వ్యవసాయంలో పెరుగుతోన్న డ్రోన్ల వినియోగం - డ్రోన్ మార్ట్ పేరిట ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ రూపకల్పన
రైతుల కోసం యాప్ రూపొందించిన ప్రభుత్వం - డ్రోన్ సేవలను యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకునే వెసులుబాటు - వ్యవసాయ యంత్ర పరికరాలనూ బుక్ చేసుకునే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 3:43 PM IST
AP Government Launches Drone Mart for Drone Services : ఓలా, ర్యాపిడో, ఉబర్ మాదిరి డ్రోన్లను సైతం ఫోన్ ద్వారా బుక్ చేసుకునే సౌకర్యాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చింది. డ్రోన్ మార్ట్ పేరిట ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ను రూపొందించింది. కూలీల ఖర్చు తగ్గించే క్రమంలో సాగుకు అనుకూలంగా డ్రోన్ సాంకేతికత జత చేస్తోంది. రాష్ట్రమంతటా ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా డ్రోన్ సేవలు పొందవచ్చు. రాబోయే ఖరీఫ్ నాటికి డ్రోన్ల వినియోగం మరింత పెంచేలా ప్రచార కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టారు.
వ్యవసాయంలో డ్రోన్ల వినియోగం రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. అయితే రైతులందరూ సొంతగా డ్రోన్లు కొనుగోలు చేయలేరు. దీంతో కొందరు యువకులు డ్రోన్లను కొనుగోలు చేసి వాటి ద్వారా స్వయం ఉపాధి పొందుతున్నారు. అలాంటి వారికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా రాయితీపై డ్రోన్లు అందజేస్తున్నాయి. అయితే ఈ డ్రోన్లను సమర్థంగా వినియోగించటంతో పాటు రైతులకు సేవలందించేలా చేయటంలో కొంత అంతరాయం ఉంది.
డ్రోన్ ఆపరేటర్ల వివరాలతో ఓ యాప్ రూపకల్పన: డ్రోన్ ఎవరి వద్ద ఉందనేది రైతులకు తెలియదు. ఏ రైతుకు డ్రోన్ అవసరం ఉందో ఆపరేటర్కు తెలియదు. దీంతో క్షేత్రస్థాయిలో డ్రోన్ల వినియోగం ఆశించిన స్థాయిలో విస్తరించటం లేదు. ఈ అంతరాయాన్ని పూడ్చేందుకు రాష్ట్ర వ్యవసాయశాఖ సాంకేతికత సాయం తీసుకుంది. డ్రోన్ ఆపరేటర్ల వివరాలతో ఓ యాప్ రూపొందించింది.
డ్రోన్ ఉబరైజేషన్లోనే సేవలన్నీ: పురుగుమందు పిచికారి, విత్తనాలు చల్లేందుకు డ్రోన్లు కావాల్సిన రైతులు యాప్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సేవలకు డ్రోన్ ఉబరైజేషన్ అని పేరు పెట్టారు. మనం ఒకచోట నుంచి మరోచోటికి వెళ్లేందుకు ఆటో, కారును ఓలా, ఉబర్లో బుక్ చేసుకున్నట్లే డ్రోన్ అవసరమైన వారు ఈ యాప్లో బుక్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు.
రైతులకు అందుబాటులో సేవలు: డ్రోన్ నిర్వాహకులకు రైతులను అనుసంధానించటం ద్వారా ఇరువురికీ మేలు జరగనుంది. డ్రోన్ నిర్వాహకులకు అదనపు బాడుగలు వస్తాయి. సొంత ఊరిలోనే కాకుండా సమీప గ్రామాల నుంచీ ఆర్డర్లు వస్తాయి. వారు పెట్టిన పెట్టుబడికి, ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రోత్సాహకాలకు తగ్గట్లుగా డ్రోన్ సేవలు రైతులకు అందుబాటులో ఉంటాయి.
దీనికి గాను రైతులు ప్లే స్టోర్ నుంచి డ్రోన్ మార్ట్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత తమ వివరాలు అందులో నమోదు చేసి రిజిస్టర్ కావాలి. ఎప్పుడు డ్రోన్ సేవలు అవసరమైనా యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చని అధికారులు చెబుున్నారు. డ్రోన్లు మాత్రమే కాకుండా మరికొన్ని వ్యవసాయ యంత్ర పరికరాలను కూడా యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు. త్వరలోనే ఇవన్నీ పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
'డ్రోన్లు సేవలు రైతులకు అందుబాటులో ఉంటాయి. డ్రోన్ ఉబరైజేషన్లో వీటి సేవలనూ పొందవచ్చు. డ్రోన్ పోర్టల్ ఫార్మజైషన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వారి వివరాలు నమోదు చేయాలి. డ్రోన్లు మాత్రమే కాకుండా వ్యవసాయ యంత్ర పరికారాలనూ బుక్ చేసుకోవచ్చు. - ఎం.పద్మావతి, వ్యవసాయశాఖ సంయుక్త సంచాలకురాలు
పురుగు మందుల పిచికారీకి డ్రోన్లను ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు. వరిసాగు చేసే రైతులు ఆ బురదలో దిగి మందులు చల్లలేకపోతున్నారు. అలాగే ఎత్తైన పంటలకు స్ప్రేయర్లతో పిచికారిలో ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. ఇలాంటి సమయాల్లో డ్రోన్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి. డ్రోన్ల తయారీ కంపెనీలు పెరగటంతో వాటి ధరలు కూడా కొంతమేర దిగి వచ్చాయి. రైతు ఉత్పత్తి సంఘాలకు ప్రభుత్వమే రాయితీపై డ్రోన్లు ఇస్తోంది. వీటన్నింటి దృష్ట్యా భవిష్యత్తులో డ్రోన్ల వినియోగం మరింతగా పెరగనుంది.
అల్లూరి జిల్లాలో డ్రోన్ల శకం! - విజయవంతంగా ట్రయల్రన్ పూర్తి
డ్రోన్ పైలట్ కావాలనుకుంటున్నారా? - 'పీఎం ఉచ్చతర్ శిక్షా అభియాన్'తో అవకాశం