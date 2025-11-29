ఏఐ హబ్గా విశాఖ పోర్టు సిటీ - విస్తరణకు కార్యాచరణ రూపకల్పన
ప్రాజెక్టులపై ‘ఉమ్మడి’గా దిగ్గజ సంస్థల ప్రణాళిక - వేగవంత కార్యాచరణతో రూపు మారనున్న నగరం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2025 at 10:45 AM IST
Data Centers in Visakha: విశాఖలో ఇటీవల జరిగిన భాగస్వామ్య సదస్సులో పలు కంపెనీలు ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి. అయితే రెండు, మూడు ఏళ్లలో ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటు చేసేందుకు పెట్టిన లక్ష్యాన్ని త్వరితగతిన చేరుకునేందుకు ప్రపంచ దిగ్గజ సంస్థలు 'జాయింట్ వెంచర్'గా అడుగులు వేస్తున్నాయి. దీనిలో భాగంగా ప్రకటించిన పెట్టుబడులు, సామర్థ్యానికి తగ్గట్టు ప్రణాళికలు రచించాయి. పోర్టు సిటీ విశాఖను ఏఐ హబ్గా విస్తరించే కార్యాచరణకు రూపకల్పన సాగుతోంది.
ఫేస్బుక్, ఇన్స్టా, వాట్సప్లను మెటా తీర్చిదిద్దింది. కంపెనీ ల్యాండ్ కేబుల్ సెంటర్తో పాటు డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు జాయింట్ వెంచర్గా ముందుకు వచ్చింది. మొదట సిఫీ టెక్నాలజీస్ సంస్థ 550 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన చేసింది. అయితే ఇందులోనే 50 మెగావాట్ల ఏఐ ఆధారిత డేటా ఎడ్జ్ సెంటర్ను మాత్రమే సిఫీ ఏర్పాటు చేస్తుండగా, బీచ్ రోడ్డులోని ఏ1 గ్రాండ్ సమీపంలో సబ్మెరైన్ ల్యాండింగ్ కేబుల్ స్టేషన్ను మెటా ఏర్పాటు చేస్తుంది. అలాగే సిఫీ సంస్థతో కలిసి మెటా జాయింట్ వెంచర్గా 500 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయనుంది. తాజాగా రిలయన్స్ సంస్థ ఒక గిగా వాట్ సామర్థ్యంతో డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చింది. డిజిటల్ కనెక్షన్ పేరుతో రిలయన్స్, బ్రూక్ ఫీల్డ్, డిజిటల్ రియాల్టీ సంస్థలు జాయింట్ వెంచర్గా పని చేయనున్నాయి.
ఇదే బాటలో మరికొన్ని: గూగుల్, రైడన్ కలిసి ఒక గిగా వాట్ సామర్థ్యంతో పనిచేసే డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్రా-ఎయిర్టెల్లు ఈ ప్రాజెక్టులో గూగుల్తో కలవనున్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. గూగుల్తో కలిసి అదానీ కొనెక్స్ పేరుతో 100 మెగా వాట్లు, విడిగా అదానీ ఎంటర్ ప్రైజెస్ పేరుతో 300 మెగా వాట్ల డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. టిల్మేన్ గ్లోబల్ హోల్డింగ్స్, టీసీఎస్ టీపీజీ కంపెనీలు జాయింట్ వెంచర్గా హైపర్ వాల్ట్ పేరుతో ఏఐ డేటా సెంటర్ను విశాఖలో ఏర్పాటు చేయనున్నాయి. ఇవి కాక ఎల్అండ్టీ సంస్థ ఏకంగా రూ. 20 వేల కోట్లతో ఇండియాలో 5 డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తోంది. వీటిలో 300 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో విశాఖలో ఓ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇవిగాక మరో 3 ప్రముఖ అంతర్జాతీయ కంపెనీలతో ప్రభుత్వం చర్చలు జరుపుతోంది.
భూ కేటాయింపులపై దృష్టి: గూగుల్, సిఫి, అదానీ కంపెనీలకు ఇప్పటికే భూ కేటాయింపులు కొలిక్కి వచ్చాయి. కొత్తగా వచ్చే కంపెనీలకు ఎక్కడ ఇస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. తాజాగా ముందుకు వచ్చిన రిలయన్స్ కంపెనీకి 400 ఎకరాలు ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఒకేచోట అంత భారీగా భూములు లేవు. వేర్వేరు చోట్ల ఈ సంస్థకు భూములు ఇచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ భూములు, సాగులో ఉన్న డి పట్టాల వివరాలు అధికార యంత్రాంగం సిద్ధం చేయగా, రైతులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి భూములు ఇచ్చే అవకాశాలు ఎక్కడున్నాయనే దానిపైనా కసరత్తు జరుగుతుంది.
