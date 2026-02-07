నియోజకవర్గానికి ఒకటి తప్పనిసరి - కొత్తగా 10 బీసీ గురుకులాల నిర్మాణాలు
అదనంగా 3,000 సీట్లు అందుబాటులోకి - రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డిమాండ్ మేరకు 10 ప్రాంతాల్లో నూతన భవనాల నిర్మాణం- 2026 - 27లో ఏర్పాటు చేసేలా ప్రణాళికలు - ఆమోదం తెలిపిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 7, 2026 at 10:59 AM IST
AP Government Planning to Build 10 New BC Residential Schools in State: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా గురుకులాల ఏర్పాటు చేసేందుకు నడుం కట్టింది. బీసీ విద్యార్థులకు మెరుగైన వసతి, అత్యుత్తమ విద్య, నైపుణ్యమున్న ఉపాధ్యాయులతో మంచి బోధన అందించేందుకు లక్ష్యంగా చర్యలు చేపడుతుంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 10 ప్రాంతాల్లో కొత్తగా గురుకులాలను నిర్మించి వాటిని అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అద్దె భవనాల్లో సరైన వసతులు లేక మగ్గుతున్న ఎందరో విద్యార్థుల కష్టాలను తీర్చేందుకు కృషి చేస్తుంది. దీనికోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరో 10 చోట్ల నూతన భవనాలను నిర్మించే దిశగా చర్యలు చేపడుతుంది. ఈ మేరకు అధికారులు సిద్ధం చేసిన ప్రణాళికకు సీఎం చంద్రబాబు ఆమోదముద్ర వేశారు. కొత్తగా గురుకులాలు ఏర్పాటైతే అదనంగా 3 వేల సీట్లు విద్యార్థులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ప్రతిపాదనలు 20- ఆమోదం పొందినవి 10: ప్రస్తుతం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 175 నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. వీటిల్లో 86 నియోజకవర్గాల పరిధిలో గురుకులాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతీ నియోజకవర్గానికి ఒక గురుకులాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. దీనిలో భాగంగా మరో 89 చోట్ల గురుకులాలను ఏర్పాటు చెయ్యాల్సి ఉంది. విడతల వారీగా డిమాండ్కు అనుగుణంగా గురుకులాలను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. విద్యార్థులకు మెరుగైన విద్య అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు గత కొన్ని సంవత్సరాల ప్రవేశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంది. ఏ ప్రాంతంలో ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందనేది పరిశీలించి 20 నియోజకవర్గాల పరిధిలో కొత్త గురుకులాల ఏర్పాటుకు అధికారులు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదించారు. తొలి విడతగా ఈ ఏడాది ఇందులోని 10 ప్రాంతాల్లో గురుకులాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు ముఖ్యమంత్రి ఆమోదముద్ర వేశారు. వచ్చే ఏడాది మిగతా 10 ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
డిమాండ్- రాయలసీమలో 1:15- ఉత్తరాంధ్రలో 1:5: ప్రభుత్వ భవనాల్లో బోదన కొనసాగుతున్న ఒక్కో గురుకులంలో 480 మంది విద్యార్థులు ఉండగా ప్రైవేటు భవనాల్లో నిర్వహిస్తున్న వాటిల్లో 240 మంది విద్యార్థులకే బోధన అందించే అవకాశముందని అధికారులు తెలుపుతున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీ గురుకులాలకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లోనే ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. రాయలసీమ పరిధిలో ఉన్న గురుకులాల్లో ఒక్క సీటుకు 15 మంది, ఉత్తరాంధ్రలో 5 మంది పోటీపడుతున్నట్లు సంబంధిత లెక్కల్లో తేలింది. కానీ కోస్తాంధ్రలో మాత్రం అంత డిమాండ్ లేదు.
ఈ నేపథ్యంలో రాయలసీమలో 12 , ఉత్తరాంధ్రలో 4, కోస్తాంధ్రలో 4 గురుకులాల ఏర్పాటు చెయ్యాలను అధికారులు నివేదికలో ప్రతిపాదించారు. వీటిలో అత్యంత ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్న నియోజకవర్గాలను ఎంపిక చేశారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో తొలి విడతగా 10 గురుకులాలను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. వీటితో పాటు కొత్తవలస, నసన్నకోట, ఆత్మకూరు, గొలిగమూడి,కలికిరి, వనిపెంట గురుకుల పాఠశాలల్ని జూనియర్ కళాశాలలుగా ఉన్నతీకరించనున్నట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
రూ.45 కోట్లతో ఒక గురుకులం: కొత్తగా నిర్మించే ఒక్కో గురుకులాని సుమారు రూ. 45 కోట్ల వరకూ వ్యయం కానున్నట్లు అధికారులు అంచనాలు వేశారు. ఈ మేరకు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. నూతన భవనాల నిర్మాణానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 28 చోట్ల స్థలాలు కూడా సేకరించారు. రాయలసీమలో 16, కోస్తాంధ్రలో 8, ఉత్తరాంధ్రలో 4 చోట్ల, 4 ఎకరాల నుంచి 12 ఎకరాల వరకు స్థలాల్ని గుర్తించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో తొలి విడతగా 10 ప్రాంతాల్లో భవనాల నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు.
ఆ పాఠశాలలో పిల్లల ప్రాణాలకు రక్షణ లేదు - బిక్కుబిక్కుమంటూ ఉండాల్సిందే
ఈ గురుకులం చాలా స్పెషల్ - ఫ్రీగా ఐఐటీ, నీట్, జేఈఈ, ఎంసెట్లకు ట్రైనింగ్