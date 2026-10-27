రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ కృపానందం విచారణకు ప్రభుత్వం అనుమతి
రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ కృపానందంపై ఈడీ ప్రాసిక్యూషన్కు ఏపీ సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు జీఓ 223 జారీ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 6:14 PM IST
AP Govt on EX IAS Kripanandam : మనీలాండరింగ్ కేసులో ఉమ్మడి ఏపీ ప్రభుత్వంలో కీలక హోదాలో పనిచేసిన రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ బి.కృపానందంపై న్యాయపరమైన విచారణకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కార్ అనుమతి మంజూరు చేసింది. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు, గనుల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిగా ఆయన విధులు నిర్వహించారు. ఈ మేరకు కృపానందంపై క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్ జరిపేందుకు ప్రభుత్వం జీఓ 223 జారీ చేసింది.
2011 నాటి ఈసీఐఆర్ నం. ఈసీఐఆర్/09/హెచ్జడ్ఓ/2011 కేసులో భారతి సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వ్యవహారమే ఈ ఉత్వర్వులకు కేంద్రబిందువుగా నిలిచింది. ఈ కుంభకోణంలో కృపానందాన్ని ఈడీ అధికారులు 18వ నిందితునిగా చేర్చారు. సీబీఐ ప్రత్యేక కోర్టులో పెండింగ్లో ఉన్న ఈ ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును త్వరలో పునఃసమర్పించనున్న తరుణంలో ప్రభుత్వ అనుమతి అత్యంత కీలకంగా మారింది.
క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ 1973లోని సెక్షన్ 197(1) ప్రస్తుత బీఎస్ఎస్ఎస్ 2023 సెక్షన్ 218 ప్రకారం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై విచారణ జరపాలంటే సర్కార్ అనుమతి తప్పనిసరి. ఈ నేపథ్యంలో ఈడీ హైదరాబాద్ జోనల్ ఆఫీస్ జాయింట్ డైరెక్టర్ పంపిన నివేదికను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన ఏపీ ప్రభుత్వం, రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ బి.కృపానందంపై విచారణకు అనుమతిచ్చింది. ఈ మేరకు పీఎంఎల్ఏ చట్టం సెక్షన్ 3, 4 ప్రకారం ఆయనపై విచారణకు గ్రీన్సిగ్నల్ ఇస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
అసలేం జరిగిదంటే : ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైఎస్ రాజశేఖర్రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో 2004 నుంచి 2009 వరకు ఆయన కుమారుడు వైఎస్ జగన్కు చెందిన కంపెనీల్లోకి పలు పారిశ్రామిక సంస్థలు భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టాయి. దానికి ప్రతిఫలంగా ఆయా కంపెనీలకు ప్రభుత్వ పరంగా గనుల కేటాయింపులు, లీజులు, ఇతర రాయితీలు అక్రమంగా కల్పించారనేది ప్రధాన అభియోగం. ఇందులో భాగంగానే వైఎస్ జగన్తో కలిసి బి.కృపానందం పక్కా కుట్ర పన్నారని ఈడీ తేల్చింది.
తనకున్న అధికారిక హోదాను అడ్డం పెట్టుకుని భారతి సిమెంట్స్కు సిమెంట్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు నిమిత్తం విపరీతమైన లబ్ధి చేకూర్చారని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ తేల్చింది. టీ.సుంకేసుల గ్రామంలోని సున్నపురాయి నిక్షేపాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న గుజరాత్ అంబుజా సిమెంట్స్ లిమిటెడ్ సంస్థకు గతంలో ఉన్న ప్రాస్పెక్టింగ్ లైసెన్స్ను 2005 అక్టోబర్ 31 నాటి మెమో ద్వారా కేవలం చిన్నపాటి సాకులతో, వారి అభ్యర్థనలను పట్టించుకోకుండా హడావుడిగా రద్దు చేశారు.
గుజరాత్ అంబుజా సంస్థ రివిజనల్ అప్లికేషన్ పెండింగ్లో ఉండగానే రాష్ట్ర గనుల శాఖ మంత్రి నుంచి ఎలాంటి ముందస్తు లేదా తప్పనిసరి అనుమతి తీసుకోకుండా, ఏపీ ప్రభుత్వ వ్యాపార నిబంధనలను తుంగలో తొక్కి భారతి సిమెంట్స్కు జీఓఎంఎస్ నంబర్ 95 తేదీ: 27-03-2006 ద్వారా మైనింగ్ లీజును కట్టబెట్టారు. అక్రమ పద్ధతుల్లో భారతి సిమెంట్స్ సంస్థ భారీగా 'నేరపూరిత ఆదాయం' ఆర్జించడానికి కృపానందం ప్రత్యక్షంగా సహకరించారని, ఆ ఆస్తులను తెల్లధనంగా మార్చే ప్రక్రియలో ఆయన కూడా భాగస్వామి అయ్యారని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ నిర్ధారించింది.
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