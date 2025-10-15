విశాఖలో అతి పెద్ద 'గూగుల్ ఏఐ హబ్' - అమెరికా తర్వాత రాష్ట్రంలోనే ఏర్పాటు
ఐటీ రంగంలో ఏపీ శరవేగంగా దూసుకెళ్లేందుకు చోదక శక్తి - ఏఐ ఆధారిత అప్లికేషన్స్ ప్రాసెస్ చేసేందుకు వీలు - ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా కొన్ని వేల మందికి ఉద్యోగాలు
Google AI Hub in Visakhapatnam : ఐటీ దిగ్గజ సంస్థ గూగుల్ 15 బిలియన్ డాలర్ల అంచనా వ్యయంతో విశాఖలో ఏర్పాటు చేయనున్న దేశంలోనే తొలి మెగా ఏఐ హబ్, డేటా సెంటర్ ఐటీ రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ శరవేగంగా దూసుకెళ్లేందుకు చోదక శక్తి కానుంది. రాష్ట్ర ఐటీ రంగాన్ని మేలు మలుపు తిప్పే గేమ్ ఛేంజర్గా నిలవనుంది. విశాఖలో గూగుల్ ఏర్పాటు చేసేది కేవలం డేటా సెంటర్ మాత్రమే కాకుండా కృత్రిమ మేధ ఆధారిత అప్లికేషన్స్ ప్రాసెస్ చేసేందుకు అవసరమైన కంప్యూటింగ్ సదుపాయాల్ని పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేయనుంది. దీని ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా కొన్ని వేల మందికి ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి.
‘గూగుల్ ప్రస్థానం భారత్లో ప్రారంభమై 21 ఏళ్లయింది. ఇక్కడ సంస్థ కోసం 14 వేల మంది పనిచేస్తున్నారు. దేశంలోని ఐదు విభిన్న ప్రాంతాల్లో క్లౌడ్ సేవలు ప్రారంభించాం. ఇక్కడ పరికరాలు కూడా తయారు చేస్తున్నాం. చాలా విషయాల్లో భారత్కు మాకు ఇల్లులాంటిది. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో విశాఖపట్నంలో 1 గిగావాట్ ఏఐ హబ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఇది ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనంత భారీ ఏఐ హబ్’ అని గూగుల్ క్లౌడ్ సీఈఓ థామస్ కురియన్ ప్రకటించారు. విశాఖలో గూగుల్ ఏఐ హబ్ ఏర్పాటుకు ఏపీ ప్రభుత్వంతో మంగళవారం ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ‘ఐదేళ్లలో విశాఖలో దీనిపై 15 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెడతాం. దీన్ని బహుళ గిగావాట్ల స్థాయికి తీసుకెళ్తాం. 12 విభిన్న దేశాల్లో ఉన్న ఏఐ సెంటర్లను నెట్వర్క్ చేయడంలో భాగంగా దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అమెరికా వెలుపల ఏర్పాటు చేస్తున్న అతి పెద్ద సెంటర్ ఇదే’ అని చెప్పారు.
గేమ్ ఛేంజర్గా గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గూగుల్తో చేసుకున్న ఒప్పందం ద్వారా ఏఐ ఆధారంగా పనిచేసే పలు కంపెనీలు గూగుల్ ఏఐ డేటా హబ్కి అనుబంధంగా విశాఖలో ఏర్పాటయ్యే అవకాశం ఉంది. వాటి వల్ల ఉద్యోగావకాశాలు మరింత పెరుగుతాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ కృషి ఫలితంగా గూగుల్ అమెరికాకి వెలుపల తమ అతి పెద్ద ఏఐ డేటా హబ్ ఏర్పాటుకి విశాఖను ఎంచుకుంది. భారీ ఎత్తున డేటా స్టోరేజీ, కంప్యూటింగ్, కమ్యూనికేషన్ డేటా సెంటర్ చేసే ప్రధాన విధులు.
విశాఖలో ఏర్పాటు చేసే ఏఐ డేటా హబ్లో డేటా సెంటర్ ఒక భాగం మాత్రమే. సాధారణంగా మన కంప్యూటర్లలో సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లులు వినియోగిస్తారు. కానీ డేటా సెంటర్లలో గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు (జీపీయూ), టెన్సర్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు (టీపీయూ)లు, నాన్ వోలెటైల్ మెమరీ ఎక్స్ప్రెస్ ఎన్వీఎం ఈ స్టోరేజీ వినియోగిస్తారు. ఒక్కో జీపీయూలో కొన్ని వేల సీపీయూలను వినియోగించడం వల్ల సమాంతరంగా అనేక అప్లికేషన్లు రన్ చేసేందుకు, కంప్యూటింగ్కు అవకాశం ఉంటుంది.
విశాఖలో ఏర్పాటు చేయబోయే డేటా సెంటర్ని గూగుల్ సంస్థ గూగుల్ సెర్చ్, ఆండ్రాయిడ్, గూగుల్ ప్లే, క్రోమ్, యూట్యూబ్, గూగుల్ మ్యాప్స్, వర్క్స్పేస్, గూగుల్ క్లౌడ్, గూగుల్ ప్లేస్, గూగుల్ ఎర్త్, జెమీనీ ఏఐ వంటి తన సేవలకు అవసరమైన డేటా స్టోరేజీ, కంప్యూటింగ్కి వాడుకోవడంతో పాటు మన దేశంలోను, విదేశాల్లోను ఉన్న ఇతర సంస్థలకు స్టోరేజి, కంప్యూటింగ్ సేవల్ని అందిస్తుంది.
గ్లోబల్ కనెక్టివిటీ హబ్గా మారనున్న విశాఖ : ఈ ప్రాజెక్టుపై గూగుల్ సంస్థ ఐదేళ్లలో సుమారు 1.33 లక్షల కోట్లు వెచ్చిస్తుందని అంచనా. రాష్ట్ర ఆర్థిక రాజధానిగా శరవేగంగా ఎదుగుతున్న విశాఖకు గ్రోత్ స్టోరీలో గూగుల్ రావడం సువర్ణాధ్యాయంగా నిలుస్తుంది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థ అమెరికాకి వెలుపల తమ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ని హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేయడం ఐటీ రంగంలో ఆ నగరం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందేందుకు తోడ్పడింది. ఇప్పుడు గూగుల్ వంటి దిగ్గజ సంస్థ అమెరికాకి వెలుపల అతిపెద్ద ఏఐ డేటా హబ్ను విశాఖలో ఏర్పాటు చేయడంతో ఆ నగరం భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి నగరాలకు దీటుగా ఐటీ రంగంలో ఎదిగేందుకు దోహదం చేస్తుంది.
ఈ ప్రాజెక్టుతో ప్రపంచం మొత్తం విశాఖవైపు చూస్తుంది. ఐటీ కంపెనీలతో పాటు, ఇతర రంగాలకు చెందినవారు విశాఖలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పైగా వచ్చే నెలలో విశాఖలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించనున్న పెట్టుబడిదారుల సదస్సుకి సరిగ్గా నెల రోజుల ముందు ఇంత కీలకమైన ఒప్పందం జరగడం పెట్టుబడిదారుల్లో విశ్వాసం నెలకొల్పొతుంది. గూగుల్ ప్రాజెక్టుతో విశాఖ గ్లోబల్ కనెక్టివిటీ హబ్గా మారనుంది. సముద్రంలో వేసే కేబుళ్ల ద్వారా విశాఖ నుంచి 12 దేశాలతో గూగుల్ అనుసంధానమవుతుంది. జెమినీ ఏఐతో పాటు గూగుల్ అందించే ఇతర సేవలు కూడా ఈ డేటా సెంటర్ ద్వారా అందుతాయి. ప్రపంచస్థాయి ఏఐ నిపుణులు ఇక్కడ తయారవుతారు.
విశాఖలో గూగుల్ ఒక గిగావాట్ డేటా సెంటర్: సాధారణంగా కంప్యూటర్ల సామర్థ్యాన్ని స్టోరేజీ, కంప్యూటింగ్ సామర్థ్యం ఆధారంగా చెబుతారు. కానీ డేటా సెంటర్ల సామర్థ్యాన్ని విద్యుత్ వినియోగం ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. డేటా సెంటర్లకు భారీగా విద్యుత్ అవసరమవుతుంది. విశాఖలో గూగుల్ ఒక గిగావాట్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేయనుంది. సాధారణ కంప్యూటర్లకు 100 నుంచి 200 వాట్ల విద్యుత్ అవసరమైతే, జీపీయూలు వాడే కంప్యూటర్లకు వాటి పరిమాణం, స్పీడ్ని బట్టి 300 నుంచి 400 వాట్స్ అవసరమవుతాయి. డేటా సెంటర్లో వేలకొద్దీ జీపీయూలు ఉంటాయి కాబట్టి భారీగా విద్యుత్ అవసరమవుతుంది. అక్కడ కంప్యూటింగ్తో పాటు, కంప్యూటర్లను చల్లబరిచేందుకూ విద్యుత్ కావాలి.
విశాఖలో గూగుల్ ఏర్పాటు చేసే మెగా ప్రాజెక్టులో కేవలం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లకే కాకుండా, పలు కీలక రంగాలకు చెందిన నిపుణులకూ ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్టిఫిషియల్, మెషీన్ లెర్నింగ్ నిపుణులు, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్లు, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డేటా గోప్యత నిపుణులు, డేటా సెంటర్ టెక్నీషియన్లు, సర్వర్లు, నెట్వర్క్ పరికరాలు, స్టోరేజీ సిస్టమ్ల ఇన్స్టలేషన్, నిర్వహణ, ట్రబుల్ షూటింగ్ ఇలా 24 గంటలూ వివిధ విభాగాల్లో 24 గంటలూ వేల సంఖ్యలో నిపుణులు పనిచేయాల్సి ఉంటుంది.
