలన ఉదయం, సాయంత్రం రద్దీ సమయాల్లో ప్రధాన రహదారుల వద్ద ప్రయాణికులు తీవ్రమైన రద్దీ సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనికి పరిష్కారంగా రామవరప్పాడును ముస్తాబాద్ సమీపంలోని బైపాస్ సర్వీస్ రోడ్డుతో నేరుగా కలుపుకునే సుమారు 3.5 కిలోమీటర్ల చిన్న రహదారిని అభివృద్ధి చేయడం ప్రజలకు విశేషంగా సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది.

త్వరగా ప్రారంభించనున్న పనులు : ఇంకా ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా గుణదాల జంక్షన్ నుంచి ప్రారంభమై నున్న, రామవరప్పాడుల మధ్యలో ఒక చోట బైపాస్‌కు అనుసంధానించే మరో రహదారిని నిర్మించడం ద్వారా, ప్రయాణికులు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా నగరం నుంచి నేరుగా బైపాస్ చేరుకోవచ్చు. ఈ మూడు అనుసంధాన రహదారుల అభివృద్ధితో నగరంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ గణనీయంగా తగ్గి, ప్రయాణ సమయం ఆదా అవుతుందంటే అక్కడి రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్​ ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. దీనిపై ముఖ్యమంత్రి ఆర్&బి శాఖ అధికారులను అవసరమైన అంచనాలు సిద్ధం చేసి, త్వరగా నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించాలని ఆదేశించారు.

రహదారి లేక అనవసరమైన ఖర్చులు : ప్రస్తుతం విమానాశ్రయం నుంచి గుంటూరు లేదా అమరావతి వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులు చిన్నావుటపల్లి సమీపంలోని బైపాస్ రోడ్డును చేరుకోవడానికి ముందు ఏలూరు వైపు సుమారు 8 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. అలాగే, గుంటూరు రాజధాని ప్రాంతం నుంచి విమానాశ్రయానికి చేరుకోవాలనుకుంటే, వెంకటపాలెం, గొల్లపూడి, వేదురుపావులూరు, బీబీ గూడెం మార్గాల ద్వారా చిన్నావుటపల్లి చేరుకుని మరలా అదనంగా 8 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. ప్రత్యక్ష మార్గం లేకపోవడం వలన ఈ ప్రయాణికులు అనవసర ఖర్చులు, ఇబ్బందులు భరించాల్సి వస్తుంది.

ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని, బైపాస్ నుంచి నేరుగా విమానాశ్రయాన్ని అనుసంధానించే, అలాగే నగరానికి మరికొన్ని ప్రత్యామ్నాయ రహదారులను అభివృద్ధి చేయడం ఒక అత్యవసర చర్యగా మారింది. ఈ చర్యలు అమలులోకి వస్తే, విజయవాడ నగరంలో రద్దీ సమస్యలు తగ్గి, ప్రయాణాలు సులభంగా, సురక్షితంగా ఉండగలవు. దీంతో మానవ జీవితానికి సంబంధించిన సమయం, ఇంధన ఖర్చులు ఆదా అవుతాయని, నగర వాసులకు పెద్ద సౌకర్యం కలుగుతుందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

TAGGED:

BYPASS LINK TO AIRPORT
విజయవాడ బైపాస్​ లింక్​
VIJAYAWADA WEST BYPASS OPENING DATE
VIJAYAWADA WEST BYPASS DISTANCE
VIJAYAWADA BYPASS AIRPORT LINK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.