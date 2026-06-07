ETV Bharat / state

రైతులకు అలర్ట్ - ఇకపై యాప్‌ ద్వారా యూరియా, డీఏపీ పంపిణీ

అన్నదాతలకు విడతల వారీగా ఎరువుల కేటాయింపు - సోమవారం నుంచి 26 జిల్లాల్లో పంపిణీకి రంగం సిద్ధం -

Fertilizer Distribution APAIMS APP
Fertilizer Distribution APAIMS APP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 9:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Government on APAIMS APP : రైతులకు అవసరమైనంత ఎరువులు మాత్రమే అందించే లక్ష్యంతో ఏపీ ప్రభుత్వం కొత్త విధానాన్ని అమలు చేయనుంది. వ్యవసాయ శాఖ రూపొందించిన అగ్రికల్చర్‌ ప్రొడ్యూస్‌ అండ్‌ ఇన్‌పుట్స్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ సిస్టమ్‌ (ఏపీఏఐఎంఎస్‌) యాప్‌ ద్వారా రేపు(సోమవారం) నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యూరియా, డీఏపీ విక్రయాలు యాప్ ద్వారా ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వ పైలట్‌ ప్రాజెక్టు అమల్లో ఉన్న కృష్ణా, కాకినాడ జిల్లాలకు ఈ విధానం వర్తించదు.

వ్యవసాయ శాఖ రూపొందించిన అగ్రికల్చర్‌ ప్రొడ్యూస్‌ అండ్‌ ఇన్‌పుట్స్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ సిస్టమ్‌ యాప్‌లో భూమి కలిగిన అన్నదాతలు ఆధార్‌ నంబరుతో నమోదు చేసుకుంటే అందులో వెబ్‌ల్యాండ్‌తో అనుసంధానమైన అతని భూమి వివరాలు వెంటనే కనిపిస్తాయి. గ్రామాల వారీ, సర్వే నంబర్ల వారీ విస్తీర్ణం ఉంటుంది. అక్కడ ఖరీఫ్‌లో ఏ పంట వేస్తారో నమోదు చేసుకుంటే దానికి ఎంత ఎరువుల అవసరం ఉందో తెలుస్తుంది. అందుకనుగుణంగా మొదటి విడతలో ఎంత, రెండో విడతలో ఎంత? అనేది విడతల వారీగా కనిపిస్తుంది.

కావాల్సిన దుకాణం నుంచి ఎరువులు : అక్కడే ఎరువుల దుకాణాల వివరాలు కనిపిస్తాయి. అన్నదాతలు వాటిని ఎంచుకుని ఓటీపీ ద్వారా తమకు కావాల్సిన దుకాణం నుంచి ఎరువులు తీసుకోవచ్చు. అర్హులైన రైతులందరికీ ఎరువులు అందించేందుకు యాప్‌ ద్వారా విక్రయాలు చేపడుతున్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ డైరెక్టర్‌ మనజీర్‌ జిలాని సమూన్‌ పేర్కొన్నారు. సోమవారం నుంచి వ్యవసాయ అధికారులు దీనిపై రైతులు, రైతు సంఘాలు, అభ్యుదయ రైతులు, ఎరువుల డీలర్లకు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. సాగుదారులు తమకు నచ్చిన దుకాణంలో ఎరువులు కొనుగోలు చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. మరోవైపు కేంద్రం ఎరువుల యాప్‌ ద్వారా ఎరువుల విక్రయాలు చేపడుతోంది. కృష్ణా, కాకినాడ జిల్లాలను పైలట్‌ ప్రాజెక్టు కింద ఎంపిక చేసింది. దీంతో ఏపీఏఐఎంఎస్‌ యాప్‌ నుంచి ఈ రెండు జిల్లాలకు మినహాయింపు ఇచ్చారు.

కౌలు రైతులకు ఎలా? : యాప్‌ ద్వారా సొంత భూమి కలిగిన అన్నదాతలకు ఎరువులు ఎంత కావాలో ఆ మేరకు ఇస్తారు. కౌలు రైతులు పరిస్థితి ఏమిటనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఏపీవ్యాప్తంగా సుమారు 22 లక్షల కౌలు రైతులు ఉంటారని అంచనా. వారికి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ పంట నమోదు, సాగుదారు కార్డులు (సీసీఆర్‌సీ) ఆధారంగా వారికి అందిస్తామనేది అధికారుల మాట. అయితే అమలు ఎంతవరకు అనేది ప్రశ్నార్థకంగా ఉంది.

రెవెన్యూ, వ్యవసాయ అధికారులు సీసీఆర్‌సీ కార్డుల జారీ, ఈ పంట నమోదు ప్రారంభించేసరికే జులై, ఆగస్టు అవుతుంది. అవి పూర్తయ్యేలోగా ఖరీఫ్‌ కూడా ముగుస్తుంది. ఈలోగా కౌలు రైతులకు ఎరువులు ఎలా అనే ప్రశ్నలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కౌలు రైతులకు కార్డులు ఇవ్వాలన్నా భూయజమాని అంగీకారం ముఖ్యం. అయితే ఎక్కువ మంది భూయజమానులు అనధికారికంగానే కౌలుకు ఇస్తారు. కౌలుదారు పేరు నమోదుకు కూడా అంగీకరించని పరిస్థితి నెలకొంది.

కొద్దిపాటి నీటి వనరులతోనే ఏడాది పొడవునా పంటలు - ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న గిరిజన రైతులు

వినియోగదారుల వద్దకే పంట ఉత్పత్తులు - 90 నియోజకవర్గాల్లో రైతు బజార్లు : సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

FERTILIZER SALES VIA APAIMS IN AP
AP GOVT APAIMS APP
AP GOVT LAUNCHES APAIMS APP
FERTILIZER DISTRIBUTION IN AP
FERTILIZER DISTRIBUTION APAIMS APP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.