పారిశ్రామిక అవసరాలకు ఇథనాల్ విక్రయాలు - ప్రభుత్వం కీలక మార్గదర్శకాలు
ఫార్మా, పెయింట్, రసాయన పరిశ్రమలకు ఇథనాల్ విక్రయానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ - ఆయిల్ కంపెనీల కోటా పూర్తయ్యాకే పారిశ్రామిక అవసరాలకు అనుమతి - ప్రతి త్రైమాసికానికి నిల్వలపై స్వయం ధ్రువీకరణ తప్పనిసరి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 6:23 PM IST
Industrial Ethanol Sales in AP : రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక అవసరాలకు ఇథనాల్ విక్రయించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ఫార్మాస్యూటికల్, పెయింట్, రసాయన పరిశ్రమల అవసరాల కోసం ఇథనాల్ను విక్రయించుకునేందుకు అధీకృత వ్యాపారులు, ఎగుమతిదారులకు పచ్చజెండా ఊపింది. అయితే, దేశవ్యాప్తంగా అమలవుతున్న ఇథనాల్ బ్లెండెడ్ పెట్రోల్ కార్యక్రమానికి ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా ఈ విక్రయాలు జరగాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు పలు నిబంధనలను విధిస్తూ ఉత్తర్వులు వెలువరించింది.
పెట్రోల్ బ్లెండింగ్కే తొలి ప్రాధాన్యం : ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీల అవసరాలు తీర్చాకే మిగిలిన ఇథనాల్ను పరిశ్రమలకు అమ్ముకోవాలి. పెట్రోల్లో ఇథనాల్ కలపడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈబీపీ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తోంది. దీనికోసం ఓఎంసీలు త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన కొనుగోలు ఆర్డర్లు జారీ చేస్తాయి. ఇంధన స్థాయి ఇథనాల్ తయారు చేయడానికి లైసెన్స్ ఉన్న డిస్టిలరీలు ముందుగా ఆయిల్ కంపెనీలతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాన్ని పూర్తి చేయాలి. ఆ కోటా సరఫరా చేసిన తర్వాతే, మిగిలిన ఇథనాల్ను పారిశ్రామిక అవసరాలకు అమ్ముకోవాలి. ఈబీపీ కార్యక్రమం సజావుగా సాగేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు జారీ చేసే మార్గదర్శకాలు, ఆదేశాలకు లోబడి మాత్రమే ఈ విక్రయాలకు అనుమతి ఉంటుంది.
అదనపు నిల్వలకే అనుమతి : ఇథనాల్ తయారీదారులు ప్రతి త్రైమాసికంలో తాము ఉత్పత్తి చేసిన ఇథనాల్ వివరాలను ప్రభుత్వానికి అందించాలి. ఆ త్రైమాసికంలో ఓఎంసీలకు ఎంత సరఫరా చేశారు? పారిశ్రామిక అవసరాలకు విక్రయించడానికి అదనంగా ఎంత ఇథనాల్ అందుబాటులో ఉందనే వివరాలతో స్వయం ధ్రువీకరణ పత్రం సమర్పించాలి. ప్రతి ఏటా నవంబర్ 1వ తేదీన మొదలై, అక్టోబర్ 31తో ముగిసే కాలాన్ని ఒక ఉత్పత్తి ప్రామాణికంగా అధికారులు తీసుకుంటారు. ఓఎంసీలకు సరఫరా చేయాల్సిన ఇథనాల్ నిల్వలను సంబంధిత డిస్టిలరీ అధికారి నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తారు. ఆ నిల్వలు పక్కదారి పట్టకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటారు. అదనపు ఇథనాల్ను మాత్రమే సంబంధిత తయారీదారు ఇచ్చే స్వయం ధ్రువీకరణ ఆధారంగా అమ్ముకోవడానికి అనుమతిస్తారు.
పకడ్బందీ చర్యలు : పరిశ్రమలకు విక్రయించే ఇథనాల్ విషయంలో ప్రభుత్వం పకడ్బందీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. దానిని మానవ వినియోగానికి ఏమాత్రం పనికిరాకుండా చేయాలి. అంటే డినేచర్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే పారిశ్రామిక అవసరాలకు సరఫరా చేయాల్సి ఉంటుంది. కేవలం అనుమతించిన పారిశ్రామిక ప్రయోజనాల కోసమే ఇథనాల్ వాడుతున్నట్లు కొనుగోలుదారు, విక్రేత ఇద్దరూ బాధ్యత వహించాలి. దీని దుర్వినియోగాన్ని అడ్డుకునేందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామని నిర్ధారిస్తూ ఎక్సైజ్ శాఖకు ఇరువురూ సంయుక్తంగా ఒక స్వయం ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించాలి. ఇథనాల్ తయారీ, నిల్వ, రవాణా, నిర్వహణ, వినియోగానికి సంబంధించిన అన్ని నిబంధనలను విక్రేతలు, కొనుగోలుదారులు తప్పనిసరిగా పాటించాలి.
ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు : పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం విక్రయించే ఇథనాల్పై ప్రభుత్వం ఫీజు వసూలు చేయనుంది. బల్క్ లీటరుకు 50 పైసల చొప్పున పరిపాలనా రుసుము విధిస్తారు. రాష్ట్రంలో ఈబీపీ కార్యక్రమానికి ఆటంకం కలగకుండా ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ కమిషనర్ ప్రతి ఆరు నెలలకోసారి పరిస్థితిని సమీక్షిస్తారు. అనుమతించిన ప్రయోజనాలకు కాకుండా ఇథనాల్ను వేరే వాటికి మళ్లిస్తే తీవ్రమైన ఉల్లంఘనగా పరిగణిస్తారు. ఇలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడితే చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది. ఈ మొత్తం వ్యవహారాన్ని ఎక్సైజ్ ప్రొహిబిషన్ డైరెక్టర్, డిస్టిలరీస్-బ్రూవరీస్ కమిషనర్ ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని ప్రభుత్వం తన ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేసింది.
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