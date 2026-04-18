గాల్లో ఎగురుతూ, నీటిపై తేలుతూ - మన్యం అందాలు చూసేద్దాం

పర్యాటక రంగాన్ని మరింత ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు - మన్యంలో రెండుచోట్ల సీప్లేన్‌ ప్రాజెక్టులు - పూర్తయిన ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ

Seaplane Tourism in Alluri Sitarama Raju District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 4:31 PM IST

Seaplane Tourism in Alluri Sitarama Raju District : ప్రకృతి అందాలకు, పర్యాటకానికి అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పెట్టింది పేరు. ఈ జిల్లాలో పర్యాటక రంగాన్ని మరింత ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇప్పటివరకు కేవలం వాహనాల్లోనే ప్రయాణించి జిల్లాలోని పర్యాటక అందాలను పర్యాటకులు వీక్షించేవారు. కానీ ఇప్పుడు గాల్లో ఎగురుతూ, నీటిపై తేలుతూ పర్యాటక ప్రాంతాలను చూడవచ్చు. అంతేకాదు అక్కడి గిరిజన జీవనశైలి, వారి అలవాట్లను తిలకించేలా పలు ఏర్పాట్లను చేస్తున్నారు.

ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వినూత్నంగా సీప్లేన్‌ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకోస్తుంది. ఇటీవల రాష్ట్రంలో ప్రయోగాత్మకంగా ఈ సీప్లేన్‌ సేవలు పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలోనే అల్లూరి జిల్లాలోనూ ఈ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అందులోభాగంగా రెండుచోట్లా ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ సైతం విజయవంతంగా పూర్తయింది.

అల్లూరి జిల్లాలోని సీలేరు, జోలాపుట్టు ప్రాంతాల నుంచి ఈ సీప్లేన్‌ నడిపేందుకు అనువైన పరిస్థితులు ఉన్నాయని ఇప్పటికే అధికారులు గుర్తించారు. ముంచంగిపుట్టు మండలం జోలాపుట్టులో సుమారు రూ. 16 కోట్లు, సీలేరులో రూ. 16.08 కోట్లతో వీటిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

ప్రకృతి అందాలను వీక్షిస్తూ : సీలేరు నదిలో గుంటవాడ జలాశయం సమీపంలో ఉన్న మారెమ్మ తల్లి దేవాలయం స్నానాల ఘాట్‌ వద్ద ఈ సీప్లేన్​ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇక్కడ సమీపంలోనే గతంలో జెన్‌కోకు కేటాయించిన 2 ఎకరాలను సైతం ఈ ప్రాజెక్టు అవసరాల కోసం ఉపయోగించుకునేందుకు అధికారులు ప్రతిపాదించారు. అలాగే ముంచంగిపుట్టు మండలంలో జోలాపుట్టు జలాశయం వద్ద ఈ సీప్లేన్​ను నిర్మించనున్నారు.

పర్యాటకులు విశాఖపట్నం నుంచి సీప్లేన్‌ ద్వారా ముంచంగిపుట్టు చేరుకోవచ్చు. ఈ మార్గం ద్వారా అరకు పరిసర ప్రాంతాలతోపాటు జోలాపుట్టు జలవిద్యుత్తు కేంద్ర పరిసరాలను వీక్షించవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి చింతపల్లి, లంబసింగి, సీలేరు పరివాహక ప్రాంతాలను వీక్షిస్తూ సీలేరులో ఏర్పాటు చేసే వాటర్‌ ఏరోడ్రోమ్‌ చేరుకోవచ్చు.

పూర్తయితే ప్రయోజనాలివీ : ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా పర్యావరణానికి, అటవీ వన్యప్రాణులకు ఎలాంటి నష్టం కలగదు. ఏర్పాటు చేసిన ఏరోడ్రోమ్‌ల చుట్టూ భవనాలు, రెస్ట్‌ రూంలు, రెస్టారెంట్లు పెరుగుతాయి. దీంతో అక్కడి గిరిజనులకు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. లంబసింగి, అరకు వంటి పర్యాటక ప్రాంతాలకు ప్రపంచ ఖ్యాతి ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే మరింతగా ప్రపంచ పర్యాటకులను ఆకర్షించవచ్చు. దీంతోపాటు ప్రకృతి అందాలు, గిరిజన సంప్రదాయాలు, జీవనశైలిని ప్రత్యక్ష్యంగా తిలకించవచ్చు.

"అల్లూరి జిల్లాలో రెండుచోట్ల వాటర్‌ ఏరోడ్రోమ్‌లు మంజూరయ్యాయి. వీటికి ఇప్పటికే ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కూడా పూర్తి చేశాం. వీటి ద్వారా గిరిజన ప్రాంతాల అభివృద్ధితోపాటు స్థానికంగా ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తయితే దేశ నలుమూలల నుంచి పర్యాటకులు మన్యానికి వస్తారు. జిల్లా పర్యాటకంగా మరింత అభివృద్ధి సాధిస్తుంది." - తిరుమణి శ్రీపూజ, జేసీ

10 ప్రాంతాల్లో సీ ప్లేన్‌ సేవలు : మరోవైపు సీప్లేన్‌ సేవలతో పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతిని కల్పించే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. అమరావతి, తిరుపతి, గండికోట వంటి కేంద్రాలతో పాటు దూర ప్రాంతాలను అనుసంధానించేలా ప్రణాళికలను రెడీ చేస్తోంది.

ప్రధానంగా పీపీపీ మోడల్‌తో, కేంద్ర నిధులతో అమలు కానున్న ఈ ప్రాజెక్టు కనెక్టివిటీ లేని ప్రాంతాలను టూరిజం హాట్‌స్పాట్‌లుగా మలిచే గేమ్‌ఛేంజర్‌గా నిలవనుంది. ఏపీలో 10 ప్రాంతాలకు సీ ప్లేన్‌ ద్వారా అనుసంధానం కల్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీనికోసం వాటర్‌ ఏరోడ్రోమ్‌ల ఏర్పాటుకు అనువైన ప్రాంతాలను గుర్తించి, పంపిన ప్రతిపాదనలకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది.

విజయవాడ-హైదరాబాద్​-శ్రీశైలం - అందుబాటులోకి రానున్న సీప్లేన్

రాష్ట్రంలో ఊపందుకోనున్న పర్యాటకం - సీ ప్లేన్‌ ద్వారా 10 ప్రాంతాలు అనుసంధానం

