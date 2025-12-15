పాడైన ఫోన్ ఇస్తే డబ్బులు వాపస్ - ఇంటికే వచ్చి తీసుకెళ్లేలా యాప్
చెత్త నుంచి సంపద సృష్టి - ప్రతి ఊళ్లోనూ సేకరణ కేంద్రాలు - కేజీకి ఇంత అని చెల్లించేలా ప్లాన్ - వచ్చే నెల 1 నుంచే కొత్త విధానం.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 9:58 AM IST
Buy Back Scheme for E-Waste: ఇంట్లో పాడైపోయిన పాత కంప్యూటర్ ఉందా? పనిచేయని మొబైల్ ఫోన్లు మూలన పడ్డాయా? ఇవి ఎక్కడ పారేయాలో తెలియక సతమతమవుతున్నారా? ఇక ఆ చింత అక్కర్లేదు. మీ ఇంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ చెత్తను ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయనుంది. నగరాలు, పట్టణాల్లో పెను సవాలుగా మారుతున్న 'ఈ-వ్యర్థాల' సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. చెత్తను సేకరించడమే కాదు, దానికి తగిన ధరను నిర్ణయించి యజమానులకు డబ్బులు చెల్లించే సరికొత్త విధానానికి శ్రీకారం చుట్టింది.
హైదరాబాద్ సంస్థతో ఒప్పందం: పట్టణాల్లో పేరుకుపోతున్న ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం పక్కా ప్రణాళిక రచించింది. ఈ-వ్యర్థాల సేకరణ, రీసైక్లింగ్ కోసం హైదరాబాద్కు చెందిన ‘ఆర్ఈ సస్టెయిన్బిలిటీ రెల్డన్ రిఫైనింగ్’ సంస్థతో కీలక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ఇందుకు సంబంధించి ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలను కూడా రూపొందించింది. ఈ కొత్త విధానం వచ్చే నెల 1వ తేదీ నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమల్లోకి రానుంది.
ప్రతి ఊళ్లో సేకరణ కేంద్రాలు: ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా ఈ-వ్యర్థాల సేకరణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రతి నగరం, పట్టణంలో జనాభాను బట్టి రెండు లేదా మూడు కేంద్రాలను త్వరలోనే ప్రారంభించనున్నారు. ఇళ్లు, దుకాణాలు, ఆఫీసుల్లో పాడైపోయిన కంప్యూటర్లు, మొబైల్ ఫోన్లు, చార్జర్లు, కేబుళ్లు, పాత టీవీలు, ఇతర గృహోపకరణాలను ఇక్కడ ఇవ్వవచ్చు. ఇలా సేకరించిన వ్యర్థాలను ఆర్ఈ సస్టెయిన్బిలిటీ సంస్థ శాస్త్రీయ పద్ధతిలో రీసైక్లింగ్ చేస్తుంది.
చెత్త ఇస్తే డబ్బులిస్తారు: ఈ ప్రాజెక్టులో అత్యంత ఆసక్తికరమైన అంశం 'నగదు ప్రోత్సాహం'. ప్రజలు తాము తీసుకొచ్చే ఈ-వ్యర్థాలకు ప్రభుత్వం నిర్ణీత ధరను చెల్లించే ఆలోచన చేస్తోంది. కిలోల చొప్పున గానీ, వస్తువును బట్టి గానీ ధర నిర్ణయించి అక్కడికక్కడే డబ్బులు ఇస్తారు. దీనివల్ల ప్రజలు, వ్యాపారులు తమ ఇళ్లలో, షాపుల్లో ఏళ్ల తరబడి మూలన పడేసిన ఎలక్ట్రానిక్ సామాన్లను బయటకు తీస్తారని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ఇంటికే వచ్చేలా 'యాప్': ప్రజల సౌలభ్యం కోసం సాంకేతికతను కూడా జోడించనున్నారు. ఈ-వ్యర్థాల సేకరణ కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక మొబైల్ యాప్ను అందుబాటులోకి తెచ్చే యోచనలో ఉన్నారు. మీ దగ్గర ఉన్న పాడైన వస్తువుల వివరాలను యాప్లో నమోదు చేస్తే చాలు. సంబంధిత సిబ్బంది నేరుగా మీ ఇంటికి లేదా ఆఫీసుకే వచ్చి, ఆ వ్యర్థాలను తూకం వేసి, డబ్బులు చెల్లించి తీసుకెళ్తారు. ఈ యాప్ ద్వారా ఈ-వ్యర్థాల వల్ల కలిగే నష్టాలపై ప్రజల్లో అవగాహన కూడా కల్పిస్తారు.
పైలట్ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ విధానాన్ని అమలు చేయడానికి ముందే ప్రభుత్వం ప్రయోగాత్మక పరిశీలన చేసింది. నాలుగు నెలల క్రితం 46 పట్టణాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. దీనికి అనూహ్య స్పందన లభించింది. ఏకంగా 25 మెట్రిక్ టన్నుల ఈ-వ్యర్థాలను సేకరించారు. ఈ ఫలితాలతో ఉత్సాహం నిండిన ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు రాష్ట్రంలోని మొత్తం 132 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లోనూ దీనిని పూర్తిస్థాయిలో అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది.
