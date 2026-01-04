ETV Bharat / state

రాయలసీమ లిఫ్ట్ పనులు - రేవంత్‌రెడ్డి వ్యాఖ్యలను ఖండించిన ఏపీ

రేవంత్‌రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు అసంబద్ధమన్న ఏపీ ప్రభుత్వం - జగన్ హయాంలో అనుమతులు లేకుండారాయలసీమ లిఫ్ట్ ప్రాజెక్టు పనులు - ఏపీ నీటి హక్కులు, సీమ సాగునీటి ప్రయోజనాల విషయంలో రాజీ ఉండబోదన్న ఏపీ

AP Government Objection to Telangana CM Revanth Reddy Statement
AP Government Objection to Telangana CM Revanth Reddy Statement (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 4, 2026 at 11:15 AM IST

3 Min Read
AP Government Objection to Telangana CM Revanth Reddy Statement: తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసం కూటమి ప్రభుత్వం రాయలసీమ లిఫ్ట్ పనులు నిలిపివేసిందన్న తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలను ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కార్ తప్పుబట్టింది. తన విన్నపం మేరకు, తనపై గౌరవంతో చంద్రబాబు రాయలసీమ లిఫ్ట్ నిలిపి వేశారని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అసంబద్ధం అని తెలిపింది.

జగన్ హయాంలో ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా నాటి ప్రభుత్వం రాయలసీమ లిఫ్ట్ ప్రాజెక్టును చేపట్టిందని వెల్లడించింది. సీమకు రోజుకు 3 టీఎంసీల నీరు అంటూ భారీ ప్రకటనలతో అనుమతులు లేకుండా జగన్ పనులు చేపట్టారని, నాటి సీఎం జగన్ ప్రచారంతో రాయలసీమ లిఫ్ట్ పై తెలంగాణ ప్రభుత్వం కోర్టులో కేసులు వేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేసింది.

కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పాటు ఎన్జీటి సహా పలు స్థాయిలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫిర్యాదు చేసిందని తెలిపింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఫిర్యాదులతో విచారించి అనుమతులు లేని కారణంగా పనుల నిలిపివేయాలని 2020లోనే ఎన్టీటి, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చాయని స్పష్టం చేసింది. 2024లో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాకముందే కేంద్రం ప్రాజెక్టు పనులు నిలిపివేసిందని వెల్లడించింది.

చంద్రబాబు కేంద్రంగా తెలంగాణ రాజకీయాలు నడుపుతూ ఆ రాష్ట్రంలోని అధికార, విపక్షాలు లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయని విమర్శించింది. ఏపీ నీటి హక్కులు, రాయలసీమ సాగునీటి ప్రయోజనాల విషయంలో ఏ మాత్రం రాజీ ఉండదని కూటమి ప్రభుత్వం తేల్చిచెప్పింది. రాయలసీమ లిఫ్ట్ ప్రారంభించిన విధానం, అనుమతులు, పనుల నిలిపివేతపై ఆధారాలతో వాస్తవాలు బయటపెట్టేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. మీడియా సమావేశం ద్వారా ఇరిగేషన్ మంత్రి రామానాయుడు ఆధారాలు విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

మరోవైపు గతంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృష్ణా నది నీటిని రాయలసీమకు తరలించేందుకు నిర్మిస్తున్న రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకానికి కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రిత్వశాఖ అనుమతులు నిరాకరించింది. గతంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఎక్స్‌పర్ట్‌ అప్రైజల్‌ కమిటీ ప్రాజెక్టు అనుమతుల దరఖాస్తుపై ఆక్షేపణ వ్యక్తం చేసింది. ఈ మేరకు విడుదల చేసిన ఈఏసీ మినిట్స్‌లో పలు అంశాలను సైతం పేర్కొంది.

ఎన్జీటీ ఉత్తర్వులపై ఈఏసీ: తెలంగాణకు చెందిన గవినోళ్ల శ్రీనివాస్‌ జాతీయ హరిత ట్రైబ్యునల్‌లో దాఖలు చేసిన కేసులో ఎన్జీటీ ఉత్తర్వులు పైనా ఈఏసీ చర్చించింది. పర్యావరణ అనుమతులకు దరఖాస్తు చేసే ముందు ప్రాజెక్టు ప్రాంతంలో ఎలాంటి పనులు చేపట్టలేదని ప్రమాణ పత్రం దాఖలు చేయాలంది. అనుమతులు పొందాలి అంటే ప్రాజెక్టు పూర్వస్థితితో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చంది.

రోజుకు 3 టీఎంసీలు : శ్రీశైలం జలాశయం నుంచి రోజుకు 3 టీఎంసీలు తరలించేలా రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టింది. శ్రీశైలం జలాశయం నుంచి తాగునీటి అవసరాలకు 797 అడుగల స్థాయి నుంచి నీటిని ఎత్తిపోసేలా రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్​ పథకాన్ని చేపట్టారు. ఆ జలాలలను పోతిరెడ్డి పాడు దిగువన శ్రీశైలం కుడి ప్రధాన కాలువలో పోసి అక్కడి నుంచి చెన్నైకి తాగునీటి సరఫరాతో పాటు ఇతర పథకాల ద్వారా తరలించాలి అనేది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఈ పథకం నిర్మాణంపై జాతీయ హరిత ట్రైబ్యునల్‌, చైన్నైలో కేసు కూడా దాఖలైంది.

అనుమతులు లేకుండా: ఈ కేసులో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఇంప్లీడ్‌ అయింది. దీనిపై ఎన్జీటీ ఆదేశాల మేరకు కేంద్ర కమిటీ ఏర్పాటు అయింది. డీపీఆర్‌ రూపొందించే స్థాయి కన్నా ఎక్కువ పనులు జరిగాయని, పర్యావరణ అనుమతులు లేకుండా చేస్తున్నారు అంటూ కమిటీ నివేదిక కూడా ఇచ్చింది. ప్రాజెక్టులో తొలిదశకు పర్యావరణ అనుమతులు అవసరం లేదని ఏపీ పేర్కొంటూ 2వ దశ అనుమతులకు దరఖాస్తు చేసింది. కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీశాఖ పర్యావరణ అనుమతులు ఇచ్చేందుకు నిరాకరించింది.

