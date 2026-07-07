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రాష్ట్రంలో ఉద్యోగుల విభజనకు లైన్ క్లియర్ - ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు జారీ

ఉద్యోగుల విభజనకు ప్రభుత్వం నుంచి మార్గదర్శకాలు - 26జిల్లాలు, 6 జోన్ల మధ్య ఉద్యోగుల పంపిణీ ప్రక్రియ - రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు- 2025 ప్రకారం ఉద్యోగుల విభజన

AP Employees Bifurcation 2026
AP Employees Bifurcation 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 9:28 AM IST

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AP Employees Bifurcation 2026 : రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు-2025 ప్రకారం రాష్ట్రంలోని 26 జిల్లాలు, ఆరు జోన్ల మధ్య ఉద్యోగుల విభజన, స్థానిక క్యాడర్‌ ఖరారుకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులిచ్చింది. ఈ ప్రక్రియను ఎలా చేపట్టాలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి.సాయిప్రసాద్‌ మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. ఇటీవల కొత్తగా ఏర్పాటైన మార్కాపురం, పోలవరం జిల్లాలకు తాత్కాలికంగా ఉద్యోగులను కేటాయించాలని పేర్కొన్నారు. వీటికి అనుగుణంగా ఉద్యోగుల విభజన పూర్తిచేసి, ఆ ప్రతిపాదనలు ప్రభుత్వానికి పంపించాలి. తొలుత విభాగాధిపతులు కార్యదర్శులకు పంపితే వారు పరిశీలించి ఆర్థిక శాఖకు నివేదిస్తారు. తుది పరిశీలన తర్వాత సర్కార్ ఆమోదించి, ఉత్తర్వులు ఇస్తుంది.

ఉద్యోగుల విభజన ఈ మార్గదర్శకాలు పర్మినెంట్, తాత్కాలిక, సూపర్‌ న్యూమరరీ పోస్టులన్నింటికీ వర్తిస్తాయి. ఆలిండియా సర్వీసు ఏ,బీ గ్రూపుల్లోని అధికారులకు, జ్యుడిషియల్‌ అధికారులకు, శాసనసభ, శాసనమండలి, గవర్నర్‌ కార్యాలయం, హైకోర్టు, జిల్లా, ఇతర సబార్డినేట్‌ కోర్టుల్లో పని చేసేవారికి ప్రభుత్వరంగ సంస్థల్లోని ఉద్యోగులకు వర్తించవు. రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు-2025లోని పేరా 14లో పేర్కొన్న కార్యాలయాల్లో మంజూరు చేసిన పోస్టులకు వర్తించవు. ఏపీలో గతంలో ఉన్న 13 జిల్లాలను ఇప్పుడు 28 జిల్లాలుగా మార్చినా, ప్రస్తుతానికి రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు 26 జిల్లాలకే వచ్చాయి. వీటిని 6 జోన్లు, రెండు మల్టీ జోన్లుగా విభజించారు.

మల్టీ జోన్‌-1లో మూడు జోన్లు :

  • జోన్‌-1లో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాలు
  • జోన్‌-2లో అల్లూరి, తూర్పుగోదావరి, కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాలు
  • జోన్‌-3లో పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా జిల్లాలు ఉన్నాయి.

మల్టీ జోన్‌-2లోనూ మూడు జోన్లు :

  • జోన్‌-4లో గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలు
  • జోన్‌-5లో తిరుపతి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, కడప,
  • జోన్‌-6లో నంద్యాల, అనంతపురం, కర్నూలు, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలు ఉన్నాయి.

AP New Zonal System : ప్రస్తుతం రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల ప్రకారం పోలవరం, మార్కాపురం జిల్లాలు భాగంగా లేకపోయినా అధికారికంగా ఉత్తర్వు పరిధిలోకి వచ్చేవరకు ఆ రెండు జిల్లాలకూ పోస్టులను తాత్కాలికంగా కేటాయించాలి. రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల కింద స్థానిక ప్రాంతాల్లో మార్పులు చేసినందున ప్రతి శాఖలోని వివిధ పోస్టుల క్యాడర్‌ స్ట్రెంత్‌ను నిర్ధారిస్తారు. స్థానిక క్యాడర్ల మధ్య ఆ పోస్టులను పంచుతారు. జిల్లా, జోన్ పరిధిలోని మొత్తం క్యాడర్‌ స్ట్రెంత్‌ ఆధారంగా పంపిణీ జరుగుతుంది.

రాష్ట్ర సచివాలయం, విభాగాధిపతుల కార్యాలయాలు, ప్రత్యేక లేదా రాష్ట్ర స్థాయి కార్యాలయాల్లో స్థానిక క్యాడర్‌ నుంచి టెన్యూర్‌ ప్రాతిపదికన భర్తీ చేసిన పోస్టులను వర్గీకరిస్తారు. క్యాడర్‌ స్ట్రెంత్‌ను లెక్కించేటప్పుడు రాష్ట్ర సచివాలయం, హెచ్‌వోడీ, రాష్ట్ర స్థాయి కార్యాలయాల్లోని పోస్టులను పరిగణనలోకి తీసుకోరు. సంబంధిత స్థానిక క్యాడర్‌ భౌగోళిక పరిధుల్లో భాగమైన పోస్టులను మాత్రమే లెక్కలోకి తీసుకుంటారు.

క్యాడర్‌ స్ట్రెంత్‌ పంపిణీకి కొన్ని సూత్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. పాత క్యాడర్‌ స్ట్రెంత్‌ను 26 జిల్లాలు, ఆరు జోన్లు, 2 మల్టీ జోన్ల మధ్య పోస్టుల కేటాయింపు నిష్పత్తి ఆధారంగా లెక్కించి పంపిణీ చేస్తారు. ప్రస్తుతమున్న ఖాళీలను తీసివేయడం ద్వారా క్యాడర్‌ స్ట్రెంత్‌ ఎంతో లెక్క తేలుతుంది. రాష్ట్ర స్థాయి పోస్టుల్లో కొన్నింటిని మల్టీ జోన్‌విగా మార్చారు. డిప్యూటీ కలెక్టర్, డీఎస్పీ, కమర్షియల్‌ ట్యాక్స్‌ ఆఫీసర్, అదే స్థాయిలోని ఇతర అధికారుల పోస్టులను రాష్ట్ర స్థాయిగా కాకుండా మల్టీ జోనల్‌ క్యాడర్లుగా పరిగణిస్తారు. ఆ పోస్టులను మల్టీ జోన్‌-1, 2 మధ్య పంచుతారు. పోస్టుల కేటాయింపు నిష్పత్తి ఆధారంగా ఉద్యోగుల విభజన ఉంటుంది. ఆ లెక్కన 40 శాతం కొత్త కృష్ణా జిల్లాకు, 50 శాతం ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాకు, 10శాతం ఏలూరు జిల్లాకు వెళ్తాయి. కర్నూలుకు 55 శాతం, నంద్యాలకు 45 శాతం పోస్టులు వెళ్తాయి.

AP Employees Transfers Ban : ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల బదిలీలు, పదోన్నతులు, పోస్టుల భర్తీ, డిప్యుటేషన్లు తదితర పాలనాపరమైన అంశాల్లో నిషేధాన్ని ఈ నెల 12 వరకు సడలించారు. 13 నుంచి బదిలీలు, పదోన్నతులపై నిషేధం అమల్లోకి రానుంది. రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల అమలు, నూతన స్థానిక క్యాడర్ల పునర్వ్యవస్థీకరణ వేగవంతం, మొత్తం ప్రక్రియ పర్యవేక్షణకు నోడల్‌ అధికారులను నియమిస్తూ ప్రభుత్వ సాధారణ పరిపాలన శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్‌ఎస్‌ రావత్‌ ఉత్తర్వులిచ్చారు. రాష్ట్ర సచివాలయం, హెచ్‌ఓడీ, జిల్లా స్థాయిల్లో నోడల్‌ అధికారులను నియమించారు. ఉద్యోగులను కొత్త జిల్లాలకు పంపేందుకు సీనియారిటీ జాబితాల తయారీ కూడా వీరి బాధ్యతే. వీరు ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా చేపట్టే ప్రత్యక్ష నియామకాలకు ఇండెంట్లను సిద్ధంచేసి, ప్రభుత్వానికి సమర్పిస్తారు.

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