మహిళలకు గుడ్న్యూస్ - రూపాయి పెట్టుబడి లేకుండా ఎగ్మార్ట్లు
జిల్లాకు 10 చొప్పున త్వరలో ప్రారంభం - అర్హులైన మహిళలను ఎంపిక చేసేలా ఆదేశాలు జారీ చేసిన మెప్మా - ఈ నెలాఖరులోగా పూర్తి కానున్న ఎంపిక ప్రక్రియ - వచ్చే నెలలో ప్రారంభం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 6, 2026 at 1:45 PM IST
Government Launches Egg Marts for Women Empowerment in AP : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళా సాధికారత, స్వయం ఉపాధి కల్పన లక్ష్యం దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. తాజాగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పట్టణాల్లో ఎగ్మార్ట్లు ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టింది. మహిళా వ్యాపారవేత్తలను ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. వీటి నిర్వహణకు అవసరమైన ఖర్చుతో పాటు విలువైన సామాగ్రిని, శిక్షణను ఉచితంగా అందిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మహిళలు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునే చేయూతనిస్తోంది.
అతివల ఆర్థిక ఎదుగుదలకు కూటమి ప్రభుత్వం సరికొత్త ఆలోచనలతో తోడ్పాటు అందిస్తోంది. కోడిగుడ్లతో తయారు చేసే ఉత్పత్తుల విక్రయంతో స్వయం సహాయక సంఘాల్లోని మహిళలను మరింత ముందుకు తీసుకు వెళ్లేందుకు చర్యలు చేపడుతోంది. అన్ని జిల్లాలోని పట్టణాల్లో ఎగ్ మార్ట్ల ఏర్పాటుకు నేషనల్ ఎగ్కో ఆర్డినేషన్ కమిటీ (నెక్)తో మెప్మా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఆ మేరకు లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయనున్నారు.
ఒక్క రూపాయి ఖర్చు లేకుండా : పట్టణ పేద మహిళల ఉపాధికి కొత్తగా ఎగ్మార్ట్లు త్వరలో ప్రారంభం కానున్నాయి. ప్రతి జిల్లాకు 10 చొప్పున ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అనగా మొత్తం 260 మార్ట్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ పథకంతో ఒక్క రూపాయి ఖర్చు లేకుండా మహిళలు స్వయం ఉపాధి పొందవచ్చు. నేషనల్ ఎగ్ కో-ఆర్డినేషన్ కమిటీ (NECC) ఆధ్వర్యంలో ఒక్కో మార్ట్ ఏర్పాటుకు రూ.50,000 చొప్పున నిధులు సమకూర్చనున్నారు. మొదట రూ.35 వేలతో పాటు కార్డ్ (బండి), అవసరమైన ఇతర సామగ్రి అందజేస్తారు. మరో రూ.15,000 విలువైన గుడ్లు సరఫరా చేస్తారు. గుడ్లతో పాటు వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలను తయారు చేసి విక్రయించేలా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు.
ఒంటరి మహిళలకు ప్రాధాన్యత : పట్టణ పేదరిక నిర్మూనల సంస్థ (మెప్మా) ఆధ్వర్యంలోని స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యుల్లో ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ఉపాధికి నోచుకోని వారికి, ఒంటరి మహిళలకు ఎగ్మార్ట్ల ఏర్పాటులో ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. అర్హులైన మహిళలను మెప్మా అధికారులు ఎంపిక చేయనున్నారు. ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ నెలాఖరులోగా ప్రక్రియ పూర్తి చేయనున్నారు. వచ్చే నెలలో ప్రారంభించాలని కూటమి ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.
పట్టణ స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులతో రూపాయి పెట్టుబడి లేకుండా ఉపాధి యూనిట్లు ఏర్పాటు చేయడం ఇదే మొట్ట మొదటిసారి. ఇప్పటివరకు ఇటువంటి యూనిట్ల ఏర్పాటుకు మహిళలు చేసిన పొదుపు మొత్తాల నుంచి బ్యాంకులు రుణాలు ఇచ్చేవి. ఇప్పుడు నెక్ మొత్తం పెట్టుబడి పెడుతోంది. మహిళల ఉపాధికి అరుదైన అవకాశమని మెప్మా అధికారులు చెబుతున్నారు.
మహిళల ఉపాధికి ఎగ్మార్ట్లు :
- స్వయం సహాయక సంఘాల్లో సభ్యులుగా ఉండే ఒంటరి మహిళలకు ఎగ్మార్టుల ఏర్పాటుకు అవకాశం ఇవ్వనున్నారు. వారిలోనూ ఉత్పత్తుల తయారీలో అనుభవం ఉన్న వారికి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. వీటిని అల్పాహార విక్రయ కేంద్రాలుగా రూపొందిస్తున్నారు.
- ప్రధాన రహదారులు, కూడళ్ల వద్ద వినియోగదారులను ఆకర్షించే రీతిలో తక్కువ జాగాలో వీటిని ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధం అవుతున్నారు.
- జిల్లాకు పది చొప్పున మొత్తం 260 మార్ట్లు ఏర్పాటు
- ఒక్కో మార్ట్ ఏర్పాటుకు రూ.50,000 చొప్పున సమకూర్చకున్న నిధులు
- రూ.35 వేలతో కార్ట్ (బండి), ఇతర సామగ్రి
- మరో రూ.15 వేల విలువైన గుడ్లు సరఫరా
- గుడ్లతో పాటు వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలను తయారు చేసి విక్రయించేలా ఏర్పాట్లు
ఇంటి పట్టునే ఉంటూ ఉపాధి పొందేలా - మహిళలకు ఫ్రీగా టైలరింగ్ శిక్షణ
'తయారీలోనే కాదు అమ్మకాల్లోనూ' - కొండపల్లి బొమ్మల ఖ్యాతిలో మేము సైతమంటున్న మగువలు