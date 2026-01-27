ETV Bharat / state

మొదటిసారి ఏసీఎస్‌ మించి ఏఆర్‌ఆర్‌ - కోలుకునే దిశగా డిస్కంల అడుగులు

గత ప్రభుత్వం ట్రూఅప్‌ పేరుతో వినియోగదారులపై అదనపు భారాలు - డిస్కంల నిర్వహణ అస్తవ్యస్తంగా మారడంతో పెరిగిన విద్యుత్‌ సరఫరా, వాణిజ్య నష్టాలు

Discoms Recovery in AP
Discoms Recovery in AP (ETV Bharat)
Published : January 27, 2026 at 11:45 AM IST

Discoms Recovery in AP: గత ప్రభుత్వ హయాంలో విద్యుత్‌ పంపిణీ సంస్థలు (డిస్కంలు) కుదేలయ్యాయి. ఏటా విడుదల చేయాల్సిన సబ్సిడీలు, ప్రభుత్వ విభాగాలు వినియోగించిన విద్యుత్‌కు చెల్లించాల్సిన బిల్లులు బకాయిలు పెట్టింది. డిస్కంల నిర్వహణ అస్తవ్యస్తంగా మారాయి. దీంతో విద్యుత్‌ సరఫరా, వాణిజ్య నష్టాలు విపరీతంగా పెరిగాయి. యూనిట్‌ విద్యుత్‌ సగటు సరఫరా వ్యయం సైతం పెరిగింది. అందుకే వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఏటా ట్రూఅప్‌ పేరుతో వినియోగదారులపై అదనపు భారాలు వేసింది.

కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక పాత సబ్సిడీలతో పాటు ప్రభుత్వ విభాగాలు చెల్లించాల్సిన బకాయిలు విడుదల చేయడం వల్ల డిస్కంలకు కొంత మేర ఊపిరి అందించింది. మొదటిసారి యూనిట్‌కు 13 పైసలు ట్రూడౌన్‌ తగ్గించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే గ్రేడింగల్‌లలో 2025కు ఎస్‌పీడీసీఎల్, సీపీడీసీఎల్‌ సైతం మెరుగుపడ్డాయి. ప్రస్తుతం ఈపీడీసీఎల్‌ గ్రేడింగ్‌ తగ్గినా దానికి ప్రత్యేక కారణాన్ని అధికారులు చూపుతున్నారు. విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారానికి సరఫరా చేసే విద్యుత్‌కు రావాల్సిన దాదాపు రూ.550 కోట్లను ఈక్విటీగా మార్చాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఆ బకాయిలు సర్దుబాటు చేస్తే గనక డిస్కం గ్రేడింగ్‌ మెరుగవుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

గత మూడేళ్లలో ప్రభుత్వ విభాగాలు వినియోగించిన విద్యుత్ చెల్లించిన బిల్లులు (రూ.కోట్లలో):-

డిస్కం 2022-23 2023-24 2024-25
బిల్లువసూలు బిల్లు వసూలుబిల్లువసూలు
ఏపీసీపీడీసీఎల్ 792 424 930 343 951 2,051
ఏపీఈపీడీసీఎల్830 470 1,242 434 1,302 2,178
ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ 2,705 1,424 3,305 660 3,535 8,556
4,327 2,318 5,477 1,437 5,788 12,785
  • వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో 2023లో 53.57%, 2024లో 26.24% బిల్లులే చెల్లించింది. కూటమి ప్రభుత్వం 2025లో పాత బకాయిలతో కలిపి (220.89 %) చెల్లించింది.

వాణిజ్య నష్టాలూ అధికం: విద్యుత్‌ పంపిణీ పర్యవేక్షణలోను కూడా డిస్కంలు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరించాయి. దీంతో సరఫరా, వాణిజ్య నష్టాలు భారీగా పెరిగాయి. ఆ మేరకు విద్యుత్‌ కొనుగోలు వ్యయం పెరిగింది. అదనపు భారం మొత్తం ట్రూఅప్‌ పేరిట వినియోగదారుల భారం వేసింది. ఒకే బిల్లులో 3 ట్రూఅప్‌ ఛార్జీలు వేసి సామాన్యుల నుంచి ముక్కుపిండి వసూలు చేసింది. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక డిస్కంల అంతర్గత సామర్థ్యంపై దృష్టి పెట్టింది. ఏటీ అండ్‌ సి నష్టాలు సైతం తగ్గించింది.

2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో డిస్కంల విద్యుత్ విక్రయాలు (మిలియన్ యూనిట్లలో)
డిస్కం ఇన్​పుట్​ విద్యుత్ విద్యుత్ విక్రయాలు
ఏపీసీపీడీసీఎల్ 17,299 15,371
ఏపీఈపీడీసీఎల్ 29,252 26,644
ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ 31,154 27,719
  • గత మూడేళ్లలో మూడు డిస్కంలకూ కలిపి ప్రభుత్వం రూ.38,687 కోట్లు టారిఫ్ సబ్సిడీ చెల్లించాల్సి ఉంటే వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పెండింగ్​లో పెట్టిన బకాయిలతో కలిపి కూటమి ప్రభుత్వం సబ్సిడీ మొత్తాన్ని విడుదల చేసింది. 2025 మార్చి నాటికి రూ.40,257 కోట్లు సబ్సిడీ కింద ప్రభుత్వాలు చెల్లించాయి.

యూనిట్‌ విద్యుత్‌కు చేసే సగటు ఖర్చు: యూనిట్‌ విద్యుత్‌ వినియోగదారులకు సరఫరా చేసేందుకు చేసే ఖర్చు గతంలో పోలిస్తే కొంతమేర తగ్గింది. విద్యుత్‌ కొనుగోలుకు చేసే ఖర్చుతో పాటు డిస్కంలు తీసుకున్న అప్పులపై వడ్డీ, ఇతర ఖర్చులు కలిపి యూనిట్‌ సగటు విద్యుత్‌ సరఫరా వ్యయాన్ని (ACS) డిస్కంలు నిర్దేశిస్తాయి. వాటిని నియంత్రించడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టడంతో 3 డిస్కంల యూనిట్‌ సరఫరా కోసం చేసే ఖర్చు 2024తో పోలిస్తే గతేడాదిలో తగ్గింది.

యూనిట్ విద్యుత్కు వినియోగదారుల నుంచి వసూలు (ఏఆర్ఆర్-రూ.లలో)
డిస్కం 2022-23 2023-24 2024-25
ఏపీసీపీడీసీఎల్ 7.25 7.86 10.00
ఏపీఈపీడీసీఎల్7.007.38 7.56
ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ 6.76 7.34 9.79
  • ప్రజలకు యూనిట్ విద్యుత్ సరఫరాకు చేసే సగటు వ్యయం దానిపై వస్తున్న సగటు ఆదాయం (ARR) మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని బట్టి డిస్కంల ఆర్థిక పరిస్థితి అంచనా వేయవచ్చు. ఈ ప్రకారం 2025లో ఏసీఎస్ కంటే ఏఆర్ఆర్ పెరిగింది. మూడు డిస్కంలూ ఇదే బాటలో ఉండటం గత మూడేళ్లలో ఇదే మొదటిసారి.

బకాయిల వసూళ్లలో పెరిగిన ఆదాయం: ప్రభుత్వం సబ్సిడీలు, ప్రభుత్వ విభాగాలు వినియోగించిన విద్యుత్‌ బకాయిల వసూళ్ల పై డిస్కంలు దృష్టి పెట్టడంతో యూనిట్‌కు సగటున వసూలయ్యే (ARR) మొత్తం పెరిగింది. దీంతో యూనిట్‌ విద్యుత్‌కు కమిషన్‌ అనుమతించిన మొత్తం కంటే 3 డిస్కంలకు సైతం ఆదాయం అధికంగా వచ్చింది. గత ప్రభుత్వంలో ఏఆర్‌ఆర్‌ కంటే ఏసీఎస్‌ ఎక్కువగా ఉంది. 2025లో మాత్రం 3 డిస్కంల ఆదాయం పెరిగింది.

గత మూడేళ్లలో ఏటీ అండ్ సి నష్టాలు
డిస్కం 2022-23 2023-24 2024-25
ఏపీసీపీడీసీఎల్ 10.33 11.37 7.95
ఏపీఈపీడీసీఎల్ 5.94 10.41 7.70
ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ 8.08 13.95 7.99
  • సరఫరా నష్టాలు పెరగడంతో ఆర్థికంగా డిస్కంలు నష్టపోతాయి. దీంతో గత మూడేళ్లూ డిస్కంల నష్టాలు పెరగడమే తప్పించి తగ్గుతున్న దాఖలా లేదు. డిస్కంల నష్టాలు 2024లో రూ.29,211 కోట్లు ఉంటే, 2025లో రూ.29,420 కోట్లకు పెరిగాయి. అప్పులపై వడ్డీలు, ఇతర ఖర్చుల ప్రభావంతో ఏటా నష్టాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి.
యూనిట్ విద్యుత్ సరఫరాకు చేసే సగటు ఖర్చు (ఏసీఎస్–రూ.లలో)
డిస్కం 2023-24 2024-25
ఏపీసీపీడీసీఎల్ 9.18 8.86
ఏపీఈపీడీసీఎల్ 7.73 7.47
ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ 8.38 8.29

DISCOMS IN AP
ELECTRICITY DISTRIBUTION LOSSES
కోలుకునే దిశగా డిస్కంల అడుగులు
DISCOMS RECOVERY IN AP
DISCOMS IN AP

