రాష్ట్రంలో 28 జడ్పీ ఛైర్మన్లకు రిజర్వేషన్లు ఖరారు - ఉత్తర్వులు జారీ
రాష్ట్రంలో 28 జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్లకు రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ మోరకు పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ మైలవరపు తేజ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 10:50 PM IST
Govt Issues Orders Finalizing Reservations for ZP Chairpersons : జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్లకు రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలో మెుత్తం 28 జడ్పీ ఛైర్మన్లకు రిజర్వేషన్లు ఖరారు అయ్యాయి. ఈ మేరకు పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ మైలవరపు తేజ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. తిరుపతి, గుంటూరు, కోనసీమ జడ్పీ ఛైర్మన్ల స్థానాలు ఎస్సీ మహిళకు, ఎన్టీఆర్, ప్రకాశం జడ్పీ ఛైర్మన్ ఎస్సీ జనరల్కు కేటాయించారు.
పోలవరం ఎస్టీ మహిళకు, అల్లూరి, మన్యం జడ్పీ ఛైర్మన్ స్థానం ఎస్టీ జనరల్కు ఖరారు చేశారు. అనకాపల్లి, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం జడ్పీ ఛైర్మన్ బీసీ మహళకు, విశాఖ, అనంతపురం, కర్నూలు జడ్పీ ఛైర్మన్ స్థానాలు బీసీ జనరల్కు కేటాయించారు. కృష్ణా, పల్నాడు, తూర్పుగోదావరి, బాపట్ల, చిత్తూరు, కాకినాడ, ఏలూరు జడ్పీ ఛైర్మన్ స్థానాలు జనరల్ మహిళకు ఖరారు చేశారు. కడప, నెల్లూరు, అన్నమయ్య, పశ్చిమ గోదావరి, సత్యసాయి, నంద్యాల జడ్పీ ఛైర్మన్ స్థానాల రిజర్వేషన్లు జనరల్ కేటాయిస్తు ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి.