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ఏపీ పర్యాటక రంగానికి మహర్దశ - అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లేలా పక్కా ప్రణాళికలు

స్వల్పకాలిక, దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలతో సర్కారు అడుగులు - మంత్రి కందుల దుర్గేశ్‌ను కలిసిన ఏపీ ఛాంబర్స్ ప్రతినిధి బృందం - పర్యాటక రంగం బలోపేతానికి పలు కీలక సూచనలు

​AP Tourism Development
​AP Tourism Development (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 4:41 PM IST

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​AP Tourism Development : రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సన్నద్ధమైంది. స్వల్పకాలిక, దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలతో పర్యాటక రంగాన్ని పరుగులు పెట్టించనుంది. ఏపీకి పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, పర్యాటక రంగాన్ని బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా అడుగులు వేస్తోంది. సచివాలయంలో రాష్ట్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్‌ను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఫెడరేషన్ ప్రతినిధి బృందం కలిసింది. ఈ సందర్భంగా పర్యాటక రంగాభివృద్ధిపై పలు కీలక సూచనలతో కూడిన వినతిపత్రాన్ని మంత్రికి అందజేశారు.

సీఎం, డిప్యూటీ సీఎంల మార్గదర్శకత్వంలో : రాష్ట్ర పర్యాటక రంగం అభివృద్ధికి సంబంధించి కీలక ప్రకటనలు చేశారు. త్వరలోనే రాష్ట్రంలోని టూర్ ఆపరేటర్లు, ఏపీ ఛాంబర్స్ ప్రతినిధులతో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహిస్తామని మంత్రి దుర్గేశ్ తెలిపారు. జులై రెండవ వారంలో పర్యాటక శాఖతో ప్రత్యేకంగా భేటీ కానున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌ల దృష్టికి తీసుకెళ్తామన్నారు. వారి సూచనలు, మార్గదర్శకాలతో తదుపరి కార్యాచరణ ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. అలాగే, సెప్టెంబర్‌లో జరగనున్న 'ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ టూర్ ఆపరేటర్స్' సమావేశంపై అధ్యయనం చేసి ఒక నివేదికను సిద్ధం చేయనున్నట్లు చెప్పారు.

ఏపీ ఛాంబర్స్ చేసిన కీలక ప్రతిపాదనలు ఇవే : పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు ఏపీ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ పలు ముఖ్యమైన సూచనలు చేసింది. పరిశ్రమలు, హాస్పిటాలిటీ, ట్రావెల్, ఏవియేషన్, లాజిస్టిక్స్ రంగాలు, ఏపీ ఛాంబర్స్ ప్రతినిధులతో కలిపి ఒక 'టూరిజం స్టాక్‌హోల్డర్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్'ను ఏర్పాటు చేయాలని కోరింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు 30 లక్షల మంది ప్రవాసాంధ్రులను భాగస్వాములను చేయాలని, అంతర్జాతీయ రోడ్‌షోల ద్వారా 'విజిట్ ఏపీ' ప్రచారాన్ని గ్లోబల్ స్థాయిలో ప్రమోట్ చేయాలని సూచించింది.

రూ.50 కోట్ల లోపు వ్యయంతో చేపట్టే ఎంఎస్ఎంఈ పర్యాటక ప్రాజెక్టులకు త్వరితగతిన అనుమతులు ఇవ్వాలని పేర్కొంది. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా ఒక 'ఫాస్ట్ ట్రాక్' విధానం తీసుకురావాలని తెలిపింది. భద్రతా ప్రమాణాలతో కూడిన సింగిల్-విండో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను తీసుకురావాలని, వాటిని పర్యాటక శాఖ అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా ప్రమోట్ చేయాలని చెప్పింది. ప్రైవేట్ భూముల్లో వచ్చే ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు ఇచ్చేటప్పుడు ప్రమోటర్ల ఆర్థిక బలం, వారి గత రికార్డులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని తెలిపింది.

కొత్త పర్యాటక సర్క్యూట్‌ల అభివృద్ధి : రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాలను కలుపుతూ పర్యాటక సర్క్యూట్‌లను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రతినిధులు కోరారు. విజయవాడ-అమరావతి-సూర్యలంక - పాండురంగాపురం - ఓడరేవు - చీరాల ప్రాంతాలను కలుపుతూ బీచ్ కారిడార్ అభివృద్ధి చేయాలని అన్నారు. విశాఖపట్నం - అరకులోయ సర్క్యూట్‌ను మరింత ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దాలన్నారు. గండికోట - బెలూమ్ గుహలు - యాగంటి టూరిజం సర్క్యూట్‌గా మార్చాలని కోరారు. చారిత్రక ప్రాధాన్యం ఉన్న లేపాక్షి, గండికోట, బెలూమ్ గుహలకు యునెస్కో గుర్తింపు వచ్చేలా ప్రభుత్వ పరంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.

మేనేజ్‌మెంట్ కమిటీలు, క్రూజ్ ఆపరేటర్లతో చర్చలు : ప్రధాన పర్యాటక ప్రాంతాలలో స్థానిక ప్రజలు, అధికారులు, ఆపరేటర్ల భాగస్వామ్యంతో 'డెస్టినేషన్ మేనేజ్‌మెంట్ కమిటీలు' వేయాలని ప్రతిపాదించారు. ప్రత్యేక యాత్రా సర్క్యూట్‌ల కోసం రైల్వేలు, ఎయిర్‌లైన్స్, క్రూజ్ ఆపరేటర్లతో వెంటనే చర్చలు జరపాలని కోరారు. ఏపీ ఛాంబర్స్ చేసిన ఈ ప్రతిపాదనలపై మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ సానుకూలంగా స్పందించారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పర్యాటక ప్రాజెక్టుల క్లియరెన్స్‌ను వేగవంతం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. పర్యాటక ప్యాకేజీల ప్రమోషన్ కోసం ఏపీ ఛాంబర్స్ నెట్‌వర్క్‌ను పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో అందరి సమన్వయంతో పర్యాటక రంగాన్ని అగ్రగామిగా నిలబెడతామన్నారు.

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