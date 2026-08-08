అమరావతి-విజయవాడ మధ్య ఐకానిక్ వంతెన - "సిగ్నేచర్ బ్రిడ్జి"కి టెండర్లు షురూ!
కృష్ణానదిపై ప్రకాశం బ్యారేజీకి దిగువన కొత్త సిగ్నేచర్ బ్రిడ్జి - కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్ను ఎన్ హెచ్ -65తో అనుసంధానిస్తూ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం - రాజధానికి గేట్వేగా, ప్రముఖ పర్యాటక ఆకర్షణగా నిలిచేలా వంతెన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 10:01 AM IST
Iconic Signature Bridge over Krishna River : అమరావతి, విజయవాడల అనుసంధానాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకాశం బ్యారేజీకి 300 మీటర్ల దిగువన కొత్త "సిగ్నేచర్" బ్రిడ్జిని నిర్మించబోతోంది. సీతానగరం ఘాట్ నుంచి కనకదుర్గ ఫ్లై ఓవర్ను, మచిలీపట్నం-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిని (ఎన్హెచ్-65) అనుసంధానిస్తూ ఈ ప్రాజెక్టును చేపడుతోంది. అమరావతి గ్రోత్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (AGICL) ఈ బ్రిడ్జి ఫీజిబిలిటీ రిపోర్టు, డీపీఆర్ తయారీకి కన్సల్టెన్సీ ఎంపిక కోసం ఇప్పటికే టెండర్లు ఆహ్వానించింది. రాజధానికి గేట్వేగా, ప్రముఖ పర్యాటక ఆకర్షణగా నిలిచేలా ఈ ప్రాజెక్టును 6 వరుసలతో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నిర్మించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.
ఎలివేటెడ్ విధానంలో డిజైన్: విజయవాడ, అమరావతి మధ్య రాకపోకలను మరింత వేగవంతం చేయడమే లక్ష్యంగా కృష్ణా నదిపై మరో కొత్త ఐకానిక్ వంతెన రూపుదిద్దుకోనుంది. ఈ నిర్మాణం పూర్తయితే సీతానగరం ఘాట్ మీదుగా అమరావతి సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డుకు చేరుకోవడం వాహనదారులకు ఎంతో సులువవుతుంది. మొత్తం 1.10 కిలోమీటర్ల పొడవున నిర్మించనున్న ఈ బ్రిడ్జిని కనకదుర్గ ఫ్లై ఓవర్కు సులువుగా కలిపేందుకు వీలుగా ఎలివేటెడ్ విధానంలో డిజైన్ చేస్తున్నారు.
ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ఈ వంతెనను 6 వరుసలతో పాటు ఇరువైపులా ప్రత్యేకంగా ఫుట్పాత్లు, సైకిల్ ట్రాక్లతో ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. ఇంజినీరింగ్, ప్రొక్యూర్మెంట్, కన్స్ట్రక్షన్ (ఈపీసీ) పద్ధతిలో చేపట్టనున్న ఈ భారీ ప్రాజెక్టు కాన్సెప్ట్, డిజైన్లు, వ్యయ అంచనాలను ఎంపికైన కన్సల్టెన్సీ సంస్థ రూపొందిస్తుంది. ప్రాజెక్టు అధ్యయనం కోసం బిడ్లు దాఖలు చేయడానికి ఈనెల 26 వరకు గడువు ఇవ్వగా, ఎంపికైన సంస్థ 3 నెలల్లోగా సమగ్ర నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
రాజధానికి గేట్వే కానున్న వంతెన: కొత్త "సిగ్నేచర్" బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి కావలసిన భారీ నిధుల కోసం ప్రపంచ బ్యాంకు, ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు (ADB), ఇతర అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థల నుంచి రుణాలు సమీకరించనున్నారు. అమరావతికి ఒక ప్రధాన ముఖద్వారంలా (గేట్వే) నిలిచేలా అత్యంత అధునాతన సాంకేతికతతో ఈ వంతెనను తీర్చిదిద్దనున్నారు.
పారిశ్రామిక ప్రగతికి ఊపిరి: ప్రకాశం బ్యారేజీపై రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో ఈ నూతన సిగ్నేచర్ బ్రిడ్జి అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించనుంది. విజయవాడ నగర సౌందర్యాన్ని పెంచడంతో పాటు పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకునేలా దీని డిజైన్లను రూపొందించనున్నారు. జాతీయ రహదారి ఎన్హెచ్-65తో అనుసంధానం వల్ల జిల్లాల మధ్య రవాణా వ్యవస్థనూ క్రమబద్ధీకరించొచ్చు. మౌలిక వసతుల కల్పనలో భాగంగా చేపడుతున్న ఈ ప్రాజెక్టు ప్రాంతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు, పారిశ్రామిక ప్రగతికి నూతన ఊపిరి పోస్తుందని భావిస్తున్నారు.
సిగ్నేచర్ బ్రిడ్జి నిర్మాణం అమరావతి-విజయవాడ మధ్య రవాణా స్వరూపాన్నే మార్చివేసే అవకాశముందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ కష్టాలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతూనే, ఆర్థిక, పర్యాటక రంగాల పురోగతికి బలమైన పునాదిగా నిలుస్తుందని అంటున్నారు. నవ్యాంధ్ర రాజధాని వైభవానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఈ ల్యాండ్మార్క్ ప్రాజెక్టు త్వరలోనే సాకారమై ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానుంది.
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