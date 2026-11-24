నంది అవార్డులకు నిధులు - రూ.15.28 కోట్లకు పరిపాలన అనుమతులు
Rs 15.28 Crore Fund for Nandi Film Awards : 2012 నుంచి 2025 సంవత్సరాల వరకు నంది సినిమా, టీవీ పురస్కారాల వేడుక నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులు మంజూరు చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 3:31 PM IST
తెలుగు సినీ, టెలివిజన్, నాటక రంగాల కళాకారులు ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎంతో ఆశతో ఎదురుచూస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక నంది అవార్డుల పండగకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది. దాదాపు దశాబ్ద కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న 2012 నుంచి 2025 సంవత్సరాల వరకు నంది సినిమా, టీవీ పురస్కారాలతో పాటు 2017-2025 జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు, నంది నాటకోత్సవ అవార్డులు, కందుకూరి పురస్కారాల వేడుకలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులను మంజూరు చేసింది. మొత్తం రూ.15.28 కోట్లకు పైగా వ్యయానికి పరిపాలనా అనుమతులు ఇచ్చినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. ఈ మెగా వేడుకల నిర్వహణకు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి ఎస్.ఎస్. రావత్ను ఓవరాల్ ఇన్ఛార్జ్గా నియమిస్తూ సాధారణ పరిపాలన శాఖ రెండు వేర్వేరు ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది.
పరిపాలనా అనుమతులు : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చలనచిత్ర, టెలివిజన్, నాటకరంగ అభివృద్ధి సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సమర్పించిన ప్రతిపాదనలను పరిశీలించిన ప్రభుత్వం, ఆర్థిక శాఖ సమ్మతితో ఈ నిధులకు ఆమోదం తెలిపింది. వేడుకల ఏర్పాట్లు, లాజిస్టిక్స్ ఖర్చుల నిమిత్తం 2026-27 బడ్జెట్ అంచనాల నుంచి త్రైమాసిక నిబంధనలను సడలిస్తూ ఐదు కోట్ల రూపాయల వరకు పరిపాలనా అనుమతులు మంజూరు చేసింది. అవార్డు గ్రహీతలకు అందజేసే నగదు పురస్కారాలు, జ్యూరీ సభ్యుల పారితోషికం, నంది జ్ఞాపికలు, ప్రత్యేక జ్ఞాపికల తయారీ, ఇతర ఖర్చుల కోసం సంస్థ వద్ద ఉన్న పీడీ ఖాతా నిల్వల నుంచి 9 కోట్ల 61 లక్షల రూపాయల వరకు వినియోగించుకునేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది.
ఈ నిధులతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒకేసారి నాలుగు విభాగాల్లో పురస్కారాల వేడుకలను నిర్వహించనుంది. 2012 నుంచి 2025 సంవత్సరాలకు గాను ఏపీ రాష్ట్ర నంది సినిమా- టీవీ అవార్డులు 14 ఏళ్ల పురస్కారాలు ఇవ్వనున్నారు. అలాగే జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డు కేటగిరీలో రాష్ట్ర పురస్కారాలు 2017 - 2025 సంవత్సరాలకు గానూ, 2025 సంవత్సరానికి నంది నాటకోత్సవ అవార్డులు, 2026 సంవత్సరానికి కందుకూరి పురస్కారాలు ప్రదానం చేయనున్నారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాల వేడుకలను ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా, అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో నిర్వహించేందుకు యువజన, పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్.ఎస్. రావత్ను ఓవరాల్ ఇన్ఛార్జ్గా ప్రభుత్వం నియమించింది.
అవార్డుల వేడుకల నిర్వహణకు అవసరమైన చోట పర్యాటక శాఖ సేవలను పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకోవాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. ఇందుకు సంబంధించి పర్యాటక శాఖతో సమన్వయం చేసుకుంటూ తదుపరి చర్యలు చేపట్టాలని ఏపీఎస్ఎఫ్టీవీటీడీసీ ఎండీని ప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎస్. సురేష్ కుమార్ ఆదేశించారు.
సినీ, టీవీ పరిశ్రమలకు ఏపీ సర్కార్ శుభవార్త - డిసెంబర్లో నంది అవార్డుల ప్రదానోత్సవం
నంది అవార్డులు, నాటకోత్సవాలకు CM గ్రీన్ సిగ్నల్- రెండు రోజుల్లో నోటిఫికేషన్