ఏపీఎస్‌ఐడీసీలో 8 సబ్‌ డివిజన్లు మూసివేత - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం

నీటిపారుదల అభివృద్ధి సంస్థ పరిధిలోని 8 సబ్‌డివిజన్ల మూసివేతకు వీలుగా ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు - అందులోని ఉద్యోగులను జలవనరులశాఖ చీఫ్‌ ఇంజినీర్‌ (సీఈ)లకు అప్పగిస్తూ నిర్ణయం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 7:50 PM IST

Government Orders Closure of 8 Sub Divisions in APSIDC: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నీటిపారుదల అభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీఎస్ఐడీసీ) పరిధిలోని 8 సబ్‌డివిజన్లను మూసివేసేందుకు వీలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. ఇందులో పనిచేస్తున్న రెగ్యులర్‌ సిబ్బంది ఎస్‌ఈ క్యాడర్‌ వరకు ఉన్నవారిని, పొరుగుసేవల సిబ్బందిని జలవనరులశాఖ చీఫ్‌ ఇంజినీర్‌ (సీఈ)లకు అప్పగిస్తూ తాజాగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

ఇందులో భాగంగా కొవ్వూరు, రాజమహేంద్రవరం, మాచర్ల, చిలకలూరిపేట, నందిగామ, జగ్గయ్యపేట, అనంతపురం, నందికొట్కూరు సబ్‌ డివిజన్లను మూసేవేస్తారు. ఈ కార్యాలయాలన్నీ ప్రస్తుతం అద్దె భవనాల్లోనే కొనసాగుతున్నాయి. కార్పొరేషన్‌కు బడ్జెట్‌ లేకపోవడంతో పాటు ఆయా పథకాలు చేపట్టే సమయంలో అందులో 15% నిర్వహణ వ్యయం కింద ఈ కార్పొరేషన్‌కు చెల్లిస్తారు. ప్రస్తుతం ఆ రూపేణా నిధులు రాకపోవడంతో సిబ్బందికి జీతాలు ఇవ్వడం కష్టమైంది.

కార్పొరేషన్​కు సంబంధించి వివరాలు: గత కొన్ని నెలలుగా వీరికి జీతాలు పెండింగులోనే ఉన్నాయి. ఈ డివిజన్ల పరిధిలో ఉన్న ఎత్తిపోతల పథకాలనూ సీఈల పరిధిలోకి తీసుకువస్తున్నారు. ఈ సిబ్బందికి అవసరమైన జీతాలు, నిర్వహణ ఖర్చులు ఏడాదికి రూ.12 కోట్లు చిన్న నీటిపారుదల విభాగం సీఈ నుంచి బడ్జెట్‌ కేటాయించేలా ఏర్పాటుచేసేందుకు జలవనరులశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్‌ ఉత్తర్వులిచ్చారు. ఈ కార్పొరేషన్‌ను 1974లో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సంస్థ కింద 1,007 ఎత్తిపోతల పథకాలు ఉన్నాయి. 8.31 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు ఇవి నీరందిస్తాయి. కార్పొరేషన్‌లో మొత్తం 22 మంది రెగ్యులర్‌ సిబ్బంది, మరో 155 మంది పొరుగుసేవల సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారు.

ఈ కార్పొరేషన్‌ చేసే పనుల విలువలో 15% నిర్వహణ ఖర్చులకు వినియోగిస్తున్నారు. ఈ కార్పొరేషన్‌ ఎండీ ఆధ్వర్యంలో రిజిస్టర్‌ కార్యాలయాన్ని సంబంధిత సిబ్బందితో కొనసాగిస్తారు. 2014 రాష్ట్ర పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ప్రకారం తుది విభజన జరిగే వరకు ఈ సంస్థలో సాంకేతిక, ఆర్థిక, పాలనాపరమైన కార్యకలాపాలు కొనసాగుతాయి. చిన్న నీటిపారుదల, మధ్యతరహా నీటిపారుదల విభాగం చీఫ్‌ ఇంజినీరు వై.శ్రీనివాస్‌కు ఏజీ విజిలెన్స్‌ కమిషన్‌లోని చీఫ్‌ టెక్నికల్‌ అధికారిగా అదనపు బాధ్యతలను అప్పగించారు. ఈ మేరకు జలవనరులశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్‌ శుక్రవారం ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు.

ఈ సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్​లో నీటిపారుదల వ్యవస్థకు సంబంధించి ప్రాజెక్టుల ప్రణాళిక, రూపకల్పన, నిర్మాణాలను పర్యవేక్షిస్తుంది. ఇది ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉండే సంస్థ. నీటిపారుదల రంగంలో ఈ సంస్థ ముఖ్య భూమికను పోషిస్తుంది. ప్రస్తుతం వీటి కార్యకలాపాలు అద్దె భవనాల్లో కొనసాగడం, కార్పొరేషన్​కు తగినంత బడ్జెట్​ లేకపోవడంతో ఉద్యోగులకు జీతాలు చెల్లించడం సైతం కష్టంగా మారింది.

