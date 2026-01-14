జోరుగా కొత్త హోటళ్లు, రిసార్టుల నిర్మాణం - పట్టణాల్లోనూ ‘స్టార్’ మెరుపులు
పర్యాటక రంగంలో ముందుకొచ్చే సంస్థలకు పీపీపీ విధానంలో ప్రభుత్వం భూములు కేటాయింపు - ఏడాదిన్నరలో రూ.5,820 కోట్లతో 27 ప్రాజెక్టులకు ప్రభుత్వం అనుమతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 8:49 AM IST
Government Permits to Construction of New Hotels and Resorts : ఇప్పటివరకు ప్రధాన నగరాల్లోనే స్టార్హోటళ్లు, రిసార్టులు కనిపించేవి. ఇప్పుడవి పట్టణాల్లోనూ సాక్షాత్కరించనున్నాయి. రాష్ట్రేతర ప్రాంతాలు, విదేశాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకుల నుంచి సరైన వసతులు లేవన్న మాట వినిపించకుండా కొత్తగా పలు స్టార్ హోటళ్లు, రిసార్టులు సిద్ధం అవుతున్నాయి.
పర్యాటక రంగంలో ముందుకొచ్చే సంస్థలకు పీపీపీ విధానంలో ప్రభుత్వం భూములు కూడా కేటాయిస్తోంది. పర్యాటక రంగానికి పారిశ్రామిక హోదా కల్పించిన తర్వాత గతేడాదిన్నరలో రూ.5,820 కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి. వీటి ద్వారా 27 స్టార్ హోటళ్లు, రిసార్టుల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం అనుమతులు ఇచ్చింది. వీటిలో 3 ఇటీవలే ప్రారంభమయ్యాయి.
డీపీఆర్లకూ సహకరిస్తారు : పర్యాటకశాఖకు వివిధ జిల్లాల్లో ఉన్న దాదాపు 3,900 ఎకరాల భూముల వివరాలు రాష్ట్ర పర్యాటక సంస్థ (APTA) పోర్టల్లో పెట్టారు. పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారు స్థలం ఎంపిక చేసుకుని ఏపీటీఏకి మెయిల్ పెడితే అధికారులే తీసుకెళ్లి భూములు చూపిస్తారు. ఇందుకోసం రూ.25,000 చెల్లించాలి.
- భూముల ఎంపిక పూర్తి అయ్యాక డీపీఆర్ తయారీకీ ఏపీటీఏ సహకరిస్తోంది. ఎంపిక చేసిన కొందరు కన్సల్టెంట్లలో ఎవరితోనైనా తయారు చేయించుకోవచ్చు. ఇతరులతో తయారు చేయించి ఇచ్చినా ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు.
- డీపీఆర్ను అధికారులు పరిశీలించి అవసరమైతే మార్పులు కూడా సూచిస్తారు. పరిశీలన తర్వాత సీఎం అధ్యక్షతన నిర్వహించే రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి (SIPB) సమావేశంలో ఆమోదించాలి. అనంతరం ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుకు 66 ఏళ్ల లీజుకు భూమి, ఇతర ప్రోత్సాహకాలు కేటాయిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తుంది.
- అన్ని శాఖల నుంచి అనుమతులు అన్నీ సకాలంలో వచ్చేలా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. అన్ని దశల్లోనూ నోడల్ అధికారులను నియమించి ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించి జాప్యమైతే చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
ఆ ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువ పెట్టుబడులు : రాష్ట్రంలోని పర్యాటక, ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాల్లో స్టార్ హోటళ్లు, రిసార్టులు ఎక్కువగా ఏర్పాటు అవుతున్నాయి. రాజధాని అమరావతి, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తిరుపతి, బాపట్ల (సూర్యలంక), శ్రీశైలం, మంత్రాలయం, అరకు తదితర ప్రాంతాల్లో పలు సంస్థలు పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి.
50,000 హోటల్ గదులే లక్ష్యం : రాష్ట్రంలో 2029 నాటికి కొత్తగా 50 వేల హోటల్ గదులను పర్యాటకులకు అందుబాటులోకి తేవడమే లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం యత్నిస్తోంది. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం నిర్మాణంలో ఉన్న, త్వరలో భూమి పూజ చేయనున్న హోటళ్లతో కొత్తగా 31 వేల గదులు వస్తాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. వీటి ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 22 వేల మందికి పైగా ఉపాధి లభించనుంది.
రాష్ట్రంలో ఏర్పాటుచేసే హోటళ్లు, రిసార్టులు, వాటి పెట్టుబడుల వివరాలు:
|పర్యాటక ప్రాంతీయ కార్యాలయం
|హోటళ్లు/రిసార్టులు
|గదులు
|పెట్టుబడులు (రూ.కోట్లలో)
|అమరావతి
|8
|1,191
|1,297. 12
|విశాఖపట్నం
|10
|1,474
|1,552.89
|తిరుపతి
|9
|1,932
|2,970.31
|మొత్తం
|27
|4,597
|5,820.32
- అనుమతులిచ్చిన మొత్తం హోటళ్లు, రిసార్టులు: 21
- ప్రారంభించినవి: 3
- నిర్మాణంలో ఉన్నవి: 13
- శంకుస్థాపనకు సిద్ధమైనవి: 11
ఇదిలా ఉండగా గతేడాది రాజధాని అమరావతిలో ఫోర్ స్టార్ లగ్జరీ హోటల్ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. రూ.145 కోట్ల పెట్టుబడితో గ్రీన్ పార్క్ హోటల్ అండ్ రెస్టరంట్ లిమిటెడ్ సంస్థ హోటల్ నిర్మాణం పనులు చేపడుతుంది. ఈ హోటల్ ద్వారా 250 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. మరోవైపు తిరుపతిలో ఫైవ్స్టార్ హోటల్ నిర్మాణానికి పావని హోటల్కు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. రూ.80.46 కోట్లతో ఈ ప్రాజెక్టు చేపట్టనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
