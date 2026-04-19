చెత్త నుంచి విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి - రాష్ట్రంలో 6 ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం చర్యలు

చెత్త నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే కేంద్రాల ఏర్పాటు - విధి విధానాలను నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం - ఆరు ప్రాజెక్టుల ద్వారా 84 మెగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్ - రెండు కొత్త ప్రాజెక్టులకు టెండర్‌

Published : April 19, 2026 at 10:28 PM IST

Waste To Energy Plants in AP : రాష్ట్రంలో విజయవాడ, తిరుపతిలో చెత్త నుంచి విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి చేసే కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే రాజమహేంద్రవరం, నెల్లూరు, కర్నూలు, కడపలో చెత్త నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే కేంద్రాల ఏర్పాటుకు టెండర్ల ప్రక్రియను నూతన పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ (నెడ్‌క్యాప్‌) పూర్తి చేసింది.

అయితే ఈ 6 ప్రాజెక్టుల ద్వారా 84 మెగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్ ఉత్పత్తి కానుంది. ఈ తరహా ప్లాంట్ల కోసం రోజుకు దాదాపు 4,693 టన్నుల చెత్త అవసరమని అంచనా ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా 2027 నాటికి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయాలన్నది ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం. ఇప్పటికే టెండర్లు పూర్తయిన ప్రాజెక్టుల నుంచి వచ్చి నేరుగా విద్యుత్​ను కొనుగోలు చేసేందుకు డిస్కంలు విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడం గమనార్హం.

6 ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు చర్యలు: అదే విధంగా ఏపీలో సరికొత్తగా రూ.579 కోట్లతో 2 ప్రాజెక్టులను అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు ఇప్పటికే నూతన పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ టెండర్లను పిలిపించింది. వీటి ద్వారా 2025 జనవరి నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. తద్వారా నెలకు 70,263 టన్నుల ఘన వ్యర్థాల్ని విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అధికారులు వినియోగిస్తున్నారు.

ఈ విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్లాంట్లకు అవసరమైన చెత్తను మున్సిపల్ శాఖ సమకూర్చనుంది. ప్రస్తుతం ప్రతిపాదించిన 6 విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్లాంట్లకు రోజుకు అవసరమైన 4,693 టన్నుల టన్నును ఉత్పత్తి కేంద్రం నుంచి 50 కిలోమీటర్లు పరిధిలో ఉన్న మున్సిపాలిటీల నుంచి సేకరించేలా అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. రోజూ సేకరించే చెత్తను అదే రోజు ప్లాంట్లలో వినియోగించడం వల్ల డంపింగ్ యార్డుల సమస్య కూడా తీరనుందని భావిస్తున్నారు.

తెలంగాణలో పొట్టుతో పరిశ్రమకు కావాల్సిన విద్యుత్‌: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా ధాన్యం పొట్టుతో పరిశ్రమకు కావాల్సిన విద్యుత్‌ తయారు చేసేలా నల్గొండ జిల్లా హాలియాలో వజ్రతేజ రైస్‌క్లస్టర్‌ నిర్మించారు. 7 ఎకరాల్లో రూ.100 కోట్ల పెట్టుబడితో అతిపెద్ద పారాబాయిల్డ్‌ మిల్లును అందుబాటులోకి తెచ్చారు. పరిశ్రమలో ధాన్యం మర ఆడించడం ద్వారా వెలువడే పొట్టు ద్వారా విద్యుదుత్పత్తి, బూడిదను వాయురూపంలో మార్చి ‘యాష్‌కలెక్షన్‌ ప్లాంట్‌లో నిల్వచేయడం, నీటిని వృథా కాకుండా రీసైక్లింగ్‌ ద్వారా 70 శాతం పునర్వినియోగించడం ఈ మిల్లు ప్రత్యేకత. రైతుల నుంచి ఎటువంటి ధాన్యాన్నైనా మద్దతు ధరకు కొనడం, బియ్యాన్ని మార్కెట్‌ ధర కంటే తక్కువకు అమ్మడం, పర్యావరణానికి ఎలాంటి హానిలేకుండా ఆ మిల్లు పనిచేస్తోంది. ఈ మిల్లు ద్వారా ప్రత్యక్షంగా 600 మందికి, పరోక్షంగా మరో రెండున్నర వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు.

ప్లాంట్‌ నిర్వహణకు గంటకు 1.7 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ అవసరం కాగా వడ్లపొట్టు ద్వారా గంటకు 1.3 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. రోజూ 31 మెగావాట్లకు తగ్గకుండా కరెంట్‌ ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. టర్బైన్లలో తయారైన విద్యుత్‌ను కంట్రోల్‌ప్యానల్‌ ద్వారా తిరిగి ప్లాంట్‌ నిర్వహణకు వాడుతున్నారు. టర్బైన్లకు రూ. 12 కోట్లు ఖర్చు చేయగా ఏడాదిన్నరలో తిరిగి వస్తుందని నిర్వాహకులు అంచనా వేస్తున్నారు. గంటకు 32 టన్నుల ధాన్యం మర ఆడించి రోజుకు 700 టన్నుల ధాన్యాన్ని బియ్యంగా మార్చుతున్నారు. రైతుల నుంచి 26 శాతం తేమ ఉన్న ధాన్యాన్ని సేకరించినా బాయిల్డ్‌రైస్, రా రైస్‌ను తయారు చేస్తారు. సాంకేతికతతో బియ్యం ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండటమే కాక వృధా తక్కువగా ఉంటుందని నిర్వాహకులు వెల్లడించారు.

