బడి పిల్లలకు 'ముస్తాబు' - తరగతి గదిలో ఇక 'అద్దం, దువ్వెన'- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేటి నుంచే అమలు

విద్యార్థుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెంచేలా సర్కారు కొత్త ప్లాన్ - క్లాస్ రూమ్‌లోనే 'ముస్తాబు కార్నర్' - తల దువ్వుకుని, ముఖం కడుక్కున్నాకే పాఠాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 10:23 AM IST

3 Min Read
AP Schools Mustabu Hygiene Drive: బడి అంటే కేవలం పుస్తకాలతో కుస్తీ పడటమే కాదు, చక్కటి అలవాట్లను నేర్చుకోవడం కూడా. చదువు ఎంత ముఖ్యమో, వ్యక్తిగత శుభ్రత కూడా అంతే ముఖ్యం. మురికిగా ఉంటే రోగాలే కాదు, ఆత్మవిశ్వాసం కూడా తగ్గుతుంది. అందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థుల ఆరోగ్యం, ఆత్మగౌరవంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. బడి పిల్లల ముఖాల్లో కొత్త కళ తీసుకువచ్చేందుకు, వారిలో పరిశుభ్రతను ఒక జీవనశైలిగా మార్చేందుకు 'ముస్తాబు' అనే వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. శనివారం నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలల్లో ఈ కార్యక్రమం అమల్లోకి వస్తోంది.

మన్యం నుంచి రాష్ట్రమంతటికీ: ఈ కార్యక్రమం వెనుక ఒక విజయవంతమైన ప్రయోగం ఉంది. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో అధికారులు ప్రయోగాత్మకంగా 'ముస్తాబు'ను అమలు చేశారు. అక్కడ విద్యార్థుల ప్రవర్తనలో, హాజరు శాతంలో, ఆరోగ్యం విషయంలో అద్భుతమైన ఫలితాలు వచ్చాయి. పిల్లల్లో డిసిప్లిన్ పెరిగింది. ఇది గమనించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, వెంటనే దీన్ని రాష్ట్రమంతటా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాల మేరకు విద్యాశాఖ శనివారం నుంచి ఈ బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తోంది.

అసలేంటి ఈ 'ముస్తాబు'?: పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే మంచి అలవాట్లు నేర్పించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. ప్రతి తరగతి గదిలో, హాస్టల్ గదిలో ఒక 'ముస్తాబు కార్నర్' ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇది ఒక చిన్నపాటి డ్రెస్సింగ్ రూమ్ లాంటిది. ఇక్కడ గోడకు ఒక అద్దం ఉంటుంది. అక్కడ దువ్వెన, తువ్వాలు, సబ్బు, నెయిల్ కట్టర్, హ్యాండ్ వాష్, నీళ్ల బకెట్ అందుబాటులో ఉంచుతారు.

ఇంటి దగ్గర కుదరకపోతే, ఇక్కడ రెడీ: కొన్నిసార్లు పిల్లలు ఇంటి దగ్గర హడావుడిగా తయారై వస్తుంటారు. తల సరిగా దువ్వుకోకపోయినా, ముఖం వాడిపోయి ఉన్నా, బట్టలు సరిగా లేకపోయినా టీచర్లు వారిని గమనిస్తారు. అలాంటి వారిని వెంటనే తరగతి గదిలోని 'ముస్తాబు కార్నర్'కు పంపిస్తారు. అక్కడ వారు ముఖం కడుక్కుని, తల దువ్వుకుని, ఫ్రెష్‌గా తయారయ్యాకే పాఠాలు వినేందుకు అనుమతిస్తారు. దీనివల్ల పిల్లల్లో ఆత్మన్యూనతా భావం పోయి, ఉత్సాహంగా ఉంటారు.

పిల్లలు రోజూ ఏం చేయాలి?: ముస్తాబు కార్యక్రమంలో భాగంగా విద్యార్థులు పాటించాల్సిన నియమాలు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి. రోజూ ఉతికిన శుభ్రమైన యూనిఫాం వేసుకోవాలి. చిరిగినవి, మురికివి వేసుకోకూడదు. కాళ్లకు చెప్పులు లేదా షూస్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఎప్పటికప్పుడు చేతి గోళ్లు, కాలి గోళ్లు కత్తిరించుకోవాలి. జుట్టు చెదిరిపోకుండా చక్కగా దువ్వుకుని రావాలి. టాయిలెట్‌కు వెళ్లి వచ్చాక, మధ్యాహ్న భోజనానికి ముందు కచ్చితంగా సబ్బుతో చేతులు కడుక్కోవాలి. పరిశుభ్రమైన, సురక్షితమైన నీళ్లే తాగాలి.

బాలికలకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ: ఈ కార్యక్రమంలో కౌమార దశలో ఉన్న బాలికలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెడతారు. వారికి రుతుక్రమ పరిశుభ్రతపై అవగాహన కల్పిస్తారు. ఆ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, శుభ్రత పద్ధతులను టీచర్లు లేదా మహిళా సిబ్బంది ద్వారా నేర్పిస్తారు. పరిశుభ్రత లీడర్ల బాధ్యతను కేవలం టీచర్లకే పరిమితం చేయకుండా విద్యార్థులనూ భాగస్వామ్యం చేస్తున్నారు. విద్యార్థుల్లో నుంచే కొందరిని 'పరిశుభ్రత నాయకులు'గా నియమిస్తారు. తోటి విద్యార్థులు చేతులు కడుక్కుంటున్నారా? గోళ్లు తీసుకున్నారా? అనేది వీరు పరిశీలిస్తారు. చేతులు కడుక్కునే విధానం, వ్యక్తిగత శుభ్రతపై చార్ట్‌లు, పోస్టర్లు ప్రదర్శిస్తారు. వారానికి ఒకసారి 'పరిశుభ్రత చెక్‌లిస్ట్' ద్వారా అందరినీ తనిఖీ చేస్తారు.

అవార్డుల ప్రోత్సాహం: పిల్లల్లో ఆసక్తిని పెంచేందుకు పోటీ తత్వాన్ని జోడించారు. వారంలో అందరికంటే శుభ్రంగా, పద్ధతిగా ఉన్న విద్యార్థికి 'వారపు ముస్తాబు స్టార్' బిరుదు ఇస్తారు. వారి పేర్లను నోటీసు బోర్డులో పెడతారు. అలాగే నెలవారీగా అత్యంత శుభ్రంగా ఉన్న తరగతికి లేదా హాస్టల్ గదికి అవార్డు ఇస్తారు. జిల్లా స్థాయిలో ఉత్తమ పాఠశాల, ఉత్తమ వసతి గృహాన్ని ఎంపిక చేసి బహుమతులు అందిస్తారు. ఈ కార్యక్రమం అమలు తీరుపై 90 రోజుల తర్వాత రాష్ట్ర స్థాయి అధికారులు మొదటి సమీక్ష నిర్వహిస్తారు.

