హంద్రీ-నీవా ప్రాజెక్టు అరుదైన ఘనత - తొలిసారిగా రికార్డు స్థాయిలో నీటి తరలింపు
191 రోజుల్లో 40.31 టీఎంసీలు డ్రా చేసి రికార్డు సృష్టించిన అధికారులు - ఈ స్థాయిలో నీటిని తరలించడం ఇదే తొలిసారి - 50 టీఎంసీలు సీమ జిల్లాలకు అందించాలని సీఎం ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 10:53 AM IST
New Record in Water Transfer from Handri Neeva Project: హంద్రీనీవా ప్రాజెక్టు నుంచి రికార్డు స్థాయిలో నీటిని సీమ జిల్లాలకు తరలించి జలవనరుల శాఖ రికార్డు సృష్టించింది. తొలిసారిగా 40.31 టీఎంసీల నీటిని అధికారులు డ్రా చేశారు. ప్రాజెక్టు డిజైన్ట్ కెపాసిటీని మించి ఈ స్థాయిలో నీటిని తరలించడం ఇదే మొదటి సారి. ఈ ఘనతను వివరిస్తూ రాయలసీమ నేతలు సీఎం చంద్రబాబును కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ ఒక్క రికార్డుతో పరిమితం కాకూడదని నేతలకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.
రాయలసీమ వరప్రదాయిని హంద్రీ-నీవా ప్రాజెక్టు అరుదైన ఘనత సాధించింది. ప్రాజెక్టు చరిత్రలో తొలిసారిగా ప్రస్తుత నీటి సంవత్సరంలో 191 రోజుల్లో 40 టీఎంసీలకు పైగా నీటిని తరలించారు. ఈ ఏడాది జులై 17న శ్రీశైలం బ్యాక్ వాటర్ నుంచి మల్యాల పంపుహౌస్ ద్వారా నీటి ఎత్తిపోతలకు సీఎం చంద్రబాబు స్విచ్ఛాన్ చేశారు. ఇప్పటిదాకా 40.31 టీఎంసీల నీటిని తరలించారు. ఇప్పటిదాకా ఒక సీజన్లో ఇంత తక్కువ సమయంలో 40 టీఎంసీలకు పైగా నీటిని ఎత్తిపోసిన దాఖలాలు లేవు.
2021-22 సీజన్లో 265 రోజుల పాటు పంప్హౌస్లు నడిపించి 40.01 టీఎంసీల నీటిని తరలించారు. కూటమి ప్రభుత్వం 3,800 కోట్లు వెచ్చించి ప్రధాన కాలువను వెడల్పు చేయడంతో నీటి ప్రవాహ సామర్థ్యం పెరిగింది. అనంతపురానికి తొలిసారిగా 2013లో కృష్ణా జలాలు ఎత్తిపోశారు. అప్పట్లో మొదటి నీటి సీజన్లో 5.35 టీఎంసీల మేర తరలించారు. తర్వాత 2021-22లో 34, 2019-20లో 30 టీఎంసీల చొప్పున తరలించారు. ప్రస్తుతం మల్యాల పంప్హౌస్ వద్ద 2 వేల 343 క్యూసెక్కుల చొప్పున ఎత్తిపోస్తుండగా, అనంతపురం జిల్లా సరిహద్దుకు 2,160 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం కొనసాగుతోంది.
ఇప్పటికే అనంతపురం జిల్లాకు 38.74 టీఎంసీల నీరు రాగా 3.39 టీఎంసీల మేర వినియోగించారు. 35.34 టీఎంసీల నీరు జీడిపల్లి జలాశయానికి చేరగా అక్కడి నుంచి ఎప్పటికప్పుడు కాలువల ద్వారా చిన్నచిన్న చెరువుల్లోకి మళ్లిస్తున్నారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లాకు 21.59 టీఎంసీలు విడుదల చేశారు. గొల్లపల్లి, మారాల, చెర్లోపల్లి జలాశయాలతో పాటు మడకశిర, పుంగనూరు ఉప కాలువలకూ నీటి ప్రవాహం కొనసాగుతోంది.
రికార్డు స్థాయిలో నీటి తరలింపు: ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తయినప్పటి నుంచి రికార్డు స్థాయిలో నీటి తరలింపు ఇదే తొలిసారి కావడంతో సీమ జిల్లాల్లోని రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా సీమకు చెందిన మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, బీసీ జనార్దన్రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే కాలవ శ్రీనివాసులు సీఎం చంద్రబాబును సచివాలయంలో కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. హంద్రీనీవా ప్రాజెక్టు ద్వారా ప్రస్తుతం సీమ రైతులు నీటిని అందుకోగలగడానికి కారణం టీడీపీ, కూటమి ప్రభుత్వం, సీఎం చంద్రబాబేనని మంత్రులు కొనియాడారు.
గతంలో ఒక పంపు నుంచి మాత్రమే నీటిని డ్రా చేసుకునే పరిస్థితి ఉండేదని కానీ ప్రస్తుతం 6 పంపులను వినియోగించేలా సామర్థ్యం పెంచి హంద్రీనీవా పనులు నాడు చేపట్టారని పయ్యావుల గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక 6 పంపుల సామర్థ్యాన్ని 12 పంపుల వరకు పెంచిందని మంత్రి కేశవ్ సీఎంకు వివరించారు. వంద రోజుల్లో హంద్రీ నీవా కాల్వల వెడల్పు పూర్తి చేశామని ఇది కూడా ఓ రికార్డేనని మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి ప్రస్తావించారు.
హంద్రీ నీవా ద్వారా సీమ జిల్లాలకు: ప్రాజెక్టులో భాగమైన మచ్చుమర్రి ప్రాజెక్టు ఓ మేలి మలుపు అని దాని నిర్మాణం వల్లే సీమకు నీరందించే విషయంలో సత్ఫలితాలు సాధించగలుగుతున్నామని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అన్నారు. నాడు మచ్చుమర్రి ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేపట్టడం వల్లే ఈ స్థాయిలో నీటిని అందించేందుకు అవకాశం కలిగిందని ఎమ్మెల్యే కాలవ శ్రీనివాసులు చెప్పారు. ఈ పనులను సీఎం చంద్రబాబు నిరంతర పర్యవేక్షణలో చేపట్టడంతో పాటు పక్కా ప్రణాళికను రూపొందించారని మంత్రులు ప్రస్తావించారు.
ప్రస్తుతం హంద్రీనీవా నుంచి నీటిని డ్రా చేసే విషయంలో రికార్డు సృష్టించామని దీంతో పాటు మరో రికార్డూ సృష్టించాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. సాధించిన ఘనతతో సరిపెట్టుకోకుండా 50 టీఎంసీల వరకు నీటిని హంద్రీ నీవా ద్వారా సీమ జిల్లాలకు అందించాలని మంత్రి నిమ్మలను ఆదేశించారు. దీంతో పాటు రాయలసీమ ప్రాంతంలోని రిజర్వాయర్లు, చెరువులు నీటితో నింపాలని స్పష్టం చేశారు. అన్ని చెరువులు, రిజర్వాయర్లు నిండినప్పుడే తనకు సంతోషమని సీఎం తెలిపారు. ఫిబ్రవరి నెలాఖరు లేదా మార్చి మొదటి వారంలోగా అదనంగా మరో 10 టీఎంసీలు తరలించాలే చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి నిమ్మలకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.
