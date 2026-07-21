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ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ అధికారినంటూ మోసం - నిందితుల రూ.2.39 కోట్ల ఆస్తుల జప్తునకు ప్రభుత్వం ఆదేశం

మోసం కేసులో నిందితుల ఆస్తుల జప్తునకు ప్రభుత్వం ఆదేశం - తక్కువ ధరకే స్థలాలు ఇప్పిస్తామని మోసగించడంపై విశాఖ ఎంవీపీ కాలనీలో కేసు నమోదు - రూ.2.39 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తుల జప్తు

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Property_seized_in_fraud_case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 7:11 PM IST

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Govt Orders Attachment of Accused Assets in Fraud Case: విశాఖపట్నంలో ఆదాయపు పన్ను శాఖ (ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్) నకిలీ అధికారిణిగా చలామణి అవుతూ, తక్కువ ధరకే స్థలాలు ఇప్పిస్తామని నమ్మించి కోట్లాది రూపాయల వసూళ్లకు పాల్పడిన ముఠా ఆస్తులను ప్రభుత్వం జప్తు చేసింది. బాధితుడు అత్తిలి తరుణ్ కుమార్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో విశాఖలోని ఎంవీపీ కాలనీ పోలీసులు ఈటా దేవిరావు, గేదెల సన్యాసప్పడు, మింది సన్యాసిరావులపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

2020లో తరుణ్ కుమార్ కుటుంబానికి పరిచయమైన ఈటా దేవిరావు తాను ఆదాయపు పన్ను శాఖలో పెద్ద అధికారినని నమ్మించింది. గేదెల సన్యాసప్పడును తన అసిస్టెంట్‌గా పరిచయం చేసింది. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు ఆమె ప్రభుత్వ బోర్డు ఉన్న వాహనాన్నే ఉపయోగించింది. తనకున్న పరిచయాలతో చౌకగా స్థలాలు ఇప్పిస్తానని నమ్మబలికింది. దేవి రావు మాటలు నమ్మిన తరుణ్ కుమార్ మొదట రూ.15 లక్షలు ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత 2021 నుంచి 2023 మధ్య కాలంలో ఎస్‌బీఐ తగరపువలస బ్రాంచ్ ద్వారా దేవి రావు, సన్యాసప్పడు ఖాతాలకు మరో రూ.1.5 లక్షలు బదిలీ చేశారు. వీటితో పాటు ఫోన్ పే ద్వారా రూ.2.92 లక్షలు, క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా రూ.8 లక్షలు చెల్లించారు.

రూ.100 కోట్ల కల్పిత కథ: ఎంతకాలానికీ ల్యాండ్ ఇవ్వకపోవడంతో బాధితుడు తన డబ్బు తిరిగి ఇవ్వాలని కోరాడు. అయితే, ఐటీ శాఖ తమకు సంబంధించిన రూ.100 కోట్లను సీజ్ చేసిందని, వాటిని విడిపించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని నమ్మించి, ఆ సాకుతో మరో రూ.3 లక్షల నగదును దేవి రావు వసూలు చేసింది. పోలీసుల విచారణలో ఈటా దేవిరావు బృందం ఇదే తరహాలో పలువురిని మోసం చేస్తూ మొత్తం రూ.2 కోట్ల 7 లక్షలకు పైగా నగదును దోచుకున్నట్లు తేలింది. ఈ కేసులో మూడో నిందితుడిగా (A3) ఉన్న మింది సన్యాసిరావు పేరిట ఉన్న రూ. 2.39 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులను అటాచ్ చేయాలని పోలీసులు కోరగా, ప్రభుత్వం అందుకు ఆమోదం తెలుపుతూ జీవో విడుదల చేసింది.

రూ. 2.39 కోట్ల స్థిరాస్తుల జప్తు వివరాలు:

పులగలిపాలెం (పెందుర్తి): 193.6 చదరపు గజాల స్థలం (విలువ రూ. 19.36 లక్షలు).

చినముషిడివాడ (టీచర్స్ లే-అవుట్, పెందుర్తి): 96.44 చదరపు గజాల విస్తీర్ణం గల భూమి (విలువ రూ. 21.21 లక్షలు).

అదే లే-అవుట్‌లో మరో చోట: 178 చదరపు గజాల విస్తీర్ణం గల భూమి (విలువ రూ. 39.16 లక్షలు).

కె.కోటపాడు, సబ్బవరం (అనకాపల్లి జిల్లా): రెండు ఎకరాల విస్తీర్ణం గల భారీ భూమి (విలువ రూ. 1.60 కోట్లు).

బాధితుల నుంచి దోచుకున్న సొమ్ముతో నిందితుడు సన్యాసిరావు పేరిట ఈ ఆస్తులను కొనుగోలు చేసినట్లు నిర్ధారణ కావడంతో ప్రభుత్వం వీటిని పూర్తిగా సీజ్ చేసింది.

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