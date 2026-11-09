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'CPS' ఉద్యోగులకు గుడ్​న్యూస్​ - 'OPS' ఎంచుకునే అవకాశం

AP Government Employees OPS : సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ ఊరట కల్పించింది. అర్హులైన ఉద్యోగులు పాత పింఛను విధానంలోకి మారేందుకు జీఓ జారీ చేసింది.

AP Government Employees OPS
సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 9, 2026 at 6:16 PM IST

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ఏపీలోని కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ (సీపీఎస్​) పరిధిలోని వేలాది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరపడింది. అర్హులైన ఉద్యోగులు పాత పెన్షన్ విధానం (ఓపీఎస్​) లోకి మారేందుకు వీలు కల్పిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసింది. ఈ మేరకు ఆర్థికశాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పీయూశ్​కుమార్ జీఓ ఎంఎస్​ నంబర్​ 158 ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు. 2026 జులై 13న ఇచ్చిన జీఓ 53కు అనుగుణంగా, ఈ ప్రక్రియను పారదర్శకంగా, కాలపరిమితితో పూర్తి చేసేందుకు వీలుగా సమగ్రమైన కార్యాచరణ మార్గదర్శకాలను ఇందులో పొందుపరిచారు.

ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం 2004 సెప్టెంబర్ 1 కంటే ముందు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదలైన వారికి మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది. నోటిఫికేషన్‌ ముందుగా వచ్చి 2004 సెప్టెంబర్‌ 1 లేదా ఆ తర్వాత నియామకం పొంది ప్రస్తుతం సీపీఎస్ పరిధిలో ఉన్నవారందరూ ఈ పాత పెన్షన్ ఎంచుకోవడానికి అర్హులు. ప్రస్తుతం విధుల్లో కొనసాగుతున్న వారితో పాటు, ఇప్పటికే పదవీ విరమణ చేసిన అర్హులైన ఉద్యోగులు, ఫ్యామిలీ పెన్షన్ పొందుతున్న లబ్ధిదారులు కూడా ఈ ఒక్కసారికి మాత్రమే ఇచ్చే అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు. ఈ మేరకు అర్హులైన వారందరూ 2026 డిసెంబర్ 31లోగా తమ ఐచ్ఛికాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుందని జీఓలో స్పష్టం చేశారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ అమల్లోకి రాకముందే నియామక ప్రక్రియ ప్రారంభమైన ఉద్యోగులకు వన్-టైమ్ ఆప్షన్ ఇస్తూ కేంద్ర పెన్షన్ల సంక్షేమ శాఖ 2020-2023లో ఆఫీస్ మెమోరాండంలను జారీ చేసింది. ఆ పాలసీని యథాతథంగా స్వీకరిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సైతం ఈ ప్రయోజనాన్ని కల్పిస్తున్నట్లు జీఓలో పేర్కొన్నారు. ఏపీ వ్యాప్తంగా ఈ ప్రక్రియ అత్యంత పారదర్శకంగా, జవాబుదారీతనంతో సాగాలని ఆర్థికశాఖ స్పష్టం చేసింది.

ఈ మేరకు సంబంధిత నియామక అధికారులు, కార్యాలయ అధిపతులు వచ్చిన దరఖాస్తులను ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా తనిఖీ చేసి, రికార్డులను పక్కాగా నిర్వహించాలని ఆర్థికశాఖ పేర్కొంది. గడువులోగా పెన్షన్ ప్రయోజనాలను ఖరారు చేయాలని ఆదేశించింది. సచివాలయ విభాగాలు, హెచ్ఓడీలు, ట్రెజరీ అధికారులు ఈ ఆదేశాలను పక్కాగా అమలు చేయాలని చెప్పింది. ఇందుకోసం జీఓ పూర్తి వివరాలను ప్రభుత్వ అధికారిక వెబ్‌సైట్​లో చూడవచ్చని ఆర్థికశాఖ తెలిపింది.

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