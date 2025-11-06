అమరావతి ఓఆర్ఆర్ నిర్మాణంలో కీలక అడుగు - భూసేకరణ ప్రక్రియకు శ్రీకారం!
పల్నాడు జిల్లాలో భూసేకరణకు గెజిట్ ప్రచురించిన కేంద్రం - గ్రామాలు, సర్వే నంబర్లతో ప్రచురణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 7:21 AM IST
Key Step in Construction of Amaravati ORR : అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణంలో కీలక అడుగు పడింది. పల్నాడు జిల్లాలో గ్రామాలు, సర్వే నెంబర్లతో కేంద్రం గెజిట్ ప్రచురించింది. ఒకట్రెండు రోజుల్లో అధికారులు గెజిట్ను పత్రికల్లో ప్రకటన రూపంలో ఇవ్వనున్నారు. 21 రోజుల్లో ప్రజలెవరైనా అభ్యంతరాలు తెలిపితే వాటిని పరిశీలించనున్నారు.
అమరావతి ఔటర్ రింగ్రోడ్ నిర్మాణానికి జిల్లాల వారీగా భూసేకరణకు కేంద్రం గెజిట్లు ప్రచురిస్తోంది. తొలుత పల్నాడు జిల్లాలోని ఆయా మండలాలు, గ్రామాలు, సర్వే నంబర్లు, రైతుల పేర్లతో గెజిట్ను ప్రచురించింది. ఓఆర్ఆర్ ప్రాజెక్ట్కు భూసేకరణ చేయనున్నామని ఆయా సర్వే నంబర్లలో భూమి అవసరమవుతుందని తెలిపేలా గెజిట్ నోటిఫికేషన్లో పేర్కొంది.
అభ్యంతరాలు 21 రోజుల్లో : పల్నాడు జిల్లాలోని 2 మండలాల్లో ఉన్న 12 గ్రామాల పరిధిలో చేపట్టబోయే భూసేకరణకు సంబంధించిన వివరాలు అందులో ఉన్నాయి. జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ అధికారులు 1-2 రోజుల్లో గెజిట్ను ప్రకటన రూపంలో పత్రికల్లో ఇవ్వనున్నారు. కలెక్టర్, ఆర్డీఓ, తహసీల్దారు కార్యాలయాల్లోనూ కాపీలను అందుబాటులోకి తేనున్నారు. అభ్యంతరాలు ఉంటే 21 రోజుల్లో భూసేకరణ అధికారికి తెలియజేస్తే పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
23 మండలాల్లో భూసేకరణ : అమరావతి ఓఆర్ఆర్ 6 వరుసలతో 190 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించనున్నారు. ఓఆర్ఆర్లో తెనాలి సమీపంలోని నందివెలుగు నుంచి చెన్నై-కోల్కతా హైవేలో కాజా వరకు 17.5 కిలోమీటర్ల ఓ లింక్ రోడ్డు, నారాకోడూరు నుంచి గుంటూరు శివారులోని బుడంపాడు వరకు 5.5 కిలోమీటర్ల మరో లింక్రోడ్డు నిర్మిస్తారు. దీని కోసం ఎన్టీఆర్, ఏలూరు, కృష్ణా, గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాల పరిధిలో 23 మండలాల్లోని 121 గ్రామాల్లో భూసేకరణ చేయనున్నారు.
ప్రస్తుతం పల్నాడు జిల్లా గెజిట్ రాగా ఏలూరు జిల్లాది ఈ వారంలో, మిగిలిన జిల్లాలవి ఈ నెలాఖరులోపు ప్రచురణ కానున్నాయి. గెజిట్లో గ్రామాల పేర్లు, సర్వే నంబర్లు, రైతుల పేర్లు ఉంటాయి. ఏ సర్వే నంబరులో ఎంత విస్తీర్ణం సేకరిస్తారనేది మాత్రం క్షేత్రస్థాయిలో సర్వే చేసి పెగ్ మార్కింగ్ వేశాక తేలనుంది. ఆ వివరాలతోనే త్రీడీ నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తారు. ప్రాజెక్ట్కు కేంద్రం నిధులు మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చిన తర్వాత త్రీడీ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనున్నారు.
Delay in Preparation of ORR 3A in NTR District : మరోవైపు నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతికి మణిహారమైన ఓఆర్ఆర్ ప్రాజెక్ట్కు కీలకమైన 3A ప్రతిపాదనల తయారీ ఎన్టీఆర్లో జిల్లాలో నత్త నడకన సాగుతోంది. పల్నాడు, ఏలూరు జిల్లాల్లో ఇప్పటికే ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కాగా కృష్ణా జిల్లాల్లోనూ దాదాపు ప్రతిపాదనలు సిద్ధమయ్యాయి. ఎన్టీఆర్లో అయితే మాత్రం ఇప్పటికి బాలారిష్టాలు దాటలేదు. కనీసం 35 శాతం పనులు కూడా పూర్తి కాలేదు. భూసేకరణ, పరిహారం, నిర్మాణం వంటి అనేక దశల ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు ముఖ్యమైన 3A ప్రతిపాదనల తయారీ ఆలస్య అవుతున్న కారణంగా ప్రాజెక్టు ఆలస్యమయ్యే పరిస్థితి ఉంది.
