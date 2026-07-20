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ఏపీ ప్రభుత్వోద్యోగులకు బిగ్ అప్‌డేట్ - సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ఇ-ఎస్‌ఆర్ 2.0 తప్పనిసరి

రాష్ట్రంలో 6 లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సర్వీస్ రికార్డులు ఆన్‌లైన్ - సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ఇ-ఎస్‌ఆర్ 2.0 తప్పనిసరి - ఫిజికల్ సర్వీస్ రిజిస్టర్ల స్థానంలో ఇ-ఎస్‌ఆర్‌లు

AP Government Employee Service Records
AP Government Employee Service Records (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 8:35 PM IST

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AP Government Employee Service Records : రాష్ట్ర ప్రభుత్వోద్యోగుల సర్వీసు రికార్డుల నిర్వహణలో కొత్త అధ్యాయం మొదలు కానుంది. ఎలక్ట్రానిక్ సర్వీస్ రిజిస్టర్ నిర్వహణకు ఇ-ఎస్ఆర్.2.0 అప్లికేషన్ అమల్లోకి వచ్చింది. ఫిజికల్ సర్వీసు రికార్డుల స్దానంలో ఇ-ఎస్​ఆర్​ల నిర్వహణను సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి తప్పనిసరి చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తరువులు ఇచ్చింది. దాదాపు ఆరులక్షల వరకు ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వారి సర్వీసు రిజిస్టర్ల నిర్వహణ ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలోకి మార్పు ద్వారా బదిలీలు, రిటైర్మెంట్ సమయంలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు ఎదురు కాకుండా ఇది తోర్పడనుంది.

అందుబాటులోకి ఇ-ఎస్​ఆర్. 2.0 అప్లికేషన్ : రాష్ట్రంలో వివిధ శాఖలలో ఉన్న ప్రభుత్వోద్యోగుల సర్వీసు రిజిస్టర్ నిర్వహణ వెతలకు చెక్ పెడుతూ ఇ-ఎస్​ఆర్ విధానం ప్రభుత్వం అమలు తప్పనిసరి చేసింది. ఇప్పటికే అభివృద్ది చేసిన ఇ-ఎస్​ఆర్. 2.0 అప్లికేషన్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్టు ఆర్ధిక శాఖ మానవ వనరుల విభాగం తాజా ఉత్తరువులలో వివరించింది. నేటి నుంచి రాష్ట్ర సచివాలయం, హెచ్​ఓడి కార్యాలయాల్లో సిబ్బంది ఇ-ఎస్​ఆర్​లో ప్రాధమిక నమోదు ప్రక్రియ ఆరంభమవుతుందని, మిగిలిన అన్ని చోట్ల ఈ ప్రక్రియ ఆగస్టు ఒకటి నుంచి ఆరంభం కానుందని వెల్లడించింది.

ప్రతి ప్రభుత్వోద్యోగి ఇ-ఎస్ఆర్ నమోదు, నవీకరణలు సెస్టెంబర్ ఒకటి నుంచి తప్పనిసరి చేసినట్టు ఉత్తరువులలో వివరించారు. రాష్ట్ర స్దాయిలో సచివాలయం, హెచ్​ఓడి కార్యాలయాల్లో ఇ-ఎస్ఆర్​లో వివరాలు నమోదు చేసిన డాక్యుమెంట్​లను అప్​లోడ్ చేసేందుకు ఆగస్టు ఐదు వరకు అవకాశం కల్పించారు. హెచ్​ఆర్ మేనేజర్ల వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ ఈనెల 25 నుంచి ఆగస్టు 31 వరకు పూర్తి చేస్తారు.

జిల్లాలలోనూ, ఇతర కార్యాలయాల్లో ఉద్యోగులు ఇ-ఎస్​ఆర్​లో ప్రాధమిక నమోదు ప్రక్రియ ఆగస్టు ఒకటి నుంచి ఆరంభంమవుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఎస్ఆర్​లలో వివరాలన్నీ స్కాన్డ్ కాపీలు, డాక్యుమెంట్లను అప్లోడ్ చేసేందుకు ఆగస్టు 15 వరకు గడువు విధించారు. వీటిని హెచ్ మేనేజర్, ప్రధాన కార్యాలయంలో ఆగస్టు 31 వరకు తనిఖీ ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తారు.

ఆన్​లైన్​లో మాత్రమే నమోదు చేయాలి : సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి ప్రతి ప్రభుత్వోద్యోగి ఎస్​ఆర్​లో వివరాలన్నీ ఆన్​లైన్​లో మాత్రమే నమోదు చేయాల్సి ఉంటుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఎస్​ఆర్ డిజిటలైజేషన్ వల్ల వార్షిక ఇంక్రిమెంట్లు, పే ఫిక్సేషన్, పదోన్నతులు, బదిలీలు, సెలవులు, సస్పెన్షన్లు, తిరిగి విధుల్లోకి నియామకాలు, ప్రొబేషన్ డిక్లరేషన్ వంటి సర్వీసు విషయాలన్నీ ఆన్​లైన్​లోనే లైవ్​గా నమోదవుతాయి. దీనివల్ల పేరోల్ అప్డేషన్, పింఛన్ వంటివి త్వరగా ప్రాసెస్ చేసేందుకు వీలవుతుందని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులలో స్పష్టం చేసింది.

ఏపీసీఎఫ్​ఎస్​ఎస్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి మెరుగైన ఇ-ఎస్ఆర్ అప్లికేషన్‌ను అమలు పర్యవేక్షించాలని నిర్దేశించారు. సచివాలయ పరిపాలనా విభాగాలు, విభాగాధిపతులు, జిల్లా కలెక్టర్లు, కార్యాలయాల అధిపతులు, డ్రాయింగ్ డిస్బర్సింగ్ అధికారులు, హెచ్‌ఆర్ మేనేజర్లు అందరూ నిర్దేశించిన సమయంలోగా ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యేలా చూసేందుకు, డేటా ఎంట్రీ, ధ్రువీకరణ ఆమోదం పురోగతిని నిశితంగా పర్యవేక్షించాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

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