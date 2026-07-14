"అమరావతి ఛాంపియన్ షిప్ 2026" - మీ సత్తా చాటేందుకు సరైన వేదిక!
ఒకే స్ఫూర్తి, ఒకే ఛాంపియన్షిప్, అపరిమితమైన అవకాశాలు - కూటమి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో క్రీడలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 12:56 PM IST
Amaravati Championship 2026 : మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలికితీయాలన్న లక్ష్యం, ప్రతిభకు ప్రోత్సాహం కల్పించాలన్న ఉద్దేశం వెరసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా క్రీడా సంబురానికి తెరలేచింది. 12 క్రీడాంశాల్లో పోటీల నిర్వహణకు కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ నెల 15 నుంచి ఆగస్టు 26 వరకు 'అమరావతి ఛాంపియన్షిప్' పండుగ వాతావరణంలో కొనసాగనుంది. 17, 23 ఏళ్ల లోపు బాల, బాలికలు మొదలుకుని, ఇంటర్, డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులు సైతం క్రీడల్లో పాల్గొనే అవకాశాన్ని ప్రభుత్వం కల్పిస్తోంది. వయస్సు ధ్రువీకరణ పత్రం ఉంటే చాలు పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ అర్హులే.
రైలు ప్రయాణంలో ఫోన్లో టిక్కెట్ చూపిస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలియకుంటే కష్టమే!
క్రీడాకారుల్లో ప్రతిభను గుర్తించి వారిని అన్ని విధాలుగా ప్రోత్సహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. 'అమరావతి ఛాంపియన్షిప్' పేరిట పోటీలు నిర్వహించడానికి సర్వం సిద్ధం చేసింది. మూడు దశల్లో నిర్వహించే ఈ పోటీల్లో తుది విజేతలకు జ్ఞాపికలతో పాటు నగదు బహుమతులు అందించేందుకు నిర్ణయించింది. 'ఒకే స్ఫూర్తి, ఒకే ఛాంపియన్షిప్, అపరిమితమైన అవకాశాలు' అనే నినాదంతో ఈ పోటీల నిర్వహణను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భుజానికెత్తుకుంది.
12 విభాగాల్లో పోటీలు :
- అథ్లెటిక్స్
- ఆర్చరీ
- బ్యాడ్మింటన్
- బాక్సింగ్
- బాస్కెట్ బాల్
- చదరంగం
- హాకీ
- కబడ్డీ
- ఖోఖో
- వెయిట్ లిఫ్టింగ్
- వాలీబాల్
- యోగా
అర్హులు ఎవరంటే!
అండర్-17, 23 విభాగాల్లో 12 క్రీడాంశాల్లో పోటీలు జరగనున్నాయి. అందులోనూ తిరిగి బాల, బాలికల విభాగాల్లో వేర్వేరుగా నిర్వహించనున్నారు. పోటీల్లో పాల్గొనాలనుకునే ఇంటర్, డిగ్రీ, పీజీ చదువుతున్న విద్యార్థులు పుట్టిన తేదీ, వయసుకు సంబంధించిన ధ్రువపత్రాలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈనెల 15 నుంచి ఆగస్టు 26 వరకు జరిగే ఈ పోటీలు మూడు స్థాయిల్లో నిర్వహించనున్నారు.
- జులై 15 నుంచి నియోజకవర్గ స్థాయి
- జులై 26 నుంచి జిల్లా స్థాయి
- ఆగస్టు 21 నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి
- 29న విజేతలకు బహుమతుల అందజేత
హాకీ మాంత్రికుడు మేజర్ ధ్యాన్చంద్ జయంతి (జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం) సందర్భంగా బహుమతులు అందజేయనున్నారు.
పాల్గొనడం ఎలా?
అమరావతి ఛాంపియన్ షిప్ క్రీడల్లో పాల్గొనాలనుకునే బాల, బాలికల వివరాల నమోదుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలోనే అధికారిక వెబ్సైట్ రూపొందించనుంది. ఆసక్తి కలిగిన క్రీడాకారులు జిల్లా క్రీడాభివృద్ధి అధికారి నరసింహారెడ్డి లేదా కోడెల శివప్రసాదరావు స్టేడియంలోని శాప్ కార్యాలయ సిబ్బందిని సంప్రదించవచ్చు.
వర్షాకాలంలో ఏసీ, కూలర్ల వాడకం - దేనిని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసా?
కళ్లు చెదిరే "అతిరాపల్లి వాటర్ ఫాల్స్" - IRCTC "కేరళ మాన్సూన్ మ్యాజిక్"