ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా వేడుకలు - ఆరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు ఆహ్వానం
ఇంద్రకీలాద్రిపై అక్టోబర్ 11 నుంచి 20వ తేదీ వరకు దసరా ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను ప్రభుత్వం ఆహ్వానించనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 9:22 AM IST
Indrakeeladri Dasara 2026 : విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై అక్టోబర్ 11 నుంచి 20వ తేదీ వరకు దసరా ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను ప్రభుత్వం ఆహ్వానించనుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు అస్సాం సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మ, మధ్యప్రదేశ్ సీఎం మోహన్ యాదవ్, పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం సువేందు అధికారి, ఒడిశా సీఎం మోహన్ చరణ్ మాఝీ, మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్, రాజస్థాన్ సీఎం భజన్ లాల్ శర్మలను ఆహ్వానించేందుకు వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్, విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని) వెళ్లారు.
ఈ క్రమంలో అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మను గురువారం కలిసి ఉత్సవాలకు హాజరవ్వాలని ఆహ్వానపత్రిక అందించారు. అంతకుముందు అస్సాం వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి అశోక్ సింఘాల్, ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కోత రవితో వేర్వేరుగా భేటీ అయ్యారు. వారికి ఆహ్వాన పత్రికలు అందజేశారు. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు హాజరయ్యే ఇంద్రకీలాద్రి వేడుకల ప్రాధాన్యం వారికి వివరించారు.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువుదీరిన కనకదుర్గాదేవి దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు పూర్తి షెడ్యూల్ ఖరారైంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక ఉత్సవాలు అక్టోబరు 11 నుంచి 20వ తేదీ వరకు 10 రోజుల పాటు జరగనున్నాయి. శ్రీ దుర్గామల్లేశ్వరస్వామి వార్ల దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఈ ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై అధికారులు ముమ్మర ఏర్పాట్లు ప్రారంభించారు.
శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల షెడ్యూల్: ఈ ఏడాది శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారు 10 రోజుల పాటు 10 విభిన్న అలంకారాల్లో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. రోజుకో రూపంలో అలంకృతురాలయ్యే జగన్మాతను దర్శించుకుని భక్తులు తరించనున్నారు. నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో అమ్మవారి అలంకారాలకు సంబంధించిన వివరాలను ఆలయ స్థానాచార్యులు విష్ణుభొట్ల శివప్రసాదశర్మ వెల్లడించారు. అమ్మవారి అలంకరణ వివరాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
- అక్టోబర్ 11 - మొదటి రోజు: శ్రీ బాల త్రిపురసుందరి దేవి
- అక్టోబరు 12 - రెండో రోజు : శ్రీ గాయత్రీ దేవి
- అక్టోబరు 13 - మూడో రోజు : శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి
- అక్టోబరు 14 - నాలుగో రోజు : శ్రీ మహాచండీ దేవి
- అక్టోబరు 15 - ఐదో రోజు : శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరీ దేవి
- అక్టోబరు 16 - ఆరో రోజు (మూలానక్షత్రం) : శ్రీ సరస్వతీ దేవి
- అక్టోబరు 17 - ఏడో రోజు : శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవి
- అక్టోబరు 18 - ఎనిమిదోవ రోజు : శ్రీ దుర్గాదేవి
- అక్టోబరు 19 - తొమ్మిదో రోజు : శ్రీ మహిషాసురమర్ధిని దేవి
- అక్టోబరు 20 - చివరిరోజు : శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి
అదేవిధంగా, దసరా ఉత్సవాల ముగింపు రోజున 'తెప్పోత్సవం' అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు. అక్టోబరు 20వ తేదీ సాయంత్రం కృష్ణమ్మ ఒడిలో అమ్మవారికి హంసవాహన తెప్పోత్సవాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు పాలకమండలి ప్రకటించింది. కృష్ణా నదిలో హంస వాహనంపై విహరించే దుర్గాదేవిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తారని అంచనా. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, వివిధ శాఖల సమన్వయంతో ఈ ఉత్సవాలను విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు.
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